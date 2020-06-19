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«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры

Яндекс YNDX ₽3 149 +1,32% Купить

Фото: пресс-служба Яндекса Фото: пресс-служба Яндекса Фото: пресс-служба Яндекса Фото: пресс-служба Яндекса Фото: пресс-служба Яндекса
Фото: пресс-служба Яндекса

«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры на юго-западе Москвы. Здание будет построено на месте гостиницы «Корстон» (бывший «Орленок») в Гагаринском районе, говорится в сообщении компании.

Как пояснили в «Яндексе», первые два этажа здания отдадут под кафе, аптеки, салоны красоты. На территории офиса появится общественное пространство, где можно будет отдохнуть, перекусить и позаниматься спортом. Возле штаб-квартиры, между улицами академика Зелинского и академика Зельдовича разобьют парк.

Для самих сотрудников «Яндекса» предусмотрены столовые, кофейни, спортивные залы и бассейн, а также просторная терраса на крыше.

«Штаб-квартира «Яндекса» станет не только домом для сотрудников и комфортным пространством для местных жителей, но еще и большой образовательной площадкой, с презентационными залами, учебными классами, лекторием и музеем компьютерной техники», — пообещали в компании.

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Проект новой штаб-квартиры разработан лондонским бюро PLP Architecture, главный архитектор — Ли Полисано. Фасад здания планируется отделать титановыми панелями.

В проекте также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Ландшафтным дизайном займется компания Arteza, участвовавшая в создании парка «Зарядье» и благоустройстве спортивного комплекса «Лужники».

Здание гостиницы «Корстон» начнут демонтировать до конца 2020 года. Первый офис компании «Яндекс» также располагался в Гагаринском районе, в здании Вычислительного центра РАН на улице Вавилова.

В декабре 2019 года газета «Ведомости» сообщила, что «Яндекс» может арендовать в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити» почти 45 тыс. кв. м для еще одного офиса. Стоимость аренды оценивалась в сумму до 1,5 млрд руб. в год.

Теги: Яндекс, штаб-квартира
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