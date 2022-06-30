«Яндекс» опроверг сообщения о приходе Кудрина в компанию

Алексей Кудрин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В «Яндексе» опровергли сообщения о приходе главы Счетной палаты Алексея Кудрина в компанию.

«Ни о каких планах Алексея Кудрина стать сотрудником «Яндекса» нам неизвестно. С командой Алексея Кудрина мы проводили несколько рабочих встреч за последние два-три года, на которых обсуждали возможности развития цифровых проектов», — сообщили РБК там.

Ранее о том, что акционеры «Яндекса» обсуждают приглашение Кудрина, в руководство компании, сообщила «Медуза» (юрлицо Meduza — SIA Medusa Project — внесено Минюстом в список СМИ-иноагентов).

РБК направил запрос в Счетную палату.

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