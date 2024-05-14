Наумова уйдет с поста гендиректора «Русской рыбопромышленной компании»
Ольга Наумова уходит с поста гендиректора крупного добытчика минтая «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК). Об этом сообщили РБК в самой компании.
Наумова покинет свой пост с начала июня 2024 года «в связи с реализацией поставленных задач и истечением контракта», уточнил представитель РРПК. При этом она останется в совете директоров компании в качестве независимого директора.
Новым гендиректорм РРПК станет Савелий Карпухин, занимавший до этого пост директора по стратегии и коммерческим вопросам, сообщили в компании.
Чем известна Ольга Наумова
Возглавила РРПК в январе 2022 года. До прихода в рыбную отрасль занималась промышленностью — работала в структурах «Северстали», была гендиректором Череповецкого сталепрокатного завода, возглавляла дочернюю компанию Новолипецкого металлургического комбината ООО «НЛМК-Сорт».
Затем перешла в ретейл — с мая 2013 года возглавляла торговую сеть «Пятерочка», входящую в X5 Group. Именно тогда компания смогла обогнать своего главного конкурента — «Магнит» и по числу магазинов, и по выручке. В июне 2018 года Наумова возглавила сам «Магнит», но проработала там лишь год и покинула компанию из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития.
Осенью 2018 года Наумова возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой был председатель совета директоров «Соллерса» и основной владелец этой компании Вадим Швецов. В самом «Соллерсе» она занимала должности заместителя гендиректора и члена совета директоров. В 2021 году стала гендиректором розничного «Восточного союза».
В РРПК Наумова перешла незадолго до начала специальной военной операции на Украине и последовавших в ответ западных санкций, которые ударили в том числе по рыбопромышленной отрасли, экспорту рыбной продукции и планам обновления российского рыболовецкого флота. На старте работы на новом месте перед ней ставилась задача трансформации бизнеса РРПК: развитие новых технологий добычи и переработки, запуск нового флота, развитие продаж, повышение операционной эффективности, рассказывала сама топ-менеджер в интервью РБК в 2022 году.
Рыбная отрасль в России пока отстающая, одна из причин — тяжелые условия труда и нехватка кадров, объясняла Наумова. На Дальнем Востоке работает в основном старый советский рыбодобывающий флот или бывшие в употреблении и переделанные иностранные суда. Производительность труда в отрасли низкая: много специалистов в возрасте 50–60 лет и старше, а молодые люди не хотят идти работать в море, описывала ситуацию Наумова. Она призывала фундаментально менять отрасль — инвестировать в обучение, в новых людей, в престиж профессии, в социальную инфраструктуру: «Подход «я быстро прибегу, чего-нибудь наловлю и с глаз долой, из сердца вон» не способствует ни развитию людей, ни обучению, ни развитию социальной инфраструктуры и не создает рабочих мест нового уровня. Это замкнутый круг», — настаивала топ-менеджер.
За два года в РРПК Наумовой удалось «сформировать сильную команду, достичь высоких операционных результатов, запустить новый флот, найти решения в быстро трансформирующемся рынке», отметил председатель совета директоров компании Евгений Орлов. Повысилась эффективность бизнес-процессов, была запущена программа удержания ключевых специалистов, дан старт программе развития и популяризации профессии рыбака и программе по развитию потребления минтая в России. Сама Наумова в числе достижений отметила то, что удалось изменить условия труда рыбаков, наладить производственные процессы для получения качественной продукции, перестроить цепочки поставок, в том числе по техническому оснащению судов.
Карпухин, который возглавит РРПК, не первый год работает в компании, отметил Орлов. Сам новый гендиректор сообщил, что РРПК будет придерживаться реализации своей долгосрочной стратегии — продолжит производить натуральную рыбную продукцию с высокой добавленной стоимостью, сохранит фокус на повышение качества и совместно с партнерами-переработчиками продолжит разработку новых высококачественных и при этом доступных продуктов из минтая. «Строительство нового флота даст нам возможность и дальше обеспечивать новые современные, безопасные автоматизированные рабочие места и стать безусловным технологическим лидером в рыбной отрасли не только в России, но и в мире», — добавил Карпухин.
