0

Variety узнал о предстоящей рекомендации по сделке Warner и Netflix

Variety: Совет директоров Warner Bros. рекомендует заключить сделку с Netflix
Совет директоров Warner Bros. рекомендует акционерам заключить сделку с Netflix, но продолжит рассматривать предложение Paramount, пишет Variety. Источник издания пояснил, однако, что решение обусловлено юридическими причинами
Warner Bros. Discovery WBD $28,92 +0,59% Купить
Netflix NFLX $76,02 -3,37% Купить
Paramount Global PARA $11,04 -6,04% Купить
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Совет директоров Warner Bros. Discovery, вероятно, рекомендует акционерам заключить сделку с Netflix, хотя продолжит рассматривать альтернативное предложение от Paramount Skydance, передает Variety.

Предполагается, что соответствующие рекомендации будут даны до открытия торгов 24 февраля, утверждает издание, не называя источника информации. Окончательно вопрос о слиянии будет вынесен на голосование 20 марта, отмечает портал.

По его информации, руководители Warner Bros. Discovery и Paramount Skydance в течение последней недели вели напряженные переговоры о слиянии. Тем не менее, позиция совета директоров студии относительно сделки с Netflix осталась неизменной.

Источник, знакомый с ходом переговоров, пояснил Variety, что совет директоров Warner Bros. обязан рекомендовать соглашение с Netflix по юридическим причинам.

Paramount в борьбе с Netflix улучшила предложение для Warner Bros.
Бизнес
Фото:Mario Tama / Getty Images

Совет директоров Warner Bros. Discovery добивался согласия Netflix на начало переговоров с Paramount. У последней студия хотела «прояснить» детали ее предложения, в частности, действительно ли Paramount готова купить Warner Bros. по цене более $31 за акцию (свыше $108 млрд за всю компанию). Netflix же готов купить только киностудию Warner Bros., стриминг HBO Max и канал HBO за $82,7 млрд, то есть по цене $27,75 за акцию наличными.

В случае, если Warner Bros. действительно официально рассматривает предложение Paramount Skydance, следующий ход должна сделать Netflix, предполагает Variety. У стримингового сервиса есть еще четыре дня, чтобы сравнять условия предложений или, вероятно, отказаться от сделки, пишет портал.

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос в интервью Variety от 20 февраля отказался сообщить, как стриминговый сервис отреагирует на повышение Paramount ставок. Вместе с тем он отметил, что у Netflix есть «богатая история» случаев, когда она была готова «отказаться от сделки и позволить кому-то другому переплатить за что-то».

Reuters писал, что у Netflix достаточно денежных средств, чтобы улучшить свое предложение, если Paramount повысит ставки. При этом Financial Times сообщала, что предложение Paramount Skydance о покупке Warner Bros. преодолело «ключевое препятствие» в виде проверки на предмет нарушения антимонопольного законодательства США. Это сигнализирует о поддержке сделки администрацией президента Дональда Трампа, утверждала газета.

В то же время Минюст США начал масштабное расследование в отношении Netflix. По информации Bloomberg, в рамках проверки ведомство изучит не только саму сделку, но и поведение компании на рынке. В частности, министерство выяснит, может ли соглашение о слиянии «существенно снизить конкуренцию или привести к созданию монополии».

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Warner Bros. Paramount Netflix слияние
