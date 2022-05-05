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«Ситимобил» завершил передачу активов владельцу «Таксовичкоф»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Ситимобил» завершил сделку по передаче своих активов новому владельцу — петербургской компании «Транс-Миссия» (владеет сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», входит в УК People&People), сообщили РБК в пресс-службе «Ситимобила». Покупатель получил все ключевые активы, необходимые для устойчивой работы сервиса и дальнейшего развития: программное обеспечение, домены, приложения, сайты, говорится в сообщении компании.

«Мы не хотим объединить «Ситимобил» и «Таксовичкоф», потому что это разные бренды со своей аудиторией и географией присутствия. Оба приложения продолжат работу в прежнем режиме, и водителям не нужно будет менять брендирование автомобилей под другой автопарк или устанавливать другое приложение для получения заказов» — заявил CEO People&People Игорь Рудзий.

Новый владелец активов «Ситимобила» рассказал о планах развития
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Фото:Ольга Мальцева / ТАСС

Сервис такси «Ситимобил» ранее принадлежал «О2О Холдингу» — совместному предприятию Сбербанка и VK (бывшая Mail.ru Group). Однако в начале марта компания сообщила о прекращении работы. Во время встречи с сотрудниками, на которой были два источника РБК, генеральный директор «Ситимобила» объяснил, что инвесторы приняли решение о закрытии компании, поскольку та все еще оставалась убыточной и ее развитие требовало вложений.

«Ситимобил» должен был прекратить работу 15 апреля, но за день до закрытия стало известно, что владельцы «Таксовичкоф» ведут переговоры о покупке части активов сервиса. 15 апреля VK и «Сбер» официально подтвердили, что People & People приобретет технологическую платформу сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов. Сумма сделки не раскрывалась.

Позднее гендиректор People & People Игорь Рудзий сообщил, что компания намерена продолжить инвестиции в развитие бизнеса, увеличивать количество городов присутствия, открывать новые проекты и сделать сервис такси прибыльным. Например, в планах уже есть появление тарифов с грузовыми автомобилями «СитиГруз» или «СитиТрак», «СитиЛогистика».

Долгосрочная цель компании — увеличение капитализации и выход на публичный рынок, то есть первичное размещение акций на бирже (IPO).

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