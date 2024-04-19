Максим Никулин оценил безопасность в цирке после теракта в «Крокусе»

В цирке на Цветном бульваре нет необходимости в дополнительном усилении мер безопасности после теракта в «Крокусе», возвраты билетов существенно на деятельности не сказались, рассказал РБК директор цирка Максим Никулин

Максим Никулин (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре провел проверки безопасности после теракта в «Крокусв Сити Холле», необходимости в дополнительных мерах безопасности нет, поскольку текущих уже достаточно. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал генеральный директор и художественный руководитель площадки Максим Никулин.

После произошедшего в «Крокусв Сити Холле» в цирке на Цветном была установлена еще одна рамка металлоискателя на входе, а сотрудники прошли два инструктажа, уточнил Никулин. «Я не очень понимаю, как там могло столько гореть и так гореть. Там все должно быть пропитано [специальными противопожарными средствами]. Я это знаю точно, потому что я подписываю бесконечные акты об обработке, и о пропитке, и о пожарной безопасности. Все меры, которые необходимы с точки зрения инструкций, с точки зрения каких-то рекомендаций, у нас это все есть», — заявил он.

Комментируя потери цирка на фоне теракта, Никулин отметил, что те в основном были связаны с отмененными спектаклями. «Причем для нас это потери не только материальные, — уточнил он. — К нам люди приходят, они готовятся заранее, заранее покупают билеты. Это не какое-то событие разовое, к этому себя подготавливают. Многие приезжают из других городов. Им, конечно, очень обидно. То, что касается сдачи билетов, да, возвращали люди билеты, но не в том масштабе, которого мы могли бы бояться».

Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта, они начали стрелять в людей и подожгли здание. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. По делу о теракте арестованы более десяти человек, в том числе несколько непосредственных участников атаки.

Что касается расценок на билеты, позиция цирка на Цветном состоит в том, чтобы их «не повышать», настаивает Никулин. «За последние лет десять, наверное, мы никогда их не повышали резко, — утверждает он. — Если брать период 15–20 лет назад, то были билеты по 300 руб., по 400 руб., сегодня они стоят 1 тыс. руб., но прошло 20 лет. Поэтому все поменялось. Дорогие билеты — виповские, за 5 тыс. руб., но их немного, порядка 60 на весь двухтысячный зал. И, что характерно, их покупают в первую очередь».

Финансовое положение цирка на Цветном Никулин характеризует как стабильное: «У нас есть деньги, у нас есть резервы. Это нас спасло во время пандемии, что у нас подушка безопасности была и жир подкожный был накоплен, поэтому мы смогли продержаться».

Однако одной из проблем директор называет практически полное отсутствие зарубежных гастролей. Однако в последний год ситуация, по его словам, начала выравниваться: «Если в первые дни после начала спецоперации все сразу встали, потому что никто не знал, как с русскими не работать, то в последний год постепенно все это начинает приходить в ту норму, которая была до начала спецоперации».

Ранее о ценовой политике цирковой отрасли в интервью РБК рассказывал директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный: он также подчеркивал, что роста стоимости билетов нет. Если в 2019 году вилка цен была от 800 до 5 тыс. руб., то в 2024-м — от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Однако, комментируя гастрольную деятельность артистов, Запашный, наоборот, говорил о сохранившейся активности. В пример он приводил выступления на фестивалях в Испании, а также переговоры с Латинской Америкой.