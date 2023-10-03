«Роскосмос» допустил более ранний запуск миссий «Луна-26» и «Луна-27»

Борисов: миссии «Луна-26» и «Луна-27» могут быть запущены в более ранние сроки

После крушения российской лунной миссии «Луна-25» «Роскосмос» может сдвинуть запуск следующих станций на более ранние сроки, чтобы быстрее получить результаты, заявил Борисов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Роскосмос» допускает сдвиг на более ранние сроки старт следующих российских лунных миссий «Луна-26» и «Луна-27». Об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.

«Рассматриваем возможность сдвинуть миссии «Луны-26» и «Луны-27» влево, чтобы как можно быстрее получить необходимые нам результаты», — сообщил он.

По словам главы «Роскосмоса», межведомственная комиссия готовит итоговый акт о причинах крушения станции «Луна-25» для отправки в правительство.

Изначально запуск аппарата «Луна-26» планировался на 2027 год, а Луна-27» — на 2028 год, но после крушения «Луны-25» Борисов заявил, что работы могут быть форсированы. Так, «Роскосмос» рассмотрит возможность повторения миссии на Южный полюс Луны уже в 2025–2026 годах.

Российская лунная программа была утверждена в 2018 году. Первый этап предусматривает исследование спутника Земли автоматическими станциями. После неудачного прилунения «Луны-25» Борисов заявил, что прерывать лунную программу нельзя, и выразил надежду, что последующие миссии будут успешными.

Станция «Луна-25» была запущена 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области. Спустя пять дней она вышла на окололунную орбиту. Станция должна была совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа, но 20 августа госкорпорация объявила, что аппарат столкнулся с Луной.

«Роскосмос» 3 октября сообщил, что причиной крушения, вероятнее всего, является ошибка в приборе для измерения ускорения блока угловых скоростей, которая привела к нештатному функционированию бортового комплекса управления.