«Яндекс» начал строительство своего самого мощного дата-центра в России

«Яндекс» построит в Калуге свой четвертый дата-центр, чтобы покрыть растущий спрос на облачные услуги, — он должен стать самым мощным в структуре холдинга в России. Ранее у компании возникли проблемы с ЦОДом в Финляндии

Фото: Олег Яковлев / РБК

О том, что «Яндекс» начал строительство нового дата-центра в Калуге на территории индустриального парка «Грабцево», говорится в сообщении компании.

В дата-центре будет располагаться более 3,8 тыс. серверных стоек, а общая проектная мощность площадки составит 63 МВт, что в 1,5 раза больше, чем в наиболее мощном из существующих дата-центров «Яндекса». Открытие первой зоны запланировано на первое полугодие 2023 года.

До сих пор для развития облачных технологий в России «Яндекс» использовал три дата-центра: в Московской, Владимирской и Рязанской областях. Дата-центр в Калуге должен будет использоваться для размещения оборудования клиентов. В «Яндексе» объяснили, что распределение нагрузки на несколько дата-центров позволит обеспечить отказоустойчивость приложений клиентов и снизить вероятность потери данных.

При этом при создании дата-центра, по словам представителя компании, будет использоваться собственное оборудование, в том числе для электроснабжения. В среду, 21 сентября, глава «Яндекс.Облака» (оказывает облачные услуги под брендом Yandex Cloud) Алексей Башкеев заявил, что компания планировала развитие инфраструктуры на 2022 год с учетом прогнозируемого роста бизнеса, поэтому, несмотря на санкции в отношении высокотехнологичного экспорта в Россию, «компания не испытывает проблем с оборудованием». На этом фоне коммерческий директор компании Александр Черников анонсировал снижение цен на услуги для некоторых клиентов на 20–30%, так как в компании зафиксировали «определенную стабилизацию на рынке». В середине апреля «Яндекс» объявлял о повышении цен на облачные сервисы на 30–60% из-за увеличения цен на сетевое и серверное оборудование, роста курса валют, а также сложности в логистике поставок.

«Яндекс» не раскрывает инвестиции в строительство нового дата-центра. По оценке руководителя направления дата-центров CORE.XP. Томаса Ходгкинсона, строительство подобного ЦОДа может обойтись в 170–190 млн руб. «Поскольку речь идет о строительстве дата-центра с мощностью 15 КВт на стойку, а в Калуге стоимость земли ниже и, вероятно, более дешевое подключение к электричеству при более высоких затратах на оборудование и инжиниринг ввиду большей нагрузки, стоимость составит около 45–50 тыс. руб. за стойку», — рассуждает он.

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По данным iKS-Consulting, на конец 2021 года в России было введено 52,6 тыс. стойко-мест в коммерческих дата-центрах, а к концу этого года показатель может вырасти до 55,7 тыс. В рейтинге облачных провайдеров «Яндекс» занимал шестое место по выручке с долей 2,5%. Крупнейшими игроками этого рынка были «Ростелеком-ЦОД» (19%), SberCloud (14,7%) и МТС (9,9%).

По оценкам iKS-Consulting, объем рынка IaaS (инфраструктура как услуга) в 2021 году составил 53,8 млрд руб. Консультант iKS-Consulting Станислав Мирин ожидает, что в 2022 году этот рынок вырастет на 40,7%, до 75,7 млрд руб. «Под расширение объемов услуг необходимо своевременно наращивать вычислительную инфраструктуру, что «Яндекс» и делает. Компания растет быстрее облачного рынка, поэтому доля компании продолжит на нем увеличиваться», — прогнозирует он.

Проблемы с финским дата-центром

Помимо российских дата-центров у «Яндекса» есть ЦОД в общине Мянтсяля в Финляндии, который был предназначен в основном для работы с зарубежными компаниями. Часть генерируемого дата-центром тепла используется для нагрева воды примерно в тысяче домов Мянтсяля. Однако после начала специальной военной операции на Украине, в конце апреля, местная энергетическая компания Imatar Energy Oy отключила его от электропитания, и «Яндексу» пришлось перевести дата-центр на резервный источник энергии — дизельный генератор.

Опрошенные РБК эксперты тогда говорили, что в подобном формате питания дата-центр сможет проработать неограниченное количество времени, если его будут постоянно заправлять дизелем, но это приведет к существенным затратам — около 15 млн руб. в сутки, исходя из стоимости дизеля на тот момент. Уже через неделю компания сменила название своего юридического лица в Финляндии с Yandex Oy на Global Dc Oy. Представитель компании объяснял это тем, что международные сервисы не используют бренд «Яндекса».

Как рассказал источник РБК на ИТ-рынке и подтвердил собеседник, близкий к «Яндексу», компания «успешно» решила проблему с дата-центром в Финляндии. По словам второго, они зарегистрировали новое юрлицо и восстановили доступ к электричеству, но не уточнил, с кем именно из энергетических компаний удалось заключить договор. До перехода на питание от дизельных генераторов дата-центр сотрудничал с энергокомпанией Imatar Energy Oy.

В то же время в четверг, 22 сентября, финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что акции местной «дочки» «Яндекса» в Финляндии были заморожены из-за санкций в отношении основателя компании Аркадия Воложа (в начале июня Евросоюз внес его в санкционный список, назвав крупным бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства России, а также персоной, которая материально или финансово поддерживает правительство и несет ответственность за действия или политику, подрывающие или дестабилизирующие Украину). Помимо дата-центра компания развивает в стране сервис такси под брендом Yango. Но, как утверждает само издание, заморозка акций не окажет влияние на работу активов компании.

В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать информацию о заморозке акций своей финской «дочки». РБК направил запрос в муниципалитет Мянтсяля.