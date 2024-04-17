Раввин рассказал о мерах безопасности после предотвращения теракта

Довид Карпов (Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»)

В синагоге Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в московском Отрадном усилили меры безопасности после ликвидации террориста, сообщил РБК глава этой религиозной общины раввин Довид Карпов.

ФСБ 11 апреля сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге. Боевика, который планировал привести в действие самодельное взрывное устройство, нейтрализовали. По словам раввина, задержание прошло в окрестностях синагоги — 20–30 минутах ходьбы от нее.

«Мы провели инструктаж. Наша фирма, которая предоставляет охранные услуги, и ее руководство, в свою очередь, провела инструктаж с нашими охранниками. Нам выставили усиление», — сказал он. Карпов отметил, что во время субботы (шаббата) и праздников у синагоги всегда дежурит патрульная машина.

Раввин также рассказал, что в начале марта, когда ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в одной из московских синагог, на найденной у террористов карте была отмечена «Даркей Шалом». «В предыдущий [раз] там была целая группа, их взяли в сельской местности», — добавил он.

О предотвращении нападения на синагогу в Москве ФСБ также отчиталась 7 марта. Тогда в Калужской области раскрыли ячейку афганского крыла ИГИЛ (ИГ, признана террористической и запрещена в России) «Вилаят Хорасан», которая, в частности, взяла ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта.