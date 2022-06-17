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Технологии и медиа ,  
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THR узнал о создании сиквела «Игры престолов» о Джоне Сноу

Кит Харрингтон в роли Джона Сноу
Кит Харрингтон в роли Джона Сноу (Фото: Home Box Office (HBO))

Американский телеканал HBO приступил к разработке сиквела своего сериала «Игра престолов» о Джоне Сноу, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники

По данным портала, роль Джона Сноу может снова сыграть британский актер Кит Харрингтон. За работу в образе Джона Сноу его дважды номинировали на премию «Эмми».

Представители HBO и Кита Харингтона отказались от комментариев в ответ на запрос портала.

В сиквеле телесериала, сообщили источники, могут появиться и другие выжившие по итогам восьми сезонов персонажи «Игры престолов».

Таким образом, в настоящий момент HBO разрабатывает семь сиквелов «Игры престолов», передает портал. Кроме того, телеканал уже снял один мини-сериал в дополнение к основному, проект называется «Дом дракона» о гражданской войне и противоборстве внутри дома Таргариенов примерно за 200 лет до событий основного сериала. Премьера состоится 21 августа.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Сериал «Игра престолов» был снят по циклу романов «Песнь Льда и Пламени» писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона (весь сериал состоит из восьми сезонов) состоялась 17 апреля 2011 года. Премьера последнего — восьмого — 14 апреля 2019 года. По неофициальным данным, телеканал ежегодно зарабатывал на сериале порядка $1 млрд. Шоу неоднократно ставило рекорды. Так, последний. эпизод шоу посмотрели 19,3 млн зрителей (на линейных платформах HBO, HBO Go и HBO Now), что стало абсолютным рекордом для всего кабельного ТВ в США.

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Кит Харрингтон также известен по ролям в фильмах «Помпеи» (2014), «Воспоминания о будущем» (2014), «Седьмой сын» (2014). После завершения «Игры престолов» он снялся в фильме Хлои Чжао вселенной Marvel «Вечные» (2021).

Теги
«Игра престолов» HBO телесериал

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