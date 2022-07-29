Bell узнал об обсуждении раздела активов «Яндекса» с Аркадием Воложем

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 61,22 (+0,21) Инвестиции, 28 июл, 15:54
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 60,2 (-0,02) Инвестиции, 28 июл, 15:54
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:36
Акции Alibaba упали на слухах об отказе Джека Ма контролировать Ant Group Инвестиции, 11:36
Захарова упрекнула Вашингтон в отрицании рецессии в экономике Политика, 11:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:28
Ягоды, салат и вино: что есть, чтобы улучшить память и мышление Pro, 11:27
В России второй день подряд выявили более 11 тыс. заболевших COVID-19 Политика, 11:25
Токен MATIC подорожал на 10% после объявления о сотрудничестве с Mercedes Крипто, 11:24
В Госдуму внесли законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств Общество, 11:20
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Премьер Венгрии Орбан заявил о планах купить у России 700 млн куб. м газа Политика, 11:18
Акции Roku упали на 29% после публикации квартальной отчетности Инвестиции, 11:16
Богомаз сообщил об ответном ударе по ВСУ после обстрела села Политика, 11:13
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 11:13
Минобороны сообщило об ударе ВСУ из HIMARS по СИЗО с пленными Политика, 11:12
Здоровый образ жизни: что учесть, как начать и придерживаться Life, 11:10
Бизнес ,  
0 

Bell узнал об обсуждении раздела активов «Яндекса» с Аркадием Воложем

Волож может обменять контроль в «Яндексе» на возможность вывести часть его проектов за рубеж, сообщил The Bell. По информации издания, посредником Волож попросил выступить Кудрина, который может войти в управление компании
«Яндекс» YNDX ₽2 052 -0,53% Купить
Аркадий Волож
Аркадий Волож (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В «Яндексе» обсуждают возможный раздел активов с основателем компании Аркадием Воложем. В результате потенциальной сделки контроль над российским «Яндексом» может смениться, а Волож получит возможность независимо от компании развивать часть ее активов за рубежом, со ссылкой на источники сообщил The Bell.

В издании напомнили, что с конца февраля часть топ-менеджеров «Яндекса» решила остаться в России, а часть — уехала. Волож уже несколько лет живет в Израиле. Туда же после 24 февраля переехали несколько руководителей компании — Елена Бунина, на тот момент гендиректор российского юрлица «Яндекса», глава геосервисов Роман Чернин, руководитель беспилотников Дмитрий Полищук, директор по рекламным продуктам Вера Лейзерович.

При этом последние месяцы в компании велось обсуждение, можно ли выделить из «Яндекса» часть бизнесов, которые в условиях изоляции России могли бы развиваться отдельно от компании за рубежом во главе с Воложем. По информации The Bell, речь идет о нескольких проектах, включая беспилотники, облака, образовательный проект «Яндекс.Практикум». Для беспилотных автомобилей, в частности, «критически важны процессоры, которые сейчас в Россию не поставляются», отметил источник издания.

Точного списка проектов еще нет, отметил один из собеседников, например, также обсуждалась возможность добавить в него «Карты» и «Навигатор». Предполагается, что успешные в России бизнесы продолжат развиваться и внутри страны, но компания поделится правами на их работу за рубежом.

Однако если сделка по передаче Воложу прав на развитие части проектов «Яндекса» за рубежом состоится, он лишится контроля над оставшимся бизнесом, говорят два источника The Bell. Вместо голландской Yandex N.V. у российского бизнеса «Яндекса» может появиться другая материнская компания. В число ее акционеров может войти пул инвесторов, каждому из которых в отдельности будет принадлежать небольшой пакет акций компании. По словам источников, это могут быть структуры Романа Абрамовича, Владимира Потанина и других российских бизнесменов. Их представители не ответили на запрос The Bell.

Волож решил уйти из «Яндекса»
Бизнес
Аркадий Волож

Вопрос, кто будет контролировать компанию, активно обсуждается. Один из вариантов — оставить контроль топ-менеджменту, говорит один из источников. Нынешняя команда в любом случае останется во главе компании, речи о смене руководства нет, добавил другой. В середине апреля главой «Яндекса» в России вместо попавшего под санкции Тиграна Худавердяна назначили руководителя медиасервисов Артема Савиновского. Худавердян покинул все посты, но остался одним из участников коллегиального органа управления, в который входят несколько топ-менеджеров.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей
Прогнозы
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Ошибка регулятора: почему стимулы ФРС не спасут американскую экономику
Статьи
Pro
Фото: Louis Hansel / Unsplash Ягоды, салат и вино: что есть, чтобы улучшить память и мышление
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи

С точки зрения управления «Яндексом» контроль при принятии стратегических решений может сохранить Фонд общественных интересов или специально созданная похожая структура, говорят источники. Сейчас фонд — надстройка для управления голландским «Яндексом». В случае сделки он может сохранить эти функции для бизнеса, который останется в России, а Волож со своими проектами — остаться в голландской компании, допустил один из источников. Однако окончательной схемы еще нет, к тому же такую реорганизацию еще должны поддержать оставшиеся акционеры «Яндекса», среди которых — крупные западные фонды, пишет The Bell.

Все эти изменения и законность реструктуризации с выделением зарубежных проектов предстояло согласовать с государством, отмечает издание. По его информации, в этом вопросе Волож попросил выступить посредником бывшего главу Минфина и главу Счетной палаты Алексея Кудрина. С конца февраля тот несколько раз летал в Израиль. В конце апреля Кудрин, чтобы «пресечь слухи до их появления», объяснил свою очередную поездку туда запланированными медицинскими консультациями.

А в середине июня Кудрин ходил на встречу к президенту Владимиру Путину, на которой они обсудили работу Счетной палаты. В закрытой части встречи они говорили о «Яндексе», говорит один из источников The Bell.

По его информации, Кудрин выступает не просто переговорщиком: предполагается, что он войдет в управление «Яндекса», оставив свой пост в Счетной палате. Он может возглавить Фонд общественных интересов или структуру, которая придет ему на смену, отметил один из собеседников. В качестве вознаграждения Кудрин может получить акции «Яндекса» или опционы, добавил он.

«Яндекс» опроверг сообщения о приходе Кудрина в компанию
Бизнес
Алексей Кудрин

Представитель Кудрина ответил, что председатель СП в отпуске, а в августе—сентябре с его участием состоится четыре коллегии ведомства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос The Bell передал, что администрация президента не вмешивается в бизнес-процессы компании. «Действительно, мы на связи с «Яндексом», но проекты развития — это дело компании», — сказал он.

В конце июня о том, что акционеры «Яндекса» обсуждают приглашение Кудрина в руководство компании, сообщила «Медуза» (юрлицо «Медузы» SIA Medusa Project внесено Минюстом в список СМИ-иноагентов). В компании эту информацию опровергли. «Ни о каких планах Алексея Кудрина стать сотрудником «Яндекса» нам не известно. С командой Алексея Кудрина мы проводили несколько рабочих встреч за последние два-три года, на которых обсуждали возможности развития цифровых проектов», — сообщили РБК там.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Яндекс Аркадий Волож Алексей Кудрин
Материалы по теме
Канада ввела санкции против бывшего главы «Яндекса» и Екатерины Андреевой
Политика
Bell сообщил о переговорах VK и «Сбера» о продаже Delivery Club «Яндексу»
Бизнес
Волож решил уйти из «Яндекса»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter