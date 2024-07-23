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В Кремле заявили, что не видели обращение Кадырова о захвате Wildberries

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Кремле не видели заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» Wildberries, сообщил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Не видели», — ответил Песков на вопрос, ознакомились ли в Кремле с заявлением Кадырова.

23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом заявил, что в компании происходит «откровенный и наглый рейдерский захват».

Он отметил, ссылаясь на слова предпринимателя, что с марта 2024 года в семейном бизнесе Бакальчук появились проблемы: «рейдеры» оградили жену от мужа и семерых детей. Кадыров пообещал сделать все возможное ради возвращения Бакальчук в семью и защиты бизнеса семьи. Он поручил вопрос депутату Государственной думы РФ Адаму Делимханову.

По словам Кадырова, «юридические махинации» проходят через компанию Russ Outdoor и рычаги этого «рейдерского процесса» находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян.

Бакальчук опровергла заявление Кадырова о «рейдерском захвате».

«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала она в своем телеграм-канале.

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Бизнес

О планах группы Russ и Wildberries объединиться стало известно в июне. В планах — разработка платежной системы «в обход SWIFT», а также открытие складов и офисов по всему миру.

Татьяна Бакальчук, по словам источников РБК, займет пост гендиректора «будущей объединенной группы компаний», а Роберт Мирзоян, глава рекламной группы, станет ее главным исполнительным директором.

22 июля 2024 года компании объявили о создании единого департамента для продвижения брендов, на следующий день также стало известно, что Russ и Wildberries уже объединили юридические службы в единое правовое управление.

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Теги
Кремль Дмитрий Песков Рамзан Кадыров
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