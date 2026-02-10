Paramount в борьбе с Netflix улучшила предложение для Warner Bros.

Paramount согласилась выплачивать акционерам Warner Bros. «плату за ожидание» — компенсацию за каждый квартал блокировки сделки с Netflix. Соглашение о покупке части активов Warner Bros. на $82 млрд Netflix согласовал в декабре

Фото: Mario Tama / Getty Images

Paramount улучшила условия предложения о покупке Warner Bros. Discovery и согласилась взять на себя обязательства по компенсации, которую Warner Bros. должна была бы выплатить Netflix в случае срыва сделки, согласованной в декабре прошлого года. Об этом сообщают Reuters и The Wall Street Journal.

Хотя Paramount не предложила заплатить больше за сами акции, новое предложение представляет собой очередную попытку компании перетянуть на свою сторону акционеров Warner Bros. Discovery, отмечает Reuters.

Paramount внесла в предложение новое условие — «плату за ожидание» в размере 25 центов за акцию, которая будет выплачиваться акционерам Warner Bros. каждый квартал начиная с января 2027 года, если сделка с Netflix к тому времени не будет закрыта. Paramount возьмет на себя выплату $2,8 млрд, которую Warner Bros. Dicsovery должна будет выплатить Netflix в качестве компенсации в случае срыва их сделки на сумму $82,7 млрд, отмечает Reuters. Как заявил глава компании RedBird Capital Partners Джерри Кардинале, это означает, что компания готова выплачивать до $650 млн ежеквартально до получения всех разрешений регуляторов, передает WSJ.

Paramount сохранила общую цену своего предложения по покупке всей компании Warner Bros. Discovery на уровне $30 за акцию, или $108,4 млрд, включая кабельные телеканалы компании, пишет Reuters.

В январе 2025 года Warner Bros. Discovery одобрила новое предложение Netflix о покупке части бизнеса. Новое соглашение Netflix сокращает на $260 млн сумму долга Warner перед Discovery Global — компанией, которая будет размещать кабельные каналы, включая CNN, TNT и Food Network. Изначальное предложение Netflix о покупке компании за $82,7 млрд предусматривало, что акционеры Warner Bros. получат $23,25 млрд наличными и $4,5 млрд обыкновенными акциями стримингового сервиса с некоторыми корректировками, если бумаги упадут в цене ниже $97,91.

Совет директоров Warner Bros. Discovery ранее отклонил все предложения Paramount. Тогда компания подала на киностудию в суд, требуя предоставить более детальную информацию о сделке с Netflix.