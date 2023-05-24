VK будет учить блогеров бороться с «синдромом самозванца»

VK запустит бесплатные курсы для блогеров. На фоне проблем с получением дохода от иностранных соцсетей и из-за падения их популярности в России отечественные компании обострили борьбу за лидеров мнений

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Холдинг VK запустит образовательную платформу для блогеров «Школа авторов». Об этом РБК сообщил источник на рынке блогеров, информацию подтвердили в самой компании.

Курсы будут бесплатными для блогеров и авторов сообществ «ВКонтакте», но записаться на них смогут только инфлюенсеры с аудиторией до 100 тыс. подписчиков, пояснила РБК директор департамента по работе с сообществами холдинга Мария Воробьева. Программа обучения будет рассчитана на 2023–2024 годы, первый набор планируется уже в конце мая. Среди предлагаемых для освоения тем — производство контента, практики ведения сообществ на определенные темы, а также психологические тренинги, например по борьбе с «синдромом самозванца». Ведущими курса будут в том числе блогер Анастасия Ивлеева, SMM-специалист Дарья Скачкова, писатель Максим Ильяхов, телеведущий Руслан Фаршатов, главред музыкальной редакции VK Сергей Мудрик и другие.

В пресс-службе VK инвестиции в проект не раскрывают. Собеседник РБК с EdTech-рынка, знакомый с деталями разработки курсов, оценивает вложения VK в проект в 60 млн руб. Еще один эксперт из индустрии блогеров считает, что сам курс мог обойтись в 50 млн руб. без учета гонораров гостям и лекторам, сумма которых «обычно договорная и определяется индивидуально». Названные экспертами суммы для подобного проекта глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков называет «рыночными». Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов также называет такой бюджет «вполне приемлемым для такого проекта».

Как VK зарабатывает на новые проекты VK — публичная компания. По итогам первого квартала 2023 года ее выручка увеличилась на 39,5% год к году и составила 27,3 млрд руб. Основной доход VK получает от рекламной деятельности: за последний отчетный период эта категория выросла на 67%, до 16,3 млрд руб. По ряду своих крупных проектов VK активно сотрудничает с госструктурами. Например, совместно с Минцифры холдинг разрабатывает российский магазин приложений RuStore. Но госфинансирование на эти проекты VK не получает. В сентябре 2022-го VK запрашивала у Минцифры 3 млрд руб. на разработку российского игрового движка, но подтверждения выделения этих денег не было. Сама компания инвестирует в движок 1 млрд руб. Летом 2022 года также сообщалось, что правительство выделило «Яндексу», VK и Ozon совокупно 130 млрд руб. для выполнения обязательств перед держателями их еврооблигаций, однако эти деньги были выданы в кредит.

Нужны ли блогерам российские соцсети

За последний год рынок блогеров в России претерпел серьезные изменения. В первую очередь они были спровоцированы блокировкой в России популярной площадки Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), невозможностью загрузки нового контента в TikTok и ограничением монетизации хостинга YouTube. И если на аудитории TikTok и YouTube это отразилось в меньшей степени, то Instagram, занимавший в январе 2022 года, по данным Mediascope, шестое место в топ-15 интернет-ресурсов, сейчас из этого рейтинга выбыл вовсе.

В результате этих изменений блогеры начали «перегонять» свою аудиторию из Instagram в альтернативные соцсети, в том числе в VK, размещая там уникальный контент, утверждает операционный директор компании Getblogger Марина Кондрашова. «Уже более 70% блогеров, с которыми мы работаем, используют аккаунты в VK для заработка на рекламе, что свидетельствует о большой популярности соцсети среди инфлюенсеров», — отмечает представитель Getblogger.

Помимо VK, чья сеть «ВКонтакте», по данным исследовательской компании Mediascope, является самой популярной соцсетью в России (без учета мессенджера WhatsApp) со среднесуточным охватом 44% от всего населения страны старше 12 лет, свои аналоги западным платформам также предлагают другие российские холдинги. Так, «Газпром-Медиа» в качестве альтернативы YouTube развивает видеохостинг Rutube, а вместо TikTok предлагает сервис коротких видео Yappy. Но если месячный охват «ВКонтакте» в апреле 2023 года составил почти 87 млн человек, то аналогичный показатель Rutube — 22 млн (данные по Yappy Mediascope не раскрывает). У соцсети «Одноклассники», которая также принадлежит VK, месячный охват — 50 млн человек. Для сравнения: аналогичный показатель TikTok — 67 млн, Instagram — 26 млн.

Что происходит с блогерами в России В последнее время деятельность инфлюенсеров стала привлекать к себе особое внимание государства. С начала марта 2023 года Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел из-за налоговых проблем в отношении известных российских блогеров, ведущих деятельность в основном в Instagram. Так, Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, по версии прокуратуры, не выплатила в государственную казну более 311 млн руб., Александра Митрошина — 120 млн руб., а автор «Марафона желаний» Елена Блиновская — 918 млн руб. Последняя после задержания, как сообщала ее защита, добровольно перечислила в бюджет «значительную сумму», а также признала вину в полном объеме. Митрошина и Чекалина долг тоже выплатили. «Ведомости» со ссылкой на источник также писали о проверках Анастасии Ивлеевой, однако официально эта информация не подтверждалась. В мае в профильном Минцифры заявляли РБК, что вопрос регулирования работы блогеров «требует отдельной проработки». Сейчас специализированных законов, которые адресно регулировали бы работу блогеров, в России нет. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в начале мая сообщал РБК, что о подготовке подобных поправок ему неизвестно, «а деятельность блогеров регулируется теми же нормами, которые регулируют интернет и действия пользователей в Сети». Но в Минцифры подчеркивают, что необходимо как минимум установить, что понимается под термином «блогер», что включает в себя их деятельность, и определить уполномоченный орган, осуществляющий контроль.

Что даст VK собственная «школа блогеров»

Запуская курсы для блогеров, пусть и бесплатные, VK рассчитывает на долгосрочную выгоду от такого проекта, считает Денис Кусков. «Они воспитывают новую плеяду блогеров, которые в дальнейшем будут зарабатывать на их площадке, — объясняет он. — Плюс конкуренция с «Яндексом» и Rutube, которые также активно сманивают инфлюенсеров из запрещенного в России Instagram и не позволяющего выкладывать обновления TikTok. Сейчас как раз самое правильное время для подобной работы».

Аналогичную позицию высказал и глава Института современных медиа Кирилл Танаев: «Вложения VK в обучение блогеров — это долгосрочная инвестиция в развитие контента на своей площадке. Чем больше разнообразного контента будет на VK, тем большую аудиторию привлечет компания и тем выше будет ее доходность от рекламы и других услуг».

Конкуренты VK — в первую очередь «Яндекс» и МТС — уже развивают свои медийные и контентные сервисы ускоренными темпами, указывает Евгений Сафронов. Для VK курсы блогеров станут «инициативой, направленной на выращивание авторов «под себя» и переманивание их с других платформ». Обучение инфлюенсеров может дать преимущество на рынке пользовательского видео в условиях неопределенности «на фоне постоянных угроз то блокировки YouTube, то его ухода из России», добавляет Сафронов: «Rutube не смог стать полноценным аналогом YouTube, потому что сконцентрировался не на пользовательском контенте, а на содержимом телеканала ТНТ».