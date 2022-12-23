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Волошина переизбрали в совет директоров «Яндекса»

Акционеры «Яндекса» переизбрали в совет трех неисполнительных директоров
С начала года из совета директоров «Яндекса» ушли четверо, в том числе Аркадий Волож и Тигран Худавердян
«Яндекс» YNDX ₽1 833,2 -0,75% Купить
Александр Волошин
Александр Волошин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Акционеры «Яндекса» на годовом собрании 22 декабря переизбрали на четыре года трех неисполнительных членов совета директоров, в том числе бывшего главу администрации президента Александра Волошина (занимал эту должность в 1999–2003-м). Об этом говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Также переизбраны основатель и генеральный партнер венчурной фирмы Almaz Capital Partners Чарльз Райан и неисполнительный директор «Яндекса» Рохье Рийниа, который ранее занимал разные должности в Apple и Amazon.

Сейчас совет директоров компании состоит из семи человек: помимо Волошина, Райана и Рийниа это президент частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc. Джон Бойтон, доктор филологических наук, академик РАН Александр Молдован, а также гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий.

В этом году совет директоров компании покинули бывший управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян и ее основатель Аркадий Волож; в отношении обоих введены санкции Евросоюза в связи с военной операцией на Украине. Они решили обжаловать эти ограничения. Также из совета директоров ушли неисполнительные директора Эстер Дайсон и Илья Стребулаев.

В конце ноября источники РБК сообщили, что «Яндекс» планируют разделить, среди вариантов — раздел на российскую и международные части. В тот же день «Яндекс» подтвердил это, указав, что совет директоров нидерландской Yandex N.V. изучает возможности изменения структуры владения и управления компанией «в свете текущей геополитической обстановки».

В начале декабря на работу в «Яндекс» перешел бывший глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Он рассказал, что принял предложение компании стать советником по корпоративному развитию.

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