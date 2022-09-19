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Кремль опроверг обращение Кудрина к Путину о переходе в «Яндекс»

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Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Информация об обращении главы Счетной палаты Алексея Кудрина к президенту Владимиру Путину с просьбой о переходе на работу в «Яндекс» не соответствует действительности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать публикацию издания «Медуза» (признано в России СМИ-иноагентом), в которой со ссылкой на источники сообщалось о переговорах по переходу Кудрина в руководство «Яндекса».

«Нет, такого не было. «Медузу» больше не читаем», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обращался ли Кудрин к президенту с такой просьбой (цитата по ТАСС).

«Медуза» сообщала, что Кудрин 15 сентября на личной встрече с Путиным попросил разрешения на переход в «Яндекс». При этом издание писало, что стороны достигли соглашения о вхождении Кудрина в совет директоров компании.

Ранее в Счетной палате заявили, что Кудрин «находится на рабочем месте» и информации о смене места его работы в ведомстве нет.

«Яндекс» опроверг сообщения о приходе Кудрина в компанию
Бизнес
Алексей Кудрин

В конце июня в «Яндексе», также после статьи в «Медузе», уже сообщали РБК, что не располагают информацией о переходе Кудрина в компанию.

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«Ни о каких планах Алексея Кудрина стать сотрудником «Яндекса» нам не известно. С командой Алексея Кудрина мы проводили несколько рабочих встреч за последние два-три года, на которых обсуждали возможности развития цифровых проектов», — сообщили тогда в компании.

Владимир Путин выдвинул кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты в мае 2018 года, Госдума поддержала это предложение. До Кудрина эту должность занимала Татьяна Голикова, покинувшая ее в связи с назначением вице-премьером.

В мае 2022 года Кудрин ушел с поста декана факультета свободных наук и искусств Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Эту работу он совмещал с должностью главы Счетной палаты. Кудрин возглавил факультет в 2011 году.

Теги
Персоны
Алексей Кудрин «Яндекс» Дмитрий Песков Счетная палата

Алексей Кудрин

чиновник, экономист, глава Счетной палаты

12 октября 1960 года
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