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Минцифры заявило о необходимости проработки регулирования сферы блогеров

Минцифры: следует проработать вопрос о регулировании сферы блогеров
В России нет законодательной базы касательно блогеров, ее нужно разработать, отметило Минцифры. Блогеры, как и другие пользователи, должны соблюдать законодательство в интернет-сфере, например, относительно запрещенной информации
Фото: Alexander Legky / Global Look Press
Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В России нет отдельной законодательной базы по регулированию сферы блогеров, но на них распространяются общие нормы законодательства, сообщили РБК в пресс-службе Минцифры.

«Сфера блогеров никак не регулируется и такой вопрос требует отдельной проработки. Для нормативного регулирования, например, нужно установить, что понимается под термином «блогер» и что включает в себя их деятельность. Кроме того, должен быть определен уполномоченный орган, осуществляющий контроль», — сказано в сообщении.

На блогеров, как и любых других пользователей Сети, «распространяются общие нормы российского законодательства, определяющие особенности распространения информации в интернете и в том числе предусматривающие ответственность за распространение запрещенной информации», добавили в ведомстве.

Весной в России были возбуждены уголовные дела из-за неуплаты налогов в отношении сразу нескольких блогеров: Валерии Чекалиной (Лерчек, ее долг государству — 311 млн руб.), Александры Митрошиной (120 млн руб.), автора «Марафона желаний» Елены Блиновской (918 млн руб.).

Опрошенные РБК юристы отметили, что основная претензия к блогерам заключается в искусственном дроблении ими выручки на несколько отдельных юридических лиц — налогоплательщиков, подконтрольных самому блогеру. Благодаря этому, как пояснил РБК управляющий партнер юридической компании Taxology Сергей Семенов, позволяет находиться этим компаниям на специальных режимах налогообложения с более низкой налоговой нагрузкой (в основном упрощенная система налогообложения, или УСН, — 6%), в том числе не признаваться плательщиками НДС. Большой размер налоговых долгов объясняется тем, что все выручки «от подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей объединяются в одну, облагаются НДС (20%), налогом на прибыль (еще 20%), плюс штраф 40% и пени. В итоге со 100 руб. выручки претензии могут составлять около 65–70 руб.», добавил Семенов.

Юристы также рассказали, что за последние месяцы со стороны блогеров вырос спрос на услуги по налоговым консультациям.

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