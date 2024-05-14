Наумова уйдет с поста гендиректора «Русской рыбопромышленной компании»

Один из крупнейших добытчиков минтая меняет гендиректора: глава компании Ольга Наумова, известная по работе в «Пятерочке» и «Магните», в начале июня уходит со своего поста. Ее сменит директор по стратегии Савелий Карпухин

Ольга Наумова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Ольга Наумова уходит с поста гендиректора крупного добытчика минтая «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК). Об этом сообщили РБК в самой компании.

Наумова покинет свой пост с начала июня 2024 года «в связи с реализацией поставленных задач и истечением контракта», уточнил представитель РРПК. При этом она останется в совете директоров компании в качестве независимого директора.

Новым гендиректорм РРПК станет Савелий Карпухин, занимавший до этого пост директора по стратегии и коммерческим вопросам, сообщили в компании.

Чем известна Ольга Наумова

Возглавила РРПК в январе 2022 года. До прихода в рыбную отрасль занималась промышленностью — работала в структурах «Северстали», была гендиректором Череповецкого сталепрокатного завода, возглавляла дочернюю компанию Новолипецкого металлургического комбината ООО «НЛМК-Сорт».

Затем перешла в ретейл — с мая 2013 года возглавляла торговую сеть «Пятерочка», входящую в X5 Group. Именно тогда компания смогла обогнать своего главного конкурента — «Магнит» и по числу магазинов, и по выручке. В июне 2018 года Наумова возглавила сам «Магнит», но проработала там лишь год и покинула компанию из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития.

Осенью 2018 года Наумова возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой был председатель совета директоров «Соллерса» и основной владелец этой компании Вадим Швецов. В самом «Соллерсе» она занимала должности заместителя гендиректора и члена совета директоров. В 2021 году стала гендиректором розничного «Восточного союза».

В РРПК Наумова перешла незадолго до начала специальной военной операции на Украине и последовавших в ответ западных санкций, которые ударили в том числе по рыбопромышленной отрасли, экспорту рыбной продукции и планам обновления российского рыболовецкого флота. На старте работы на новом месте перед ней ставилась задача трансформации бизнеса РРПК: развитие новых технологий добычи и переработки, запуск нового флота, развитие продаж, повышение операционной эффективности, рассказывала сама топ-менеджер в интервью РБК в 2022 году.

Рыбная отрасль в России пока отстающая, одна из причин — тяжелые условия труда и нехватка кадров, объясняла Наумова. На Дальнем Востоке работает в основном старый советский рыбодобывающий флот или бывшие в употреблении и переделанные иностранные суда. Производительность труда в отрасли низкая: много специалистов в возрасте 50–60 лет и старше, а молодые люди не хотят идти работать в море, описывала ситуацию Наумова. Она призывала фундаментально менять отрасль — инвестировать в обучение, в новых людей, в престиж профессии, в социальную инфраструктуру: «Подход «я быстро прибегу, чего-нибудь наловлю и с глаз долой, из сердца вон» не способствует ни развитию людей, ни обучению, ни развитию социальной инфраструктуры и не создает рабочих мест нового уровня. Это замкнутый круг», — настаивала топ-менеджер.

За два года в РРПК Наумовой удалось «сформировать сильную команду, достичь высоких операционных результатов, запустить новый флот, найти решения в быстро трансформирующемся рынке», отметил председатель совета директоров компании Евгений Орлов. Повысилась эффективность бизнес-процессов, была запущена программа удержания ключевых специалистов, дан старт программе развития и популяризации профессии рыбака и программе по развитию потребления минтая в России. Сама Наумова в числе достижений отметила то, что удалось изменить условия труда рыбаков, наладить производственные процессы для получения качественной продукции, перестроить цепочки поставок, в том числе по техническому оснащению судов.

Карпухин, который возглавит РРПК, не первый год работает в компании, отметил Орлов. Сам новый гендиректор сообщил, что РРПК будет придерживаться реализации своей долгосрочной стратегии — продолжит производить натуральную рыбную продукцию с высокой добавленной стоимостью, сохранит фокус на повышение качества и совместно с партнерами-переработчиками продолжит разработку новых высококачественных и при этом доступных продуктов из минтая. «Строительство нового флота даст нам возможность и дальше обеспечивать новые современные, безопасные автоматизированные рабочие места и стать безусловным технологическим лидером в рыбной отрасли не только в России, но и в мире», — добавил Карпухин.

Что такое РРПК

«Русская рыбопромышленная компания» — один из крупнейших в стране производителей белой рыбы. Основные объекты добычи — минтай (80% улова) и тихоокеанская сельдь. В прошлом году общий вылов у РРПК составил более 391 тыс. т водных биологических ресурсов, на 27% больше, чем в 2022-м. Добыча минтая выросла на 19% и составила 337 тыс. т. Всего на долю РРПК приходится 15% от общероссийского вылова минтая, указано на ее сайте.

Помимо добычи РРПК занимается и глубокой переработкой рыбы, изготавливая из нее филе, фарш и сурими (фарш из минтая, служит основным компонентом крабовых палочек). В прошлом году компания, по собственным данным, заняла первое место по выпуску филе минтая — более 30 тыс. т (плюс 8% к 2022-му) и сурими — более 30 тыс. т (плюс 136% соответственно).

В 2023 году РРПК столкнулась также с ухудшением финансовых показателей. Выручка компании выросла относительно предыдущего года на 9,6% и достигла 3,3 млрд руб. Но чистая прибыль рухнула в 12 раз и составила всего 301,2 млн против 3,6 млрд руб. в 2022-м.

До марта 2022 года основным владельцем «Русской рыбопромышленной компании» был один из ее основателей Глеб Франк. Рыбный бизнес он начал развивать вместе с партнером, братом губернатора Подмосковья Максимом Воробьевым, еще в 2011 году (до 2014-го компания называлась «Русское море — добыча»). Но в ноябре 2018-го Франк стал единственным владельцем. Тогда компания называла себя крупнейшим добытчиком минтая в России.

В марте 2022 года Франк попал под санкции США. Тогда же он продал контрольную долю 70,09% в РРПК, а также в компаниях «Русский краб» и «Роквелл Капитал» своим ключевым менеджерам, которые помогали развивать активы, — Евгению Орлову, Антону Черткову, Александру Сапожникову, Савелию Карпухину и Станиславу Аксенову. Сумма сделок не раскрывалась. А в конце 2022 года Франк окончательно вышел из состава акционеров РРПК, продав оставшиеся 29,9% партнерам-совладельцам, консолидировавшим 100% долей в уставном капитале РРПК через ООО «Ост Инвест Холдинг». Сделка, как отмечалось, прошла «на рыночных условиях».

Сейчас «Ост Инвест Холдинг», которому принадлежит ООО «Русская рыбопромышленная компания», контролирует зарегистрированное в июне 2022 года ООО «Эльбрус Партнерс» (с долей 99,99%), следует из данных базы СПАРК. Его владельцами выступают Евгений Орлов (ему принадлежит 37,5%), АО «Солор» (доля 37,5%, его учредители не заявлены), Станислав Аксенов (20%). Доля в компании есть и у Савелия Карпухина: ему принадлежит 4,9% «Эльбрус Партнерс».