Приквелы успеха: что ждать от «Дома дракона» и «Колец власти»

Приквелы наиболее известных теле- и кинопроектов — «Игры престолов» и «Властелина колец» — стартуют 21 августа и 2 сентября. РБК напоминает, какое шоу стало самым дорогим в истории и сколько пришлось заплатить за права на Толкина

Кадр из сериала "Дом дракона" (Фото: HBO)

Сериалы «Дом дракона» и «Кольца власти», выходящие на стриминговых сервисах HBO Max и Amazon Prime Video 21 августа и 2 сентября соответственно, уже окрестили самыми ожидаемым проектами года. В свое время «Игра престолов» заняла пятую строчку в топ-100 величайших сериалов XXI века по версии BBC Culture, а журнал Empire включил все три части «Властелина колец» в топ-100 лучших фильмов XXI века («Братство кольца» и вовсе заняло в этом рейтинге второе место).

«Наследников» многократных лауреатов премий «Эмми» и «Оскар» сравнивают как с точки зрения стилистики, так и по критерию потенциальной популярности. Сколько стоили права на экранизации фантастических эпопей, каков бюджет первых сезонов этих сериалов и чего ждут критики от приквелов — в обзоре РБК.

О чем будут сериалы

«Дом дракона», выходящий на платформе HBO Max 21 августа (в России — в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» 22 августа), является приквелом «Игры престолов» и повествует о событиях, происходивших за 200 лет до оригинальной истории. В основе сюжета — борьба за Железный трон двух ветвей дома Таргариенов, представителем которого в «Игре престолов» была Дейенерис.

Литературной основой для сценария «Дома дракона» стал первый том книги «Пламя и кровь», написанной автором «Песни льда и пламени» Джорджом Мартином и посвященной завоеванию вымышленного континента Вестерос Таргариенами и их последующему правлению. Сам Мартин, как и в случае с «Игрой престолов», принимал непосредственное участие в подготовке шоу и выступил его продюсером. К команде присоединились и режиссеры наиболее успешных серий оригинального сериала, в частности Мигель Сапочник, а также композитор Рамин Джавади. К работе вернулся также лингвист «Игры престолов» Дэвид Петерсон, придумавший вымышленный валирийский язык.

Однако из актеров оригинального сериала участие в приквеле, по открытым данным, не принимал никто. Среди наиболее известных в «Доме дракона» Мэтт Смит (сериал «Доктор Кто»), Рис Иванс («Новый Человек-паук» и «Ярмарка тщеславия») и Пэдди Консидайн («Смерть Сталина» и «Макбет»). В остальном же значительная часть актеров, как это было и в «Игре престолов», широкой публике неизвестны, для многих «Дом дракона» станет первым серьезным проектом.

«Кольца власти» выйдут 2 сентября на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Легально посмотреть в России этот проект будет нельзя. Сериал также является предысторией культовой экранизации романа Джона Толкина «Властелин колец»: события в нем происходят за несколько тысяч лет до оригинала, в так называемую Вторую эпоху. В центре сюжета — появление Колец власти, восхождение Саурона, а также последний альянс эльфов и людей, упоминавшийся во «Властелине колец» как союз, противостоявший Саурону.

Актерский состав сериала также представлен артистами, пусть уже проявившими себя в других проектах, но все же малоизвестными массовой аудитории. Среди них, например, Роберт Арамайо («Игра престолов») и Оуайн Артур («Королевство»).

Шоураннерами «Колец власти» стали известные по сериалу Star Trek Джей Ди Пейн и Патрик Маккей. Консультирующим продюсером шоу пригласили также работавшего над «Игрой престолов» Брайана Когмана. А вот режиссер «Властелина колец» Питер Джексон участия в проекте не принимал, хотя сообщал, что изначально ему поступало такое предложение.

Три факта о «Кольцах власти» Первый трейлер «Колец власти» вышел 13 февраля 2022 года и был показан в рамках главного футбольного турнира США Супербоула. По сообщению Amazon, за первые 24 часа он набрал 257 млн просмотров — это рекорд для трейлеров, показанных во время этого турнира.

Сериал не может соответствовать стилистике оригинальной кинотрилогии Питера Джексона по юридическим причинам. По информации издания Hollywood Reporter, из-за этого в конечном счете к проекту не стали привлекать и самого режиссера. К слову, пока Tolkien Estate — компанию, управляющую авторскими правами на произведения Толкина — возглавлял его сын Кристофер, ее позиция по поводу возможной продажи прав на экранизацию была радикально отрицательной, особенно после выхода на большой экран «Властелина колец», который Кристофер Толкин раскритиковал. Заключить сделку с Amazon удалось только после его отставки.

