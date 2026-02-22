 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Bloomberg узнал о нестандартной проверке в США сделки Netflix и Warner

Netflix NFLX $78,67 +2,17% Купить
Warner Bros. Discovery WBD $28,75 +0,77% Купить
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Минюст США в рамках проверки планируемой покупки Warner Bros. Discovery стриминговым сервисом Netflix за $72 млрд изучит не только саму сделку, но и поведение компании на рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на гражданский запрос ведомства в независимую киностудию.

Министерство намерено определить, может ли эта сделка «существенно снизить конкуренцию или привести к созданию монополии» в нарушение раздела 7 закона Клейтона или раздела 2 закона Шермана. Формулировки запроса свидетельствуют, что администрация выходит за рамки стандартной проверки слияний, говорится в статье. Обычно антимонопольный анализ проводится по закону Клейтона, тогда как закон Шермана чаще применяется в делах о незаконной монополизации отдельных компаний.

Раздел 7 закона Клейтона (1914) запрещает сделки по слияниям и поглощениям, если их результатом может стать существенное ограничение конкуренции или создание монополии.

Раздел 2 закона Шермана (1890) направлен против незаконной монополизации рынка и злоупотребления доминирующим положением со стороны одной компании и используется в делах о создании или попытке создания монополии.

По данным агентства, Минюст в своем запросе задает вопросы о способности Netflix использовать рыночную силу в переговорах с независимыми студиями и режиссерами. Netflix — крупнейший в мире платный видеосервис и один из крупнейших покупателей кино- и телепродукции, в 2026 году компания планирует потратить около $20 млрд на контент. Приобретение Warner Bros. дало бы ей контроль над одной из крупнейших студий и крупным конкурентом на рынке стримингов, полагают власти США.

Главный юрист Netflix Дэвид Хайман заверил, что компания «работает в крайне конкурентной среде» и не обладает монопольной властью, а также готова сотрудничать с регуляторами. Сама проверка Минюста может занять несколько месяцев, пишет издание. На этом фоне конкурент —  Paramount Skydance —  продолжает борьбу за Warner Bros. и утверждает, что сделка с Netflix не пройдет антимонопольную экспертизу в США и Европе.

В США заподозрили Netflix в намерении стать монополией
Бизнес
Фото:Mario Tama / Getty Images

Ранее Financial Times писала, что предложение Paramount Skydance о покупке студии Warner Bros. за $108 млрд преодолело «ключевое препятствие» в виде проверки на предмет нарушения антимонопольного законодательства США. Это сигнализирует о поддержке сделки администрацией президента Дональда Трампа, утверждает издание.

Если Netflix приобретет киностудию Warner Bros., стриминг HBO Max и канал HBO, это даст ему контроль над такими франшизами, как «Гарри Поттер», DC Comics и «Игра престолов».

Некоторые представители киноиндустрии считают, что приобретение Netflix киностудии Warner Bros. приведет к катастрофическим последствиям для отрасли. Так, режиссер «Титаника», «Аватара» и «Терминатора» Джеймс Кэмерон в письме сенатору-республиканцу Майку Ли написал, что сделка приведет к массовым потерям рабочих мест в Голливуде, коренным изменениям американского театрального ландшафта и в целом негативно повлияет на один из крупнейших экспортных секторов США.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Warner Bros. Netflix сделки Минюст США кинематограф
Материалы по теме
Трамп призвал Netflix уволить топ-менеджера, ранее работавшего на Обаму
Политика
Reuters узнал о шансе Netflix повысить ставки в борьбе за Warner Bros.
Технологии и медиа
Режиссер «Титаника» счел катастрофой продажу Warner Bros. Netflix
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Bloomberg узнал о нестандартной проверке в США сделки Netflix и Warner Бизнес, 16:27
Как сменившие гражданство россияне выступили за другие сборные на ОИ-2026 Спорт, 16:17
Кросби не сыграет за сборную Канады в финальном матче Олимпиады Спорт, 16:14
Зеленский сообщил о нескольких задержаниях по делу о теракте во Львове Политика, 16:11
Непряева рассказала о панике из-за чужих лыж на марафоне Олимпиады Спорт, 16:07
В Николаеве прогремел взрыв в третий раз с начала суток Политика, 16:06
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Маск ответил на вопрос о счастье Политика, 15:56
Россиянку дисквалифицировали за чужие лыжи. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:55
Economic Times сообщила об аварии с индийским истребителем Tejas Общество, 15:55
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 10 Политика, 15:53
Как уволиться, если работа не нравится и хочется уйти Образование, 15:46
The Times рассказала, в чем Украина уступает России в зоне конфликта Политика, 15:44