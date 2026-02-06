В США заподозрили Netflix в намерении стать монополией

Фото: Mario Tama / Getty Images

Минюст США начал масштабное расследование в отношении деловой практики онлайн-кинотеатра Netflix, пишет The Wall Street Journal, изучив судебные документы по делу.

Ведомство рассматривает вопрос, может ли планируемая Netflix сделка по приобретению Warner Bros. привести к монополии.

«Назовите, какое любое другое исключительное действие могла совершить Netflix, способное привести к укреплению рыночной или монопольной власти», — попросил Минюст другую развлекательную компанию. Ее название в статье WSJ не раскрывается.

Ведомство также заинтересовалось, как прошлые слияния студий или дистрибьюторов повлияли на конкуренцию за творческие кадры, и запросило информацию о том, как различаются контракты с талантами между студиями. Проверки могут занять до года. Антимонопольные органы могут подать иск о блокировке любой сделки, которая существенно снижает конкуренцию, подчеркивает газета.

Однако юрист Netflix Стивен Саншайн заявил, что министерство проводит стандартную проверку. «Нам не поступало никаких уведомлений, и мы не видели никаких других признаков того, что министерство юстиции проводит отдельное расследование по делу о монополизации», — сказал он.

В декабре стало известно, что Netflix приобретет киностудию Warner Bros., стриминг HBO Max и канал HBO у Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд. Компании объявили о заключении сделки.

Согласно данным Минюста, слияния компаний с совокупной долей свыше 30% считаются потенциально незаконными, монополии, как правило, предполагают большую долю рынка — 60% или более. Газета указывает, что Netflix и HBO Max вместе контролировали бы около 30% американского рынка потокового вещания по подписке.

Netflix при этом утверждает, что на деле конкурирует не с Warner Bros, а с видеоплатформами вроде YouTube, а потому сделку следует рассматривать как вертикальное объединение продюсера и дистрибьютора контента.

Ранее информация о покупке Warner Bros. вызвала неоднозначную реакцию в Голливуде — там предупредили о рисках для индустрии и потребовали от регуляторов заблокировать соглашение, а президент США Дональд Трамп отмечал, что Netflix и так контролирует существенную долю рынка, которая после поглощения значительно вырастет.