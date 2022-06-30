«Коммерсантъ» узнал о сокращении работающих кинозалов в России на треть
На фоне отсутствия иностранных премьер число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).
Из нее следует, что количество кинозалов, показавших хотя бы один сеанс за сутки, в будние дни в начале июня было более чем на треть меньше, чем в начале года. Так, 6 июня падение показателя составляло 36%, до 3,6 тыс. залов против 5,7 тыс. кинотеатров 5 января текущего года. В то же время в выходные показатель демонстрирует менее выраженное снижение — 4 и 5 июня оно составляло 21% по сравнению с январем.
Кинотеатры используют меньше залов по мере падения объема контента: голливудские студии — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — с марта остановили прокат фильмов в России. На этом фоне также усугубляется падение выручки и посещаемост. По данным АВК, за неделю с 30 мая по 5 июня по сравнению со средненедельным показателем 2021 года выручка кинотеатров упала на 63%, до 681,4 млн руб., посещаемость — на 57%, до 1,2 млн человек.
В то же время представитель объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» уточнил газете, что статистика снижения количества работающих залов не обязательно означает их полное закрытие или консервацию. «Мы задействуем залы по необходимости. Например, с понедельника по среду в многозальном кинотеатре четыре из 12 залов могут не работать, а в выходные работают все. Примерно 17% залов были закрыты более десяти дней в мае», — пояснил он. По его словам, сеть закрыла всего два кинотеатра, несмотря на то, что выручка сети относительно июня 2021 года снизилась более чем вдвое.
Аналитик «Кинобизнеса сегодня» Станислав Демиденко указал, что в середине и второй половине лета ситуация ухудшится еще больше. «Традиционно в период каникул и отпусков кассу делали исключительно голливудские студийные проекты. Способных заинтересовать массового зрителя релизов как минимум до конца лета нет вообще», — отметил он. Кинозалы, по его мнению, будут продолжать закрываться, поскольку «функционирование современного мультиплекса при нынешней ситуации лишено всякого смысла».
В начале марта сразу пять крупных голливудских студий — Disney, Warner Bros., Sony, Paramount и Universal Pictures — объявили об отмене релизов в России. В результате в местный прокат не вышли новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, кинокомиксы «Морбиус» с Джаредом Лето и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем, а также продолжение приквела «Гарри Поттера» «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».
Из-за отсутствия западных премьер посещаемость кинотеатров упала почти на 70%, сообщил в интервью РБК в начале июня первый вице-президент группы Crocus Group Эмин Агаларов. По его словам, в торговых центрах Vegas и Crocus 22 кинозала, а это 12–17 тыс. человек за один сеанс. Раньше эти залы были забиты, а теперь же, чтобы они продолжили работу, Россия должна «обогнать за несколько месяцев Голливуд, который существует уже 100 лет, и начать выпускать такие фильмы, на которые захочет пойти вся страна, причем не раз в год, а каждый день», отметил Агаларов.
«Скорее всего, мы с этой задачей не справимся. И вместо кинозалов останутся глухие коробки. Будем в теннис там играть», — заявил он.
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