VK станет владельцем «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»

VK подписала соглашение о покупке сервисов «Яндекса» — агрегатора новостей «Яндекс.Новости» и платформы для блогеров «Яндекс.Дзен», сообщили в пресс-службах обеих компаний. Основные условия сделки стороны уже согласовали.

«Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу», — отметили в VK, пообещав раскрыть подробности о соглашении позднее.

В марте о планах «Яндекса» продать указанные сервисы сообщал РБК, ключевым интересантом источники называли именно холдинг VK. По данным собеседников РБК, причиной стало «усложнение доступа к капиталу» и «изменение экономической ситуации». Один из источников отмечал, что «Яндекс» намерен сконцентрироваться на развитии «поиска, технологий и городских сервисов».

Другой собеседник РБК рассказал, что идея продать «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» возникла четыре-пять лет назад, а прошлой осенью компания вернулась к этому вопросу. Источник пояснил, что «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Дзен» «развивается больше в сторону соцсетей». «Яндекс.Новости» же вызывают «много критики со всех сторон».

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