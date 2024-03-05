Борисов: Россия и Китай рассматривают доставку ядерной энергоустановки на Луну

Борисов рассказал о плане отправить с Китаем на Луну ядерную установку

Юрий Борисов (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Россия и Китай рассматривают возможность доставки на Луну ядерной энергоустановки в 2030-х годах, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, выступая на марафоне «Знание. Первые».

«Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033-2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», — сказал Борисов (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что практически решены технологические задачи, необходимые для создания установки.

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