Что такое РРПК
«Русская рыбопромышленная компания» — один из крупнейших в стране производителей белой рыбы. Основные объекты добычи — минтай (80% улова) и тихоокеанская сельдь. В прошлом году общий вылов у РРПК составил более 391 тыс. т водных биологических ресурсов, на 27% больше, чем в 2022-м. Добыча минтая выросла на 19% и составила 337 тыс. т. Всего на долю РРПК приходится 15% от общероссийского вылова минтая, указано на ее сайте.
Помимо добычи РРПК занимается и глубокой переработкой рыбы, изготавливая из нее филе, фарш и сурими (фарш из минтая, служит основным компонентом крабовых палочек). В прошлом году компания, по собственным данным, заняла первое место по выпуску филе минтая — более 30 тыс. т (плюс 8% к 2022-му) и сурими — более 30 тыс. т (плюс 136% соответственно).
В 2023 году РРПК столкнулась также с ухудшением финансовых показателей. Выручка компании выросла относительно предыдущего года на 9,6% и достигла 3,3 млрд руб. Но чистая прибыль рухнула в 12 раз и составила всего 301,2 млн против 3,6 млрд руб. в 2022-м.
До марта 2022 года основным владельцем «Русской рыбопромышленной компании» был один из ее основателей Глеб Франк. Рыбный бизнес он начал развивать вместе с партнером, братом губернатора Подмосковья Максимом Воробьевым, еще в 2011 году (до 2014-го компания называлась «Русское море — добыча»). Но в ноябре 2018-го Франк стал единственным владельцем. Тогда компания называла себя крупнейшим добытчиком минтая в России.
В марте 2022 года Франк попал под санкции США. Тогда же он продал контрольную долю 70,09% в РРПК, а также в компаниях «Русский краб» и «Роквелл Капитал» своим ключевым менеджерам, которые помогали развивать активы, — Евгению Орлову, Антону Черткову, Александру Сапожникову, Савелию Карпухину и Станиславу Аксенову. Сумма сделок не раскрывалась. А в конце 2022 года Франк окончательно вышел из состава акционеров РРПК, продав оставшиеся 29,9% партнерам-совладельцам, консолидировавшим 100% долей в уставном капитале РРПК через ООО «Ост Инвест Холдинг». Сделка, как отмечалось, прошла «на рыночных условиях».
Сейчас «Ост Инвест Холдинг», которому принадлежит ООО «Русская рыбопромышленная компания», контролирует зарегистрированное в июне 2022 года ООО «Эльбрус Партнерс» (с долей 99,99%), следует из данных базы СПАРК. Его владельцами выступают Евгений Орлов (ему принадлежит 37,5%), АО «Солор» (доля 37,5%, его учредители не заявлены), Станислав Аксенов (20%). Доля в компании есть и у Савелия Карпухина: ему принадлежит 4,9% «Эльбрус Партнерс».
Резонансные реформы
Внимание общественности к РРПК привлекла громкая реформа крабового рынка: осенью 2018 года президент Владимир Путин поручил рассмотреть поступившее ему предложение выставить на аукционы половину квот на добычу краба, закрепленных за компаниями по так называемому историческому принципу (на основании прошедших ранее аукционов). Участники рынка называли инициатором этой реформы РРПК, которая недавно вышла на крабовый рынок, хотя в самой компании причастность к инициативе опровергали. Реформа в итоге состоялась: в октябре 2019 года в России впервые за 15 лет прошли крабовые аукционы. Доходы бюджета от продажи 35 лотов из выставленных 45 составили 142 млрд руб.
В июле 2020 года РРПК попросила премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть несколько предложений по реформе рыбной отрасли. Чтобы решить проблему с устаревшим рыбопромысловым флотом, было предложено перераспределить квоты в пользу компаний, которые строят новые суда и заводы. РРПК предложила также выставить на аукционы с инвестиционными обязательствами оставшуюся половину закрепленных за компаниями квот на добычу краба и провести аукционы по квотам на добычу креветок, моллюсков трубачей, морских ежей и других ценных видов биоресурсов. Эти предложения другие участники отрасли восприняли негативно, а Ассоциация добытчиков минтая даже исключила РРПК из числа своих членов. Тем не менее в прошлом году власти запустили второй этап реформы инвестквот, в рамках которого распределяются оставшиеся 50% квот на добычу краба и еще 20% — на добычу минтая и сельди на Дальнем Востоке.
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