Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в 3 раза

В первом полугодии объем венчурных вложений в России составил $184 млн, что в 3 раза меньше уровня прошлого года. При этом, деньги у инвесторов есть - заключению сделок помешали карантинные ограничения

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В первом полугодии 2020 года было заключено 108 сделок по инвестициям в стартапы, что на 6,1% ниже уровня аналогичного периода 2019-го. При этом, фактический объем вложений снизился почти в 3 раза, с $497,5 млн до $183,8 млн. Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании Dsight, проведенном при поддержке центра инноваций «Лаборатории Касперского», Crunchbase, DS Law, EY и Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН).

В первом полугодии этого года аналитики Dsight зафиксировали шесть сделок выхода (когда один или несколько существующих акционеров продают свои доли стратегическим инвесторам или на бирже) на сумму $203,1 млн. В прошлом году их было 14 на сумму почти $2,2 млрд.

Почему сократились инвестиции и другие выводу исследования в материале РБК.