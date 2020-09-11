Гендиректор «Русагро» инвестировал в сервис доставки продуктовых наборов

У сервиса доставки продуктовых наборов Elementaree, в который недавно инвестировали РФПИ и французская Bonduelle, появился новый акционер — гендиректор и совладелец агрохолдинга «Русагро» Максим Басов.

Гендиректор агрохолдинга «Русагро» Максим Басов купил долю в сервисе Elementaree, который специализируется на доставке продуктовых наборов для приготовления блюд дома. Об этом РБК сообщила основательница и гендиректор Elementaree Ольга Зиновьева и подтвердил сам Басов.

В результате сделки Басов выкупил долю первого инвестора Elementaree Лоуренса Лепарда и получил 5% в зарегистрированной в США Elementaree Ink, уточняют собеседники РБК. Сумму сделки они не раскрывают. Лепард был инвестором компании в течение шести лет и сейчас выходит из проектов на развивающихся рынках, пояснила Зиновьева.

Что такое Elementaree Сервис основан в 2014 году и предлагает своим клиентам наборы продуктов с легкими рецептами приготовления — средняя стоимость продуктового набора на одну семью на неделю составляет 3 тыс. руб. Elementaree — один из двух крупнейших игроков на российском рынке доставки продуктов с рецептами: его доля составляет около 40%, примерно столько же у «Шефмаркета», оценивает Зиновьева. Сейчас сервис работает в Москве, Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях, в дальнейшем планирует выйти на рынки Екатеринбурга, Казани и Новосибирска. В 2019 году заявленная выручка Elementaree превысила 400 млн. руб.

Инвестиция в Elementaree — личный проект, не связанный с «Русагро», пояснил Басов. «Присмотрюсь к концепции. Если сработает, будем делать крупный бизнес», — добавил гендиректор «Русагро».



В мае этого года о намерении инвестировать в Elementaree объявили Российский фонд прямых инвестиций, французский производитель консервированных овощей Bonduelle и ряд инвесторов с Ближнего Востока — по данным «Ведомостей», они планировали вложить в компанию $5 млн.

В Elementaree подчеркнули, что Басов как акционер будет согласовывать привлечение новых инвестиций в бизнес, покупки или продажи акций компании и что в компании рассчитывают на опыт и рекомендации нового акционера в определении стратегии развития бизнеса на федеральном уровне.