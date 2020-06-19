«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры

«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры на юго-западе Москвы. Здание будет построено на месте гостиницы «Корстон» (бывший «Орленок») в Гагаринском районе, говорится в сообщении компании.

Как пояснили в «Яндексе», первые два этажа здания отдадут под кафе, аптеки, салоны красоты. На территории офиса появится общественное пространство, где можно будет отдохнуть, перекусить и позаниматься спортом. Возле штаб-квартиры, между улицами академика Зелинского и академика Зельдовича разобьют парк.

Для самих сотрудников «Яндекса» предусмотрены столовые, кофейни, спортивные залы и бассейн, а также просторная терраса на крыше.

«Штаб-квартира «Яндекса» станет не только домом для сотрудников и комфортным пространством для местных жителей, но еще и большой образовательной площадкой, с презентационными залами, учебными классами, лекторием и музеем компьютерной техники», — пообещали в компании.