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Директор киносети Мамута назвал монологом отношения с Минкультом

Минкультуры не ведет диалог с отраслью по поводу поддержки кинотеатров, теряющих зрителей, сообщил в интервью РБК гендиректор объединенной сети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин
Алексей Васясин
Алексей Васясин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минкультуры не предлагало «продуктивных рабочих схем» поддержки кинотеатров в условиях отсутствия голливудских премьер и рекордного падения посещаемости. Об этом в интервью РБК сообщил директор объединенной сети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин. «У нас происходит монолог. Никто не собирал всех участников рынка для того, чтобы на уровне какой-то рабочей группы сделать реальный план по выходу из создавшейся ситуации», — утверждает он.

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Алексей Васясин

Единственным представителем Минкультуры, встречавшимся с рынком, была, по словам Васясина, Светлана Максимченко. До 14 июня 2022 года она возглавляла департамент кинематографии и была «лояльна кинотеатрам», однако позже министерство покинула. РБК направил запрос в пресс-службу Минкультуры.

После отмены в начале марта практически всех западных релизов российский кинопрокат достиг минимальных по крайней мере с 2015 года показателей. По данным Фонда кино, в июне—июле еженедельное количество посетителей кинотеатров колебалось в диапазоне от 800 тыс. до максимум 1 млн человек. Хуже результаты были только во время локдауна, когда кинотеатры не работали вовсе. Ассоциация владельцев кинотеатров оценила сборы от проката корейских, китайских и советских фильмов, которые были призваны компенсировать потери от ухода голливудского кино, в 5% от прежних показателей. Отсутствие западных премьер, по данным ассоциации, уже привело к закрытию 200 кинотеатров и заморозке 30% коммерческих кинозалов.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

У принадлежащих Александру Мамуту «Формулы кино» и «Синема Парка», по словам Васясина, порядка 20–30% залов открываются только по выходным. «Мы получали предложения (от владельцев торговых центров. — РБК) по уменьшению количества залов, по изменению формата, — рассказал глава Объединенной киносети. — С точки зрения коммерции иметь кинотеатр на три-четыре зала в крупном торговом центре бессмысленно».

По данным «Невафильм Research» на 1 января 2022 года, Объединенная киносеть была лидером по России: она занимала 11,5% рынка и включала в себя 78 кинотеатров и 655 залов. По собственным данным, в денежном выражении она генерирует 15–18% рынка в зависимости от прокатной недели.

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В мае Минфин запросил дополнительное обоснование для предоставления российским кинотеатрам субсидии в размере 6,5 млрд руб. В середине августа отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники сообщило, что правительство все же может выделить кинотеатрам прямую финансовую помощь, однако ни сумма, ни сроки пока не известны. Минфин тогда переадресовал запрос РБК в Минкультуры.

Министр культуры Ольга Любимова в интервью «Интерфаксу» на вопрос, необходимо ли принимать экстренные меры для «спасения» киноотрасли, заявляла, что раньше кинотеатры «брали американские блокбастеры и не ставили российские фильмы». Теперь же им «придется научиться помогать маркетологически, отрабатывать то, что они раньше вообще не делали, помогать позиционировать релизы». Комментируя такую позицию министра, Васясин напомнил, что любой бизнесмен занимается тем, что наиболее выгодно в той или иной ситуации: «Условная компания «Аэрофлот» до недавней поры пять раз в день летала не в условный Благовещенск, а в условную Барселону. Кинотеатры не снимают фильмы. Они показывают контент, отснятый студиями. То, что из 300 фильмов, которые до недавней поры снимались, до кинотеатров доходило 100, — это, наверное, вопрос не кинотеатров».

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Кадр из фильма &laquo;Бэтмен&raquo;

Что касается продвижения фильмов, этим, как утверждает Васясин, кинотеатры «в посильном объеме» занимались и прежде. Для этого активно использовались, например, сайты, мобильные приложения и показ трейлеров. Однако основным локомотивом в продвижении фильма, по мнению гендиректора Объединенной киносети, остается его производитель, продюсерская компания или дистрибьютор, который берет за маркетинг проценты. «Условная компания «Спортмастер» не продвигает просто так условный бренд Nike. Условный Nike выделяет деньги, условная компания «Спортмастер» его продвигает, — сравнивает Васясин. — Тут должно быть аналогично. Если продюсер выделяет деньги на продвижение того или иного фильма, мы его продвигаем. Здесь стоит вопрос проведения питчингов, выделения денег государством и, что немаловажно, их разделения на продакшен и на маркетинг. Частая ситуация: картину отсняли, а на продвижение бюджета не хватило. Кто виноват? Кинотеатры?»

Любимова также заявляла, что со стороны кинотеатров должен быть «не только корыстный интерес к российскому кино с точки зрения заработка» — им следует «осмысленно помочь этим картинам вновь привлечь к себе людей». Однако шанс повторить успех «Титаника» или «Аватара» — самых кассовых фильмов в истории — Васясин пока видит только у одной российской картины — «Сердце Пармы», которое выходит в широкий прокат 6 октября. Историческая драма режиссера Антона Мегердичева (снимал «Елки 3», «Движение вверх» и «Метро») является экранизацией одноименного романа Алексея Иванова, автора книги «Географ глобус пропил», и повествует о противостоянии Великого Московского княжества и языческой уральской Пармы. Главные роли исполнили Александр Кузнецов, Евгений Миронов и Федор Бондарчук. Ожидаемые сборы этого фильма, как утверждает Васясин, составляют 1 млрд руб.

Тем не менее окупиться без кинотеатров не сможет ни один российский фильм вне зависимости от бюджета, убежден Васясин. Для того чтобы сохранить индустрию до того момента, как продюсеры представят новые картины, глава Объединенной киносети предлагает три ключевые меры поддержки отрасли. Во-первых, изменение системы мотивации продюсеров, «чтобы они зарабатывали не на производстве фильма, а на бокс-офисе, как делается во всем мире». Во-вторых, выделение денег напрямую кинотеатрам. И в-третьих, формальные процедуры: снижение соцналогов, НДС, возможность закрытия убыточных кинотеатров и более прозрачная схема работы с Российским авторским обществом.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Формула кино «Синема Парк» Минкультуры прокат
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