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Технологии и медиа ,  
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РАН подготовила лунную программу России до 2050 года

Красников: РАН подготовила лунную космическую программу до 2050 года
Глава РАН сообщил о разворачивании космической гонки. Глава «Роскосмоса» ранее прогнозировал, что массовое освоение Луны начнется после 2035 года
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Российская академия наук (РАН) подготовила лунную программу до 2050 года, сообщил ее президент Геннадий Красников, выступая в Совете Федерации.

«Сейчас формируется программа до 2035 года, мы говорим, что это очень малый период. Мы подготовили программу до 2050 года, потому что именно такие сроки должны здесь быть», — сказал он. По словам, Красникова, сейчас выделяется отдельная программа по исследованию и освоению Луны, ранее она была в фундаментальных исследованиях, что затрудняло развитие.

Он также упомянул, что в лунных исследованиях «разворачивается космическая гонка многих стран».

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Фото:NASA

В начале апреля научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый заявил, что Россия планирует построить и начать использовать космическую обсерваторию на Луне к середине 2030-х годов. «Луна — очень хорошее место для проведения астрономических наблюдений, для исследования космических лучей», — говорил он.

В марте глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказывал, что Россия и Китай вместе планируют доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку на рубеже 2033–2035 годов. Тогда он говорил, что технологические задачи, необходимые для создания установки, практически решены. Планируется доставить энергоустановку в автоматическом режиме, робототехническими средствами.

В августе 2023 года Россия запустила станцию «Луна-25» с космодрома Восточный. Она вышла на орбиту спутника и должна была совершить посадку в конце месяца. 20 августа «Роскосмос» сообщил, что аппарат столкнулся с Луной.

Борисов допустил, что миссия «Луна-27», которая полетит к естественному спутнику Земли, будет спаренной и состоять из двух аппаратов. Согласно его прогнозу, «массовая экспансия» на Луне начнется после 2035 года.

В октябре 2023 года глава «Роскосмоса» отмечал, что срок старта российских лунных миссий «Луна-26» и «Луна-27» может сдвинуться на более ранний срок. Пуск первого аппарата должен был состояться в 2027 году, а второго — в 2028 году.

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Теги
Георгий Смирнов
Луна РАН космическая программа
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