Предложение Paramount купить Warner Bros. прошло «ключевое препятствие»

Предложение Paramount покупке Warner Bros. прошло антимонопольную проверку
Минюст США не предпринял действий в рамках 10-дневного периода ожидания для проверки, и теперь он истек. С точки зрения закона это значит, что препятствий для сделки нет, но юристы предупреждают, что ее можно заблокировать позже
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Предложение Paramount Skydance о покупке студии Warner Bros. за $108 млрд преодолело «ключевое препятствие» в виде проверки на предмет нарушения антимонопольного законодательства США, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на заявление Paramount. Это сигнализирует о поддержке сделки администрацией президента Дональда Трампа, утверждает издание.

Согласно руководящим принципам Минюста США, если объединенная компания занимает более 30% рынка, слияние считается незаконным.

Reuters узнал о шансе Netflix повысить ставки в борьбе за Warner Bros.
Технологии и медиа
Фото:Daniel Cole / Reuters

Проверку крупных сделок по слиянию и поглощению в США регулирует Закон Харта—Скотта—Родино (HSR). В соответствии с ним стороны сделки уведомляют власти, в частности, Минюст. Далее предусмотрено два периода ожидания — первый, 30-дневный, в рамках которого регуляторы проверяют наличие очевидных рисков. Если у них возникают сомнения, они направляют так называемый «второй запрос» (second request) — требование предоставить огромный объем дополнительной информации, в том числе внутренние документы компаний.

После того как компании полностью ответили на запрос, запускается дополнительный обязательный период ожидания — 10 дней для обычных сделок.

В течение этого срока Минюст США может подать иск в суд, чтобы заблокировать сделку, или потребовать структурных изменений (например, продажи части бизнеса). В случае, если срок истек, а Минюст не предпринял никаких действий, это означает, что антимонопольный запрет для совершения сделки отсутствует, и ее разрешено закрывать с точки зрения федерального антимонопольного законодательства. Именно это и произошло, поясняет FT.

При этом юристы, специализирующиеся на антимонопольном законодательстве, сказали газете, что истечение периода ожидания в рамках HSR не является официальным одобрением и не мешает властям подать иск для блокировки сделки уже на более позднем этапе.

Минюст США начал масштабное расследование в отношении Netflix, также претендующей на активы Warner Bros., в феврале, сообщала The Wall Street Journal. Издание не исключило, что на решение ведомства может повлиять администрация президента. Paramount входит в Skydance Media, которой руководит Дэвид Эллисон — сын сооснователя Oracle Ларри Эллисона, которого WSJ называет соратником Дональда Трампа. FT утверждает, что Эллисон-старший — спонсор американского президента.

Netflix претендует на киностудию Warner Bros., стриминг HBO Max и канал HBO за $82,7 млн. Это даст ей контроль над такими франшизами, как «Гарри Поттер», DC Comics и «Игра престолов». Paramount Skydance же предлагает $108,4 млрд за всю компанию.

При этом Reuters писал, что у Netflix достаточно денежных средств, чтобы улучшить свое предложение, если Paramount повысит ставки.

Некоторые представители киноиндустрии считают, что приобретение Netflix киностудии Warner Bros. приведет к катастрофическим последствиям для отрасли. Так, режиссер «Титаника», «Аватара» и «Терминатора» Джеймс Кэмерон в письме сенатору-республиканцу Майку Ли написал, что сделка приведет к массовым потерям рабочих мест в Голливуде, коренным изменениям американского театрального ландшафта и в целом негативно повлияет на один из крупнейших экспортных секторов США.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Warner Bros. Paramount Netflix
