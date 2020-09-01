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Huawei на фоне санкций перенесла часть американских инвестиций в Россию

Китайская технологическая компания Huawei в условиях санкций со стороны Вашингтона увеличила инвестиции в Россию. Об этом сообщил основатель компании Жэнь Чжэнфэй, передает газета South China Morning Post.

«После того, как США включили нас в списки угрожающих их нацбезопасности организаций, мы перенесли и увеличили инвестиции в Россию, расширили число российских ученых и подняли им зарплаты», — заявил Жэнь Чжэнфэй во время посещения Шанхайского университета.

По словам Жэнь, некоторые американские политические силы «хотят смерти Huawei», однако в компании не будут испытывать неприязнь к жителям страны. «Это всего лишь импульс некоторых политиков, которые не представляют американские компании, американские школы и американское общество», — заявил бизнесмен.

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Вашингтон включил Huawei в санкционные списки в связи с угрозой национальной безопасности в мае 2019 года. США регулярно обвиняют компанию в промышленном шпионаже, краже технологий, угрозах экономике.

В августе президент Дональд Трамп заявил, что не собирается отменять введенные против китайской компании ограничения и исключил возвращение Huawei на американский рынок.

Теги: Huawei, инвестиции, Россия, США
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