Bell узнал об обсуждении раздела активов «Яндекса» с Аркадием Воложем

Волож может обменять контроль в «Яндексе» на возможность вывести часть его проектов за рубеж, сообщил The Bell. По информации издания, посредником Волож попросил выступить Кудрина, который может войти в управление компании

Аркадий Волож (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В «Яндексе» обсуждают возможный раздел активов с основателем компании Аркадием Воложем. В результате потенциальной сделки контроль над российским «Яндексом» может смениться, а Волож получит возможность независимо от компании развивать часть ее активов за рубежом, со ссылкой на источники сообщил The Bell.

В издании напомнили, что с конца февраля часть топ-менеджеров «Яндекса» решила остаться в России, а часть — уехала. Волож уже несколько лет живет в Израиле. Туда же после 24 февраля переехали несколько руководителей компании — Елена Бунина, на тот момент гендиректор российского юрлица «Яндекса», глава геосервисов Роман Чернин, руководитель беспилотников Дмитрий Полищук, директор по рекламным продуктам Вера Лейзерович.

При этом последние месяцы в компании велось обсуждение, можно ли выделить из «Яндекса» часть бизнесов, которые в условиях изоляции России могли бы развиваться отдельно от компании за рубежом во главе с Воложем. По информации The Bell, речь идет о нескольких проектах, включая беспилотники, облака, образовательный проект «Яндекс.Практикум». Для беспилотных автомобилей, в частности, «критически важны процессоры, которые сейчас в Россию не поставляются», отметил источник издания.

Точного списка проектов еще нет, отметил один из собеседников, например, также обсуждалась возможность добавить в него «Карты» и «Навигатор». Предполагается, что успешные в России бизнесы продолжат развиваться и внутри страны, но компания поделится правами на их работу за рубежом.

Однако если сделка по передаче Воложу прав на развитие части проектов «Яндекса» за рубежом состоится, он лишится контроля над оставшимся бизнесом, говорят два источника The Bell. Вместо голландской Yandex N.V. у российского бизнеса «Яндекса» может появиться другая материнская компания. В число ее акционеров может войти пул инвесторов, каждому из которых в отдельности будет принадлежать небольшой пакет акций компании. По словам источников, это могут быть структуры Романа Абрамовича, Владимира Потанина и других российских бизнесменов. Их представители не ответили на запрос The Bell.

Вопрос, кто будет контролировать компанию, активно обсуждается. Один из вариантов — оставить контроль топ-менеджменту, говорит один из источников. Нынешняя команда в любом случае останется во главе компании, речи о смене руководства нет, добавил другой. В середине апреля главой «Яндекса» в России вместо попавшего под санкции Тиграна Худавердяна назначили руководителя медиасервисов Артема Савиновского. Худавердян покинул все посты, но остался одним из участников коллегиального органа управления, в который входят несколько топ-менеджеров.

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С точки зрения управления «Яндексом» контроль при принятии стратегических решений может сохранить Фонд общественных интересов или специально созданная похожая структура, говорят источники. Сейчас фонд — надстройка для управления голландским «Яндексом». В случае сделки он может сохранить эти функции для бизнеса, который останется в России, а Волож со своими проектами — остаться в голландской компании, допустил один из источников. Однако окончательной схемы еще нет, к тому же такую реорганизацию еще должны поддержать оставшиеся акционеры «Яндекса», среди которых — крупные западные фонды, пишет The Bell.

Все эти изменения и законность реструктуризации с выделением зарубежных проектов предстояло согласовать с государством, отмечает издание. По его информации, в этом вопросе Волож попросил выступить посредником бывшего главу Минфина и главу Счетной палаты Алексея Кудрина. С конца февраля тот несколько раз летал в Израиль. В конце апреля Кудрин, чтобы «пресечь слухи до их появления», объяснил свою очередную поездку туда запланированными медицинскими консультациями.

А в середине июня Кудрин ходил на встречу к президенту Владимиру Путину, на которой они обсудили работу Счетной палаты. В закрытой части встречи они говорили о «Яндексе», говорит один из источников The Bell.

По его информации, Кудрин выступает не просто переговорщиком: предполагается, что он войдет в управление «Яндекса», оставив свой пост в Счетной палате. Он может возглавить Фонд общественных интересов или структуру, которая придет ему на смену, отметил один из собеседников. В качестве вознаграждения Кудрин может получить акции «Яндекса» или опционы, добавил он.

Представитель Кудрина ответил, что председатель СП в отпуске, а в августе—сентябре с его участием состоится четыре коллегии ведомства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос The Bell передал, что администрация президента не вмешивается в бизнес-процессы компании. «Действительно, мы на связи с «Яндексом», но проекты развития — это дело компании», — сказал он.

В конце июня о том, что акционеры «Яндекса» обсуждают приглашение Кудрина в руководство компании, сообщила «Медуза» (юрлицо «Медузы» SIA Medusa Project внесено Минюстом в список СМИ-иноагентов). В компании эту информацию опровергли. «Ни о каких планах Алексея Кудрина стать сотрудником «Яндекса» нам не известно. С командой Алексея Кудрина мы проводили несколько рабочих встреч за последние два-три года, на которых обсуждали возможности развития цифровых проектов», — сообщили РБК там.