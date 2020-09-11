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Гендиректор «Русагро» инвестировал в сервис доставки продуктовых наборов

У сервиса доставки продуктовых наборов Elementaree, в который недавно инвестировали РФПИ и французская Bonduelle, появился новый акционер — гендиректор и совладелец агрохолдинга «Русагро» Максим Басов.

Гендиректор агрохолдинга «Русагро» Максим Басов купил долю в сервисе Elementaree, который специализируется на доставке продуктовых наборов для приготовления блюд дома. Об этом РБК сообщила основательница и гендиректор Elementaree Ольга Зиновьева и подтвердил сам Басов.

В результате сделки Басов выкупил долю первого инвестора Elementaree Лоуренса Лепарда и получил 5% в зарегистрированной в США Elementaree Ink, уточняют собеседники РБК. Сумму сделки они не раскрывают. Лепард был инвестором компании в течение шести лет и сейчас выходит из проектов на развивающихся рынках, пояснила Зиновьева.

Что такое Elementaree

Сервис основан в 2014 году и предлагает своим клиентам наборы продуктов с легкими рецептами приготовления — средняя стоимость продуктового набора на одну семью на неделю составляет 3 тыс. руб.

Elementaree — один из двух крупнейших игроков на российском рынке доставки продуктов с рецептами: его доля составляет около 40%, примерно столько же у «Шефмаркета», оценивает Зиновьева. Сейчас сервис работает в Москве, Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях, в дальнейшем планирует выйти на рынки Екатеринбурга, Казани и Новосибирска.

В 2019 году заявленная выручка Elementaree превысила 400 млн. руб.

Инвестиция в Elementaree — личный проект, не связанный с «Русагро», пояснил Басов. «Присмотрюсь к концепции. Если сработает, будем делать крупный бизнес», — добавил гендиректор «Русагро».

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
В мае этого года о намерении инвестировать в Elementaree объявили Российский фонд прямых инвестиций, французский производитель консервированных овощей Bonduelle и ряд инвесторов с Ближнего Востока — по данным «Ведомостей», они планировали вложить в компанию $5 млн.

В Elementaree подчеркнули, что Басов как акционер будет согласовывать привлечение новых инвестиций в бизнес, покупки или продажи акций компании и что в компании рассчитывают на опыт и рекомендации нового акционера в определении стратегии развития бизнеса на федеральном уровне.

Россия — страна, где традиционно люди много готовят дома: даже в Москве люди готовят сами в среднем шесть из семи ужинов, а как минимум треть продуктов, которые закупаются в розничных магазинах, используются для приготовления домашних блюд, указывает Зиновьева. Простые решения, по ее словам, в приготовлении пищи востребованы у поколения миллениалов, которые вступают в активное семейное потребление. В этом году на фоне пандемии спрос продуктовые наборы Elementaree вырос: количество заказов и доставок увеличилось, по информации самой компании, в два раза с начала года. Потенциал роста российского рынка продуктовых наборов в перспективе пяти-семи лет составляет $1 млрд, оценивал ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Максим Басов является гендиректором «Русагро» с момента ее создания в 2009 году. Ему также принадлежит 7,2% «Русгро», основным собственником которого является семья Вадима Мошковича (рыночная стоимость пакета на утро пятницы, 11 сентября, равнялась почти $94 млн исходя и капитализации всего холдинга «Русагро» на Лондонской фондовой бирже в $1,3 млрд).

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«Русагро» занимается производством сахара, масложировой продукции, свинины, а также молочных продуктов. Компания — второй крупнейший производитель майонеза в России (бренды «Московский провансаль», «ЕЖК», «Мечта хозяйки»), третий крупнейший производитель сахара («Русский сахар», «Чайкофский»), входит в пятерку лидеров по производству свинины и является крупнейшим российским производителем сырого подсолнечного масла. Выручка компании по итогам 2019 года достигла 132,8 млрд руб.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: «Русагро», доставка еды
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