Борисов допустил, что следующая российская миссия к Луне будет спаренной
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов допустил, что миссия «Луна-27» будет спаренной и состоять из двух аппаратов. Об этом Борисов сообщил, выступая на марафоне «Знание. Первые».
«Мы будем продолжать лунную программу. Она предусматривает развитие исследований Луны: это «Луна-26» и «Луна-27». Наверное, это будет спаренная миссия на северный и южный полюсы» — сказал он.
Также Борисов предполагает, что после 2035 года начнется «массовая экспансия» Луны. По его словам, есть предположение, что на спутнике есть вода. Луна может стать площадкой для дальнейших исследований других планет, добавил глава «Роскосмоса».
Осенью 2023 года «Роскосмос» заявил, что срок старта российских лунных миссий «Луна-26» и «Луна-27» может сдвинуться и произойти раньше.
Пуск аппарата «Луна-26» должен был состояться в 2027 году, а «Луна-27» должна была стартовать в 2028 году. Борисов подчеркнул, что подготовка к миссиям может быть форсирована после крушения «Луны-25».
Станцию «Луна-25» запустили с космодрома Восточный 11 августа 2023 года. Аппарат вышел на орбиту спутника и должен был совершить посадку в конце месяца. 20 августа «Роскосмос» объявил, что аппарат столкнулся с Луной.
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии
В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было
Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»
Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию