Худавердян подал иск об отмене санкций Евросоюза против него

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 63,25 (+0,68) Инвестиции, 16:16
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 62,05 (+0,74) Инвестиции, 16:16
Блинкен назвал условие применения США ядерного оружия Политика, 21:53
ЦБ и Мосбиржа опровергли сообщения об остановке торгов долларом Финансы, 21:47
МВД увидело дискредитацию армии в заявлениях футбольного блогера Савина Политика, 21:45
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 21:35
Блинкен призвал Китай не нагнетать Политика, 21:34
СК обвинил инспектора МЧС, проверявшего сгоревший хостел в Москве Общество, 21:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:09
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 21:09
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Жена Федуна жестко отозвалась о сообщивших о смене руководства «Спартака» Спорт, 20:56
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 20:45
Гитару Элвиса Пресли и украшения его менеджера продадут с аукциона Стиль, 20:39
Twitter и «ВКонтакте» разблокировали в Узбекистане Технологии и медиа, 20:39
ВТБ сообщил о смене руководства департамента брокерского обслуживания Инвестиции, 20:24
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 20:22
Война санкций ,  

Худавердян подал иск об отмене санкций Евросоюза против него

Бывший директор «Яндекса» в России Тигран Худавердян подал иск об отмене санкций Евросоюза
Бывший управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян требует отменить санкции Евросоюза, утверждая, что он не согласен с действиями российских властей на Украине
Тигран Худавердян
Тигран Худавердян (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бывший директор «Яндекса» в России Тигран Худавердян подал иск в Европейский суд в Люксембурге к Совету ЕС, который ввел против него санкции. На иск обратил внимание RTVI.

Худавердян требует отменить санкции, объясняя это тем, что приведенные ЕС основания для их введения «являются недостаточными и в их поддержку отсутствуют достоверные доказательства». В иске Худавердян подчеркивает, что не поддерживает действия российских властей на Украине.

Кроме того, экс-глава «Яндекса» называет ошибочным утверждения Совета ЕС, что компания является «существенным источником дохода для правительства РФ» и что «Яндекс» является «ключевым элементом в сокрытии информации от россиян» о военных действиях на Украине.

Худавердян уйдет из совета директоров Yandex N.V. из-за санкций
Политика
Тигран Худавердян

Худавердян попал под санкции ЕС 15 марта. В пояснениях к санкционному листу говорилось, что в начале марта бывший руководитель сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она служит «ключевым элементом в сокрытии информации» от пользователей об операции на Украине.

«24 февраля 2022 года Худавердян присутствовал на встрече олигархов в Кремле с Владимиром Путиным, где обсуждался план действий на фоне западных санкций. Тот факт, что его пригласили на это собрание, свидетельствует о том, что он является членом ближайшего окружения олигархов, близких к Владимиру Путину, и что он поддерживает или реализует действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности на Украине», — говорится в документе.

Худавердян занимал должность управляющего директора группы компаний «Яндекс». За несколько часов до того, как против него были введены санкции, его также назначили генеральным директором компании в России. Он должен был сменить на этом посту Елену Бунину. На следующий день после введения санкций Худавердян покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V. (головной компании группы «Яндекс», зарегистрированной в Нидерландах). 8 июля он также попал под санкции Канады.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Тигран Худавердян санкции Евросоюз Яндекс
Материалы по теме
«Яндекс» полностью возобновил наем сотрудников
Бизнес
Канада ввела санкции против бывшего главы «Яндекса» и Екатерины Андреевой
Политика
Худавердян уйдет из совета директоров Yandex N.V. из-за санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter