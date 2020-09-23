Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в 3 раза

Выигравшие от пандемии стартапы
- По объему вложений в первом полугодии лидировали веб-сервисы, хотя в этом сегменте состоялась лишь одна сделка: в апреле американский фонд ICONIQ Capital, который управляет капиталами основателя Facebook Марка Цукерберга и создателя Twitter Джека Дорси, вложил $50 млн в платформу для удаленной работы команд Miro, основанную пермяком Андреем Хусидом. Эта сделка считается крупнейшей в первом полугодии из тех, чья сумма известна.
- На втором месте по объему вложений была сфера здравоохранения ($17,1 млн). Среди крупнейших — инвестиция VEB Ventures в «Доктор рядом» на сумму $15 млн, из которых $9 млн были выплачены в первом полугодии; покупка «Медси» 12,5% в компании «Платформа Третье мнение» (ПТМ), работающей над применением искусственного интеллекта для здравоохранения; вложения Российского фонда прямых инвестиций в компанию «Медпромресурс», созданную для продвижения российско-японской системы диагностики коронавируса.
- По количеству сделок лидировала сфера транспортных перевозок (14 сделок). Среди крупных инвестиций — вложения РФПИ и Baring Vostok в сервис Carprice на сумму $5 млн.
- На втором месте по количестве сделок — сегмент образования (12 сделок), но по объему привлеченных инвестиций он был лишь восьмым ($9,3 млн).
- Рынок доставки еды, который несколько лет был одним из основных драйверов роста всего венчурного рынка, по мнению авторов исследования достиг насыщения. Не сумевшие выстроить устойчивую бизнес-модель проекты начали уходить с рынка.
Управляющий директор венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава отметил, что несмотря на то, что абсолютные цифры первого полугодия не впечатляют, были стартапы, которые выиграли от самоизоляции, инвестиции в них значительно увеличились. Инвестиции в пострадавшие от пандемии стартапы, по мнению Чачавы, должны восстановиться: «Инвесторы ждут окончания периода неопределенности и накапливают отложенный спрос на проекты».
Иностранные инвесторы с деньгами
Мировой венчурный рынок сокращается второй год подряд. В первом полугодии в мире было совершено 10,55 тыс. сделок, что на 33% меньше, чем в тот же период 2019 года. Объем сделок сократился на 4%, до $133,2 млрд.
По словам Чачавы, у инвесторов меньше денег не стало, капитал американских венчурных компаний сейчас «бьет все рекорды»: «Инвесторы, возможно, стали чуть медленнее принимать решения из-за удаленной работы, но у них нет в мыслях сворачивать инвестиции и возвращать деньги LP (партнерам фонда — РБК)».
Основатель Dsight Арсений Даббах констатирует, что российская экономика и венчурный рынок пережили пандемию с огромными потерями и сейчас заметны большие сделки с «уехавшими» из страны стартапами. «Для меня очевидно, что скоро российские стартапы смогут поднимать больше денег за рубежом, чем в России», — указал Даббах. Как пояснил представитель Dsight, в России мало капитала и немного возможностей для выхода (продажи стартапа стратегическом инвестору-корпорации). Многие стартапы изначально ориентируется на более насыщенный капиталом рынок зарубежья, где корпорации делают гораздо больше M&A (сделок слияний и поглощений — РБК) и потребительские рынки существенно больше», — пояснил он.
Все в Zoom
Одним из главных бенефициаров карантинных мер стал американский сервис видеосвязи Zoom, чья капитализация за первые шесть месяцев года взлетела более чем на 300%, отмечается в исследовании. «В обиход вошли понятия Zoom-советы директоров и Zoom-сделки. Правда, пока что примеров сделок, полностью заключенных в онлайне, не так много — сам Zoom в мае поделился, что использовал собственное приложения для переговоров о покупке блокчейн-приложения Keybase», — говорится в нем.
Крупные корпорации строят экосистемы
Авторы исследования обращают внимания на шесть корпораций, которые формируют вокруг себя экосистему, позволяющую за счет дополнительных услуг (от сферы финансов до развлечений) аккумулировать базу данных о клиентах и использовать ее для развития основного бизнеса. Это Тинькофф Банк, «Севергрупп», МТС, Mail.ru Group, «Яндекс» и Сбербанк, причем последний ведет себя наиболее агрессивно. За последние несколько лет банк создал совместные предприятия с «Яндексом» (впоследствии они распались), Mail.ru Group, купил контрольный пакет Rambler Group.
При этом возможность приобретения «Яндексом» «Тинькофф Банка», о чем компании заявили во вторник, 22 сентября, по мнению Арсения Даббаха, позволит создать мега-сильного игрока. «Обе компании доказали, что умеют работать с технологическим сектором и строить экосистемы. При этом обе могут работать с большим количеством партнеров в отличие от того же Сбербанка, который в основном поглощает бизнесы. При слиянии они также смогут объединить данные о клиентах, что позволит ускорить обслуживание, предугадывать желания покупателей и делать максимально релевантные предложения», — указал он.
Среди тех, кто работает над созданием своих экосистем авторы исследования также назвали ВТБ, «Ростелеком» и «МегаФон».