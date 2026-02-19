 Перейти к основному контенту
Reuters узнал о шансе Netflix повысить ставки в борьбе за Warner Bros.

По словам источников, у Netflix достаточно средств, чтобы повысить предложенную цену на Warner Bros. Discovery. Netflix предложил $82,7 млрд, в то время как Paramount предлагает $108,4 млрд
Netflix NFLX $77,99 +1,29% Купить
Warner Bros. Discovery WBD $28,79 +0,14% Купить
Paramount Global PARA $11,04 -6,04% Купить

У американского стримингового сервиса Netflix достаточно денежных средств, и он мог бы увеличить свое предложение о покупке Warner Bros Discovery, если конкурирующий претендент Paramount Skydance повысит свою собственную оферту, сообщили Reuters два осведомленных источника.

Два медиагиганта ведут ожесточенную борьбу за Warner Bros и ее библиотеку контента, включающую такие культовые франшизы, как «Гарри Поттер», «Игра престолов», DC Comics и Супермен.

Голосование акционеров по предложению Netflix назначено на 20 марта. При этом Warner Bros. дала Paramount неделю на то, чтобы представить более выгодное предложение.

Netflix предложил $27,75 за акцию (или $82,7 млрд) за студийный и стриминговый бизнес Warner Bros, в то время как Paramount предлагает $108,4 млрд за всю компанию.

NYT узнала о возможном возобновлении переговоров Warner Bros. и Paramount
Бизнес
Фото:Daniel Cole / Reuters

В январе Warner Bros. Discovery согласилась на предложение Netflix, согласно которому стриминговый сервис сократит на $260 млн сумму долга Warner перед Discovery Global — компанией, которая будет размещать кабельные каналы, включая CNN, TNT и Food Network, а также выкупит акции за $82,7 млрд: акционеры Warner Bros. получат $23,25 млрд наличными и $4,5 млрд обыкновенными акциями стримингового сервиса с некоторыми корректировками, если бумаги упадут в цене ниже $97,91.

Однако позднее, 10 февраля, Paramount внесла в предложение новое условие — «плату за ожидание» в размере 25 центов за акцию, которая будет выплачиваться акционерам Warner Bros. каждый квартал, начиная с января 2027 года, если сделка с Netflix к тому времени не будет закрыта. Paramount возьмет на себя выплату $2,8 млрд, которые Warner Bros. Dicsovery должна будет выплатить Netflix в качестве компенсации в случае срыва их сделки на сумму $82,7 млрд. Paramount сохранила общую цену своего предложения по покупке всей компании Warner Bros. Discovery на уровне $30 за акцию, или $108,4 млрд.

Затем The New York Times (NYT) со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщила, что Warner Bros. Discovery рассматривает возможность возобновления переговоров с Paramount на фоне нового предложения.

Любую из возможных конфигураций сделки будут проверять антимонопольные органы США. Договоренность с Comcast или Paramount могла бы привести к риску монополии в кинопроизводстве: первой принадлежит Universal Pictures, а второй — Paramount Pictures, которые наравне в Warner Bros. считаются крупнейшими мейджорами и основателями Голливуда. При этом сделка с Netflix провоцирует риски уже в сфере интернет-стримингов.

Полина Харчевникова
Netflix Warner Bros. Paramount сделка
