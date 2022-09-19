Кремль опроверг обращение Кудрина к Путину о переходе в «Яндекс»

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Информация об обращении главы Счетной палаты Алексея Кудрина к президенту Владимиру Путину с просьбой о переходе на работу в «Яндекс» не соответствует действительности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать публикацию издания «Медуза» (признано в России СМИ-иноагентом), в которой со ссылкой на источники сообщалось о переговорах по переходу Кудрина в руководство «Яндекса».

«Нет, такого не было. «Медузу» больше не читаем», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обращался ли Кудрин к президенту с такой просьбой (цитата по ТАСС).

«Медуза» сообщала, что Кудрин 15 сентября на личной встрече с Путиным попросил разрешения на переход в «Яндекс». При этом издание писало, что стороны достигли соглашения о вхождении Кудрина в совет директоров компании.

Ранее в Счетной палате заявили, что Кудрин «находится на рабочем месте» и информации о смене места его работы в ведомстве нет.

В конце июня в «Яндексе», также после статьи в «Медузе», уже сообщали РБК, что не располагают информацией о переходе Кудрина в компанию.

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist Статьи Pro Больше не зеленые: как Европа возвращается к ископаемым энергоносителям Больше не зеленые: как Европа возвращается к ископаемым энергоносителям Статьи Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи Pro Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость Исследования Pro На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать Инструкции Pro Продлевать или нет жизнь западному ПО: три пути для российского бизнеса Продлевать или нет жизнь западному ПО: три пути для российского бизнеса Инструкции Pro В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться Инструкции Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи

«Ни о каких планах Алексея Кудрина стать сотрудником «Яндекса» нам не известно. С командой Алексея Кудрина мы проводили несколько рабочих встреч за последние два-три года, на которых обсуждали возможности развития цифровых проектов», — сообщили тогда в компании.

Владимир Путин выдвинул кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты в мае 2018 года, Госдума поддержала это предложение. До Кудрина эту должность занимала Татьяна Голикова, покинувшая ее в связи с назначением вице-премьером.

В мае 2022 года Кудрин ушел с поста декана факультета свободных наук и искусств Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Эту работу он совмещал с должностью главы Счетной палаты. Кудрин возглавил факультет в 2011 году.