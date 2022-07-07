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Forbes узнал, что VK и «Сбер» обсуждают раздел активов СП для продажи

Активы «О2О» не вписываются в стратегию развития VK, которая фокусируется на соцсетях и мессенджерах, сообщил источник Forbes. Компании может достаться Delivery Club, который затем могут обменять на «Новости» и «Дзен»
VK VKCO ₽331,4 +3,24% Купить
Сбербанк SBER ₽132,76 -0,93% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

VK и «Сбер» могут разделить активы совместного предприятия «О2О Холдинг»: VK достанется сервис доставки еды Delivery Club, а «Сберу» — сервис доставки «Самокат» и каршеринг «Ситидрайв», сообщили источники Forbes.

По словам собеседника издания, близкого к VK, активы «О2О» не вписываются в стратегию развития компании, которая фокусируется на соцсетях, видео и мессенджерах. Среди вариантов рассматривается обмен Delivery Club на активы «Яндекса» — «Новости» и «Дзен», но перед этим сервис доставки еды должен перейти к VK, добавил он.

Источник, близкий к «О2О Холдингу», сообщил, что при разделе активов «Самокат» отойдет «Сберу», поскольку у него «глубокая интеграция со «СберМаркетом».

В Сбербанке отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу «ВКонтакте».

Bell сообщил о переговорах VK и «Сбера» о продаже Delivery Club «Яндексу»
Бизнес
Фото:Артём Геодакян / ТАСС

VK и «Сбер» создали «О2О Холдинг» в 2019 году. В совместном предприятии компаниям принадлежит по 45,01%. Еще 9,98% — у «О2О груп (птс) лимитед», зарегистрированного на Британских Виргинских островах, следует из данных СПАРК.

В совместное предприятие входили пять компаний — Delivery Club, сервис доставки еды «Кухня на районе», «Самокат», «Ситидрайв» и агрегатор такси «Ситимобил». В начале марта акционеры объявили о прекращении работы «Ситимобила». Позже сервис продали петербургской компании «Транс-Миссия», которая владеет сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф».

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В том же месяце РБК сообщил, что VK и Сбербанк начали поиск покупателя для сервиса «Кухня на районе». Один из источников называл среди потенциальных покупателей «Яндекс», а другой отметил, что также рассматривается вариант закрытия проекта. В свою очередь, собеседники Forbes говорили, что покупку «Кухни на районе» рассматривают петербургские сервисы «2 Берега» и «Dostaевский».

Кроме того, на этой неделе источники The Bell сообщили, что VK и «Сбер» рассматривают возможность продать и Delivery Club. По данным издания, компанией интересуется «Яндекс», который может получить сервис доставки в обмен на «Новости» и «Дзен».

Как сообщил источник The Bell, «Яндекс» будет готов купить актив, только если оба акционера будут согласны из него выйти, так что VK и «Сбер» должны договориться, кто выкупит его из совместного предприятия, а затем продаст «Яндексу». Сделку также должна одобрить Федеральная антимонопольная служба.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Анастасия Серова
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