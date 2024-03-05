Борисов допустил, что следующая российская миссия к Луне будет спаренной

Борисов: Россия может отправить к Луне два космических аппарата в одной миссии

Луна на фоне памятника Юрию Гагарину (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов допустил, что миссия «Луна-27» будет спаренной и состоять из двух аппаратов. Об этом Борисов сообщил, выступая на марафоне «Знание. Первые».

«Мы будем продолжать лунную программу. Она предусматривает развитие исследований Луны: это «Луна-26» и «Луна-27». Наверное, это будет спаренная миссия на северный и южный полюсы» — сказал он.

Также Борисов предполагает, что после 2035 года начнется «массовая экспансия» Луны. По его словам, есть предположение, что на спутнике есть вода. Луна может стать площадкой для дальнейших исследований других планет, добавил глава «Роскосмоса».

Осенью 2023 года «Роскосмос» заявил, что срок старта российских лунных миссий «Луна-26» и «Луна-27» может сдвинуться и произойти раньше.

Пуск аппарата «Луна-26» должен был состояться в 2027 году, а «Луна-27» должна была стартовать в 2028 году. Борисов подчеркнул, что подготовка к миссиям может быть форсирована после крушения «Луны-25».



Станцию «Луна-25» запустили с космодрома Восточный 11 августа 2023 года. Аппарат вышел на орбиту спутника и должен был совершить посадку в конце месяца. 20 августа «Роскосмос» объявил, что аппарат столкнулся с Луной.