VK проинвестирует 1 млрд руб. в развитие собственного игрового движка

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VK планирует инвестировать в разработку собственного игрового движка с открытым исходным кодом 1 млрд руб. Об этом сообщил гендиректор компании Владимир Кириенко, передает корреспондент РБК.

«Мы запускаем разработку игрового движка <...> Мы проинвестируем 1 миллиард рублей на разработку базовой версии», — сказал Кириенко на презентации.

В 2024 году компания планирует запустить бета-версию движка и начать работу с игровым сообществом: доработку, установку и адаптацию платформы, а также серверных решений.

В 2025 году, по словам Кириенко, пройдет полноценный релиз нового игрового движка.

При этом в январе газета «Коммерсантъ» писала, что VK планирует инвестировать в развитие игровой индустрии 300 млн руб. Издание отмечало, что компания планирует запустить в университетах специальные образовательные программы для подготовки профильных кадров.

Накануне компания объявила, что ее совет директоров одобрил возможность перерегистрации (редомициляции) VK с Британских Виргинских островов в Россию «при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований».

Согласно российскому законодательству при переезде в Россию VK станет международной публичной компанией. В компании считают, что редомициляция поспособствует повышению эффективности управления.