Сделка по приобретению авторских прав на экранизацию произведений Толкина включает в себя возможность потенциального спин-оффа, то есть сюжетного ответвления от основной линии сериала. Однако пока неизвестно, воспользуется ли Amazon этим правом.

Где и как снимались сериалы

Создатели обоих проектов решили продолжить традиции съемочного процесса, заложенные авторами оригинальных картин. Съемки «Дома дракона» преимущественно проходили в Великобритании, отдельные сцены снимались в Испании, США и Португалии. «Игра престолов» в свое время также славилась широкой географией: съемки охватывали Великобританию, Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко.

Создатели «Колец власти» намеренно решили проводить основные съемки там же, где создавалась оригинальная трилогия «Властелин колец» — в Новой Зеландии. Как и в случае с киноэпопеей, правительство Новой Зеландии оказывало значительную поддержку производству сериала, рассчитывая на потенциальную волну туристов — поклонников проекта. В соответствии с местным законодательством налоговые льготы для проекта составили 160 млн новозеландских долларов ($114 млн).

Над первым сезоном «Колец власти» работали порядка 800 человек. Производственный процесс серьезно осложнила пандемия коронавируса, съемки даже приходилось приостанавливать из-за закрытия Новой Зеландией границ и жестких ограничений внутри страны.

Три факта о «Доме дракона» «Дом дракона» — не единственный сериал по мотивам «Игры престолов», который находился в разработке HBO. Одновременно с его анонсом руководство HBO сообщало о работе над другим приквелом, посвященным появлению белых ходоков — главных антагонистов «Игры престолов». Сериал «Долгая ночь», сценарий для которого писал сам Мартин, а главную роль в котором должна была исполнить Наоми Уоттс, в итоге отменили во время работы над пилотным эпизодом. Примечательно, что и потенциал «Дома дракона» изначально был под сомнением: первую концепцию, первоначально представленную сценаристом «Игры престолов» Брайаном Когманом, руководство HBO отвергло.

Первый трейлер «Дома дракона» набрал на YouTube больше 300 тыс. просмотров только за первый час после релиза. Сейчас количество просмотров превышает 13 млн.

Возможность легально посмотреть «Дом дракона» для российских зрителей до последнего была под вопросом. Головная компания HBO, Warner Bros. Discovery (до объединения в апреле 2022 года с группой Discovery была известна как WarnerMedia), в марте объявила о приостановке своей деятельности в России. Однако о расторжении действующих договоренностей ничего известно не было. В конце июня «Амедиатека» даже выпустила новый сезон еще одного популярного проекта HBO — сериала «Мир Дикого Запада». Источник РБК на медиарынке тогда объяснил это тем, что студия продолжала выполнять текущий контракт. В конце июля «Амедиатека» официально подтвердила, что будет показывать «Дом дракона». Из-за разницы в часовых поясах российская премьера выпадет на 22 августа.

Во сколько оценили «Дом дракона» и «Кольца власти»

Затраты на производство первого сезона «Колец власти» составили 650 млн новозеландских долларов (порядка $465 млн). Для сравнения: вся полнометражная трилогия «Властелин колец» обошлась компании New Line Cinema в $281 млн. Однако в бюджет заложено в том числе строительство декораций и производство костюмов, которые будут использованы в следующих сезонах.

Съемки «Дома дракона» потребовали чуть меньших средств: бюджет каждого эпизода составил около $20 млн, таким образом, общий бюджет первого сезона достиг $200 млн. Это в два раза больше, чем в среднем за сезон у «Игры престолов» (около $100 млн). Значительная часть расходов была направлена на спецэффекты, особенно на создание большого количества драконов, появление которых ожидается в каждом эпизоде.

Гонорар, который получил Джордж Мартин за права, предоставленные для экранизации «Дома дракона», никогда не разглашался. Однако в 2021 году писатель подписал пятилетний контракт с HBO Max, по которому он будет участвовать в производстве сериалов по своим произведениям: в работе, по данным западных СМИ, находятся пять проектов. Сумма контракта представляет собой «восьмизначное число».

Права на наследие Джона Толкина оцениваются в $250 млн. Такую сумму Amazon заплатил фонду Tolkien Estate за возможность экранизации. За права также боролись сервисы Netflix и HBO, однако их конкурентные предложения оказались меньше. Примечательно, что Tolkien Estate вместе с издательством HarperCollins принимала непосредственное участие в работе над проектом.