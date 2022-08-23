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VK объявила о «разводе» со «Сбером» и продала Delivery «Яндексу»

Delivery Club продолжит работать под собственным брендом и сохранит существующие сайт и приложение. Сервис перейдет на одну технологическую платформу с «Яндекс.Едой»
«Яндекс» YNDX ₽2 057 +2,54% Купить
Сбербанк SBER ₽128,99 +2,32% Купить
VK VKCO ₽427 +1,23% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

VK объявила, что выходит из совместного предприятия со Сбербанком «О2О Холдинг».

Компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club, который затем передаст «Яндексу» в рамках сделки по приобретению контентных платформ «Дзен» и «Новости».

В сообщении «Яндекса», поступившем в РБК, уточняется, что после закрытия сделки приложение и сайт Delivery Club будут работать как раньше. Delivery Club и «Яндекс.Еда» перейдут на единую технологическую платформу.

«Яндекс.Новости» после сделки с VK переведут на сайт «Дзена»
Бизнес
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Стороны подписали обязывающее соглашение 22 августа, они рассчитывают закрыть сделку, которой еще необходимо согласование Федеральной антимонопольной службы, в ближайшие месяцы.

После завершения сделки главной страницей «Яндекса» станет ya.ru.

VK и «Сбер» создали «O2O Холдинг» в 2019 году. В совместном предприятии у компаний было по 45,01%, еще 9,98% — у «О2О груп (птс) лимитед», зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Изначально в холдинг входили Delivery Club, сервис такси «Ситимобил», цифровая платформа для ресторанного рынка FoodPlex, затем портфель пополнился другими активами. В начале марта акционеры объявили о прекращении работы «Ситимобила». Сервис продали петербургской компании «Транс-Миссия», которая владеет сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф».

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Delivery Club был запущен в 2009 году Левоном Оганесяном и Анной Шкириной. В 2016 году сервис за $100 млн купила Mail.ru Group (прежнее название VK).

О том, что VK и «Сбер» обсуждают раздел активов СП и продажу Delivery Club «Яндексу», летом сообщали Forbes и The Bell. До этого РБК передавал, что VK и Сбербанк начали поиск покупателя другого сервиса доставки готовой еды — «Кухня на районе». В апреле «Яндекс» договорился продать VK сервисы «Новости» и «Дзен».

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Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Анна Балашова Анна Балашова
VK Сбербанк Яндекс Delivery Club сделка сервисы доставки еды «Яндекс.Еда»
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