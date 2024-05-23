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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Исполнительным директором Wildberries станет бывший топ-менеджер «Магнита

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Семья Бакальчук, основавшая крупнейший российский маркетплейс Wildberries, привлечет к управлению известных топ-менеджеров. Его исполнительным директором станет Ольга Наумова, в прошлом топ-менеджер «Магнита» и X5 Group
Ольга Наумова и Татьяна Бакальчук (слева направо)
Ольга Наумова и Татьяна Бакальчук (слева направо) (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пост исполнительного директора Wildberries в ближайшее время займет Ольга Наумова, рассказали РБК два источника, знакомые с кадровыми перестановками в компании.

РБК направил запрос в Wildberries.

После публикации материала в Wildberries подтвердили кадровые перестановки. Как уточнили в компании, Наумова присоединится к команде Wildberries «в качестве одного из исполнительных директоров в составе правления компании с июня 2024 года»: «Ольга займется улучшением операционной эффективности складской и транспортной логистики, развитием сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ), улучшением клиентского опыта». «В стратегии Wildberries много планов по развитию как основного бизнеса, так и других направлений. Уверена, что кросс-индустриальный опыт Ольги в федеральном и региональном ритейле позволит нам сделать Wildberries еще более удобной, функциональной площадкой для наших пользователей и поможет повысить прибыльный рост компании», — комментирует генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук (ее слова приводит пресс-служба компании).

С момента создания и до сих бессменным главой Wildberries была основательница компании Татьяна Бакальчук (№ 22 в российском списке Forbes с состоянием $7,4 млрд). Ее муж — Владислав Бакальчук также принимает участие в управлении компании. «В нашей компании я про vision, Владислав — про цифры», — объясняла Татьяна Бакальчук распределение функционала между супругами.

Как Бакальчук воспринимает свою роль в компании

Татьяна Бакальчук не раз заявляла, что не хочет быть единственным лидером в компании. «В нашей стране вообще распространена история, когда бизнес ассоциируется исключительно с одним управленцем. На мой взгляд, это неправильно. Нельзя становиться узким горлышком и замыкать все на себе. Это такая ловушка, потому что, когда этот главный человек уходит, в компании начинается хаос», — говорила она Forbes. По ее словам, в компании делают все, «чтобы вырастить такую команду, в которой сотрудники сами принимали бы решения».

Бакальчук — РБК: «Когда у тебя кризисы, ты знаешь, с чего начинать»
Бизнес
Татьяна Бакальчук

В интервью РБК среди задач Бакальчук указывала, чтобы работающие в компании люди, могли без нее «нести ДНК, принципы и цели». «Очень классная книга — «Пять уровней лидерства». Я хочу быть лидером пятого уровня, когда твоя воля не ощущается, но все бегут в правильно заданном направлении сами, по доброй воле, 24 на 7. Но мне пришлось сделать откат с этого уровня: я не живу в розовых очках, компания сейчас проходит непростой период, есть разброд и шатание, и моя воля сейчас в компании очень сильно заметна. Не всем это нравится, но я знаю, что я сейчас все необходимое сделаю и буду стремиться обратно на пятый уровень», — говорила Бакальчук.

Общаясь со студентами Высшей школы экономики, основательница Wildberries отмечала, что «лучший руководитель — тот, чья воля не чувствуется». «Я сейчас как бы даже чуть-чуть вниз бы спустилась, потому что моя воля сейчас в компании ощущается очень сильно, это неправильно, — говорила Бакальчук. — Но сейчас сложный период в компании, поэтому, пока мы не вырастим новых сильных лидеров, мне придется побыть таким видимым руководителем».

Чем известна Ольга Наумова

В начале 2000-х Наумова работа преимущественно в «традиционной» промышленности: в 2001 году начала работать в структурах «Северстали», в 2002–2006-м была гендиректором Череповецкого сталепрокатного завода. В 2009 году возглавила дочернюю компанию Новолипецкого металлургического комбината ООО «НЛМК-Сорт», затем, до 2013 года занимала пост гендиректора компании «Римера», нефтесервисного дивизиона Челябинского трубопрокатного завода.

В последние годы она стала одним из самых известных топ-менеджеров на FMCG-рынке. В 2013-2018 годах она возглавляла торговую сеть «Пятерочка», входящую в X5 Group. Именно в этот период компания смогла обогнать своего главного конкурента — «Магнит» и по числу магазинов, и по выручке. Затем в июне 2018 года Наумова возглавила «Магнит». Свой подход к управлению она сама в интервью РБК, сразу после назначения, описывала так: «Считается, что если человек харизматичный и сильный, то он априори тиран и деспот, который рядом с собой других сильных людей не терпит и не держит. Но я считаю это собранием заблуждений. Можно создавать сильные команды, будучи неслабым человеком. Я как раз люблю сильных людей, разных, со своими характерами, интересами, преимуществами и недостатками. <...> Никогда не бывает слишком много руководителей, способных самостоятельно принимать решения и за них отвечать. Почему? Потому что отвечать никто не хочет. Все хотят быть генералами, иметь погоны и зарплату, но никто не хочет отвечать за проигранные сражения. Для меня важно, чтобы люди были преданы и лояльны не мне персонально или даже компании, а были вовлечены и верили в перспективы, понимали, куда мы идем, разделяли наши цели и это был бы их свободный выбор».

Но в «Магните» Наумова проработала год и покинула компанию из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития.

Наумова уйдет с поста гендиректора Русской рыбопромышленной компании
Бизнес
Ольга Наумова

После ухода из «Магнита» Ольга Наумова несколько раз меняла сферу деятельности: в 2019-м возглавляла логистическую компанию LORUS SCM, в 2021-м — розничный «Восточный союз», в начале 2022-го — Русскую рыбопромышленную компанию (РРПК).

При переходе в РРПК в начале 2022-го перед Наумовой ставилась задача трансформации бизнеса компании: развитие новых технологий добычи и переработки, запуск нового флота, развитие продаж, повышение операционной эффективности. В середине мая стало известно о том, что Наумова покинет свой пост в РРПК с начала июня 2024 года «в связи с реализацией поставленных задач и истечением контракта». За два года в этой должности ей в целом удалось выполнить перечисленные задачи, говорили РБК эксперты.

Какие задачи у Wildberries

Wildberries — крупнейший маркетплейс в России по размеру оборота. В 2023 году показатель превысил 2,5 трлн руб., а в этом году может вырасти примерно на 60%, до 4 трлн руб., прогнозировала ранее Татьяна Бакальчук.

При этом выручка основного юрлица «Вайлдберриз» в прошлом году выросла на 70% и составила 539 млрд руб. Основную часть — 221,6 млрд руб. — принесли агентские вознаграждения, еще 121,85 млрд руб. пришлись на розничные продажи товаров. Чистая прибыль компании увеличилась на 87%, до 19 млрд руб.

Wildberries упростил работу продавцов после предупреждения ФАС
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров назвал назначение «масштабным, логичным и одновременно неожиданным». Он проводит аналогию с основателем «Магнита» Сергеем Галицким, «который в свое время так и не передал управление наемным менеджерам, что могло бы повести развитие компании по другому пути». «В целом, сейчас Wildberries не хватает системности: компания слишком быстро растет, и, понятно, что в таких условиях люди, технологии, процессы могут не справляться со скоростью роста. Ольга Наумова — специалист, который обладает мощнейшим системным мышлением, неутомимой работоспособностью и способностью глубоко вникать в процессы и проводить изменения. Можно вспомнить трансформацию «Пятерочки», которая не имела аналогов по своему масштабу. Это был вывод бизнеса на новый уровень», — отметил Бурмистров.

Среди особенностей Wildberries помимо быстрого роста он упомянул то, что компания, в отличие от других крупных маркетплейсов, является рентабельной по чистой прибыли. «Но, понятно, что сейчас компании нужно выходить на другой уровень, и в 2025 году у Wildberries есть все шансы побороться за первое место по размеру товарного оборота с бессменным лидером на рынке ретейла X5 Group. Привлечение мощного лидера в этом смысле выглядит логичным», — указал Бурмистров. Он также предположил, что за назначением гендиректора могут последовать и другие заметные назначения на топ-позиции.

Бизнес попросил оставить маркетплейсам право брать плату за возврат
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Среди анонсированных ранее планов Wildberries на ближайший год — строительство около 2,5 млн кв. м новых складских площадей на сумму в более 103,5 млрд руб. в России и еще 100 тыс. кв. м — в Казахстане. Таким образом собственные площади интернет-платформы должны вырасти до 4 млн кв. м. Также компания продолжает разбираться с последствиями пожара на ее крупном складе в Шушарах Ленинградской области, который произошел 13 января.

Кроме того, российские власти в последние месяцы проявляют повышенное внимание ко всем маркетплейсам и к Wildberries в частности. Есть несколько вариантов законопроекта по регулированию этого рынка, которые вызывали большие вопросы у самих площадок. В начале года ФАС заявила о том, что, по ее оценке, Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, с долями 47% и 35,5%, соответственно. Как говорили опрошенные РБК эксперты, признание доминирующими носит для Wildberries и Ozon «сигнальный, превентивный и предупреждающий для них характер».

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Анна Балашова Анна Балашова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Wildberries Ольга Наумова Пятерочка маркетплейс Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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