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«Яндекс.Новости» после сделки с VK переведут на сайт «Дзена»

VK и «Яндекс» объявили о сделке. Соцсеть получит сервисы «Новости» и «Дзен», оба теперь будут доступны на сайте последнего. «Яндекс» больше не будет владеть новостным агрегатором, к нему перейдет от VK сервис Delivery Club
«Яндекс» YNDX ₽2 057,2 +2,55% Купить
VK VKCO ₽426,6 +1,14% Купить
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

После сделки VK и «Яндекса» сервис «Новости» перенесут на портал «Дзена», сообщили РБК в компании.

«Сервисы «Дзен» и «Новости» после закрытия сделки станут доступны на портале dzen.ru, где также будут размещены другие сервисы и поисковая строка «Яндекса». «Дзен» сохранит действующие инструменты монетизации контента для авторов», — сообщили в VK.

«Яндекс» сменит главную страницу после сделки с VK
Технологии и медиа

23 августа VK и «Яндекс» объявили о подписании обязывающих документов по сделке, закрытие которой запланировано к концу года. По ее условиям, VK, получающая «Дзен» и «Новости», передаст «Яндексу» сервис по доставке еды Delivery Club. Для этого он выйдет из состава участников совместного предприятия со «Сбером» «О2О Холдинг» и получит 100% сервиса доставки.

«После закрытия сделки VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов «Дзен» и «Новости», — добавили в компании. У «Яндекса» больше не будет новостного агрегатора, а его главная страница теперь будет по адресу ya.ru.

«В результате интеграции с VK для авторов «Дзена» откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента», — отметил гендиректор VK Владимир Кириенко.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

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О планах «Яндекса» продать «Новости» и «Дзен» источники РБК сообщали в марте. Один из них уточнял, что такая идея появилась несколько лет назад, но компания вновь вернулась к этому прошлой осенью. «Яндекс» хочет быть технологической компанией, а «Дзен» развивается как соцсеть; что касается агрегатора новостей, он вызывает много критики со всех сторон, пояснял источник намерения компании.

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Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Юлия Выродова Юлия Выродова
«Яндекс.Новости» Яндекс VK соцсети IT
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