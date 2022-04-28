Кудрин сообщил об очередной поездке в Израиль, чтобы «пресечь слухи»
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин написал в своем Telegram, что едет в Израиль на ранее запланированные медицинские консультации.
По словам Кудрина, он сообщает об этом, чтобы «пресечь слухи до их появления». «С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения я снова буду в Израиле», — заявил он.
Глава Счетной палаты добавил, что в мае у него должны состояться выступления в Госдуме, они пройдут «также по плану».
9 апреля Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что Кудрин покинул Россию; по его данным, главу Счетной палаты заметили в отеле Ritz в израильской Герцлии (курорт под Тель-Авивом). Кудрин позже подтвердил, что находится в Израиле, но подчеркнул, что речь идет о поездке на выходные, которую он давно планировал.
Три дня спустя Кудрин выступил в Совете Федерации с отчетом о работе Счетной палаты за 2021 год.
В начале марта, через несколько дней после начала российской военной операции на Украине, о своем отъезде с сыном в запланированный отпуск сообщила телеведущая Ксения Собчак. Она подчеркивала, что не эмигрирует из страны. 9 апреля издание Haaretz со ссылкой на источники написало, что Собчак получила гражданство Израиля. В ответ на это она опубликовала в Telegram-канале видео из Подмосковья и заявила, что находится в России.
В конце марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Анатолий Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента и уехал из страны из-за позиции по Украине. Двое его знакомых сообщили РБК, что тот уехал в Стамбул вместе со своей женой Авдотьей Смирновой. В Кремле тогда подчеркнули, что Чубайс покинул должность по собственному желанию. «Уехал, не уехал — это его личное дело», — добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В апреле Чубайс покинул совет директоров АФК «Система» и «Электрозавод».