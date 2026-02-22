Bloomberg узнал о нестандартной проверке в США сделки Netflix и Warner

Фото: Mario Tama / Getty Images

Минюст США в рамках проверки планируемой покупки Warner Bros. Discovery стриминговым сервисом Netflix за $72 млрд изучит не только саму сделку, но и поведение компании на рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на гражданский запрос ведомства в независимую киностудию.

Министерство намерено определить, может ли эта сделка «существенно снизить конкуренцию или привести к созданию монополии» в нарушение раздела 7 закона Клейтона или раздела 2 закона Шермана. Формулировки запроса свидетельствуют, что администрация выходит за рамки стандартной проверки слияний, говорится в статье. Обычно антимонопольный анализ проводится по закону Клейтона, тогда как закон Шермана чаще применяется в делах о незаконной монополизации отдельных компаний.

Раздел 7 закона Клейтона (1914) запрещает сделки по слияниям и поглощениям, если их результатом может стать существенное ограничение конкуренции или создание монополии. Раздел 2 закона Шермана (1890) направлен против незаконной монополизации рынка и злоупотребления доминирующим положением со стороны одной компании и используется в делах о создании или попытке создания монополии.

По данным агентства, Минюст в своем запросе задает вопросы о способности Netflix использовать рыночную силу в переговорах с независимыми студиями и режиссерами. Netflix — крупнейший в мире платный видеосервис и один из крупнейших покупателей кино- и телепродукции, в 2026 году компания планирует потратить около $20 млрд на контент. Приобретение Warner Bros. дало бы ей контроль над одной из крупнейших студий и крупным конкурентом на рынке стримингов, полагают власти США.

Главный юрист Netflix Дэвид Хайман заверил, что компания «работает в крайне конкурентной среде» и не обладает монопольной властью, а также готова сотрудничать с регуляторами. Сама проверка Минюста может занять несколько месяцев, пишет издание. На этом фоне конкурент — Paramount Skydance — продолжает борьбу за Warner Bros. и утверждает, что сделка с Netflix не пройдет антимонопольную экспертизу в США и Европе.

Ранее Financial Times писала, что предложение Paramount Skydance о покупке студии Warner Bros. за $108 млрд преодолело «ключевое препятствие» в виде проверки на предмет нарушения антимонопольного законодательства США. Это сигнализирует о поддержке сделки администрацией президента Дональда Трампа, утверждает издание.

Если Netflix приобретет киностудию Warner Bros., стриминг HBO Max и канал HBO, это даст ему контроль над такими франшизами, как «Гарри Поттер», DC Comics и «Игра престолов».

Некоторые представители киноиндустрии считают, что приобретение Netflix киностудии Warner Bros. приведет к катастрофическим последствиям для отрасли. Так, режиссер «Титаника», «Аватара» и «Терминатора» Джеймс Кэмерон в письме сенатору-республиканцу Майку Ли написал, что сделка приведет к массовым потерям рабочих мест в Голливуде, коренным изменениям американского театрального ландшафта и в целом негативно повлияет на один из крупнейших экспортных секторов США.