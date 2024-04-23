Бизнес попросил оставить маркетплейсам право брать плату за возврат

Ассоциации игроков рынка e-commerce просят власти не запрещать платный возврат товаров и отказаться от ряