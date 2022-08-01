Худавердян подал иск об отмене санкций Евросоюза против него

Бывший управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян требует отменить санкции Евросоюза, утверждая, что он не согласен с действиями российских властей на Украине

Тигран Худавердян (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бывший директор «Яндекса» в России Тигран Худавердян подал иск в Европейский суд в Люксембурге к Совету ЕС, который ввел против него санкции. На иск обратил внимание RTVI.

Худавердян требует отменить санкции, объясняя это тем, что приведенные ЕС основания для их введения «являются недостаточными и в их поддержку отсутствуют достоверные доказательства». В иске Худавердян подчеркивает, что не поддерживает действия российских властей на Украине.

Кроме того, экс-глава «Яндекса» называет ошибочным утверждения Совета ЕС, что компания является «существенным источником дохода для правительства РФ» и что «Яндекс» является «ключевым элементом в сокрытии информации от россиян» о военных действиях на Украине.

Худавердян попал под санкции ЕС 15 марта. В пояснениях к санкционному листу говорилось, что в начале марта бывший руководитель сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она служит «ключевым элементом в сокрытии информации» от пользователей об операции на Украине.



«24 февраля 2022 года Худавердян присутствовал на встрече олигархов в Кремле с Владимиром Путиным, где обсуждался план действий на фоне западных санкций. Тот факт, что его пригласили на это собрание, свидетельствует о том, что он является членом ближайшего окружения олигархов, близких к Владимиру Путину, и что он поддерживает или реализует действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности на Украине», — говорится в документе.

Худавердян занимал должность управляющего директора группы компаний «Яндекс». За несколько часов до того, как против него были введены санкции, его также назначили генеральным директором компании в России. Он должен был сменить на этом посту Елену Бунину. На следующий день после введения санкций Худавердян покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V. (головной компании группы «Яндекс», зарегистрированной в Нидерландах). 8 июля он также попал под санкции Канады.