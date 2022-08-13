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Приквелы успеха: что ждать от «Дома дракона» и «Колец власти»

HBO Max и Amazon Prime покажут премьеры самых ожидаемых сериалов этого года
Приквелы наиболее известных теле- и кинопроектов — «Игры престолов» и «Властелина колец» — стартуют 21 августа и 2 сентября. РБК напоминает, какое шоу стало самым дорогим в истории и сколько пришлось заплатить за права на Толкина
Кадр из сериала &quot;Дом дракона&quot;
Кадр из сериала "Дом дракона" (Фото: HBO)

Сериалы «Дом дракона» и «Кольца власти», выходящие на стриминговых сервисах HBO Max и Amazon Prime Video 21 августа и 2 сентября соответственно, уже окрестили самыми ожидаемым проектами года. В свое время «Игра престолов» заняла пятую строчку в топ-100 величайших сериалов XXI века по версии BBC Culture, а журнал Empire включил все три части «Властелина колец» в топ-100 лучших фильмов XXI века («Братство кольца» и вовсе заняло в этом рейтинге второе место).

«Амедиатека» покажет приквел «Игры престолов»
Технологии и медиа
Фото:Charles McQuillan / Getty Images

«Наследников» многократных лауреатов премий «Эмми» и «Оскар» сравнивают как с точки зрения стилистики, так и по критерию потенциальной популярности. Сколько стоили права на экранизации фантастических эпопей, каков бюджет первых сезонов этих сериалов и чего ждут критики от приквелов — в обзоре РБК.

О чем будут сериалы

«Дом дракона», выходящий на платформе HBO Max 21 августа (в России — в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» 22 августа), является приквелом «Игры престолов» и повествует о событиях, происходивших за 200 лет до оригинальной истории. В основе сюжета — борьба за Железный трон двух ветвей дома Таргариенов, представителем которого в «Игре престолов» была Дейенерис.

Литературной основой для сценария «Дома дракона» стал первый том книги «Пламя и кровь», написанной автором «Песни льда и пламени» Джорджом Мартином и посвященной завоеванию вымышленного континента Вестерос Таргариенами и их последующему правлению. Сам Мартин, как и в случае с «Игрой престолов», принимал непосредственное участие в подготовке шоу и выступил его продюсером. К команде присоединились и режиссеры наиболее успешных серий оригинального сериала, в частности Мигель Сапочник, а также композитор Рамин Джавади. К работе вернулся также лингвист «Игры престолов» Дэвид Петерсон, придумавший вымышленный валирийский язык.

Однако из актеров оригинального сериала участие в приквеле, по открытым данным, не принимал никто. Среди наиболее известных в «Доме дракона» Мэтт Смит (сериал «Доктор Кто»), Рис Иванс («Новый Человек-паук» и «Ярмарка тщеславия») и Пэдди Консидайн («Смерть Сталина» и «Макбет»). В остальном же значительная часть актеров, как это было и в «Игре престолов», широкой публике неизвестны, для многих «Дом дракона» станет первым серьезным проектом.

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Бизнес
Питер Джексон

«Кольца власти» выйдут 2 сентября на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Легально посмотреть в России этот проект будет нельзя. Сериал также является предысторией культовой экранизации романа Джона Толкина «Властелин колец»: события в нем происходят за несколько тысяч лет до оригинала, в так называемую Вторую эпоху. В центре сюжета — появление Колец власти, восхождение Саурона, а также последний альянс эльфов и людей, упоминавшийся во «Властелине колец» как союз, противостоявший Саурону.

Актерский состав сериала также представлен артистами, пусть уже проявившими себя в других проектах, но все же малоизвестными массовой аудитории. Среди них, например, Роберт Арамайо («Игра престолов») и Оуайн Артур («Королевство»).

Шоураннерами «Колец власти» стали известные по сериалу Star Trek Джей Ди Пейн и Патрик Маккей. Консультирующим продюсером шоу пригласили также работавшего над «Игрой престолов» Брайана Когмана. А вот режиссер «Властелина колец» Питер Джексон участия в проекте не принимал, хотя сообщал, что изначально ему поступало такое предложение.

Три факта о «Кольцах власти»

  • Первый трейлер «Колец власти» вышел 13 февраля 2022 года и был показан в рамках главного футбольного турнира США Супербоула. По сообщению Amazon, за первые 24 часа он набрал 257 млн просмотров — это рекорд для трейлеров, показанных во время этого турнира.
  • Сериал не может соответствовать стилистике оригинальной кинотрилогии Питера Джексона по юридическим причинам. По информации издания Hollywood Reporter, из-за этого в конечном счете к проекту не стали привлекать и самого режиссера. К слову, пока Tolkien Estate — компанию, управляющую авторскими правами на произведения Толкина — возглавлял его сын Кристофер, ее позиция по поводу возможной продажи прав на экранизацию была радикально отрицательной, особенно после выхода на большой экран «Властелина колец», который Кристофер Толкин раскритиковал. Заключить сделку с Amazon удалось только после его отставки.
  • Сделка по приобретению авторских прав на экранизацию произведений Толкина включает в себя возможность потенциального спин-оффа, то есть сюжетного ответвления от основной линии сериала. Однако пока неизвестно, воспользуется ли Amazon этим правом.

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Кристофер Толкин

Где и как снимались сериалы

Создатели обоих проектов решили продолжить традиции съемочного процесса, заложенные авторами оригинальных картин. Съемки «Дома дракона» преимущественно проходили в Великобритании, отдельные сцены снимались в Испании, США и Португалии. «Игра престолов» в свое время также славилась широкой географией: съемки охватывали Великобританию, Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко.

Создатели «Колец власти» намеренно решили проводить основные съемки там же, где создавалась оригинальная трилогия «Властелин колец» — в Новой Зеландии. Как и в случае с киноэпопеей, правительство Новой Зеландии оказывало значительную поддержку производству сериала, рассчитывая на потенциальную волну туристов — поклонников проекта. В соответствии с местным законодательством налоговые льготы для проекта составили 160 млн новозеландских долларов ($114 млн).

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Life
Фото:HBO

Над первым сезоном «Колец власти» работали порядка 800 человек. Производственный процесс серьезно осложнила пандемия коронавируса, съемки даже приходилось приостанавливать из-за закрытия Новой Зеландией границ и жестких ограничений внутри страны.

Три факта о «Доме дракона»

  • «Дом дракона» — не единственный сериал по мотивам «Игры престолов», который находился в разработке HBO. Одновременно с его анонсом руководство HBO сообщало о работе над другим приквелом, посвященным появлению белых ходоков — главных антагонистов «Игры престолов». Сериал «Долгая ночь», сценарий для которого писал сам Мартин, а главную роль в котором должна была исполнить Наоми Уоттс, в итоге отменили во время работы над пилотным эпизодом. Примечательно, что и потенциал «Дома дракона» изначально был под сомнением: первую концепцию, первоначально представленную сценаристом «Игры престолов» Брайаном Когманом, руководство HBO отвергло.
  • Первый трейлер «Дома дракона» набрал на YouTube больше 300 тыс. просмотров только за первый час после релиза. Сейчас количество просмотров превышает 13 млн.
  • Возможность легально посмотреть «Дом дракона» для российских зрителей до последнего была под вопросом. Головная компания HBO, Warner Bros. Discovery (до объединения в апреле 2022 года с группой Discovery была известна как WarnerMedia), в марте объявила о приостановке своей деятельности в России. Однако о расторжении действующих договоренностей ничего известно не было. В конце июня «Амедиатека» даже выпустила новый сезон еще одного популярного проекта HBO — сериала «Мир Дикого Запада». Источник РБК на медиарынке тогда объяснил это тем, что студия продолжала выполнять текущий контракт. В конце июля «Амедиатека» официально подтвердила, что будет показывать «Дом дракона». Из-за разницы в часовых поясах российская премьера выпадет на 22 августа.

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Во сколько оценили «Дом дракона» и «Кольца власти»

Затраты на производство первого сезона «Колец власти» составили 650 млн новозеландских долларов (порядка $465 млн). Для сравнения: вся полнометражная трилогия «Властелин колец» обошлась компании New Line Cinema в $281 млн. Однако в бюджет заложено в том числе строительство декораций и производство костюмов, которые будут использованы в следующих сезонах.

Съемки «Дома дракона» потребовали чуть меньших средств: бюджет каждого эпизода составил около $20 млн, таким образом, общий бюджет первого сезона достиг $200 млн. Это в два раза больше, чем в среднем за сезон у «Игры престолов» (около $100 млн). Значительная часть расходов была направлена на спецэффекты, особенно на создание большого количества драконов, появление которых ожидается в каждом эпизоде.

Гонорар, который получил Джордж Мартин за права, предоставленные для экранизации «Дома дракона», никогда не разглашался. Однако в 2021 году писатель подписал пятилетний контракт с HBO Max, по которому он будет участвовать в производстве сериалов по своим произведениям: в работе, по данным западных СМИ, находятся пять проектов. Сумма контракта представляет собой «восьмизначное число».

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Фото:HBO

Права на наследие Джона Толкина оцениваются в $250 млн. Такую сумму Amazon заплатил фонду Tolkien Estate за возможность экранизации. За права также боролись сервисы Netflix и HBO, однако их конкурентные предложения оказались меньше. Примечательно, что Tolkien Estate вместе с издательством HarperCollins принимала непосредственное участие в работе над проектом.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Светлана Прохорова
сериалы «Игра престолов» «Властелин колец» HBO Amazon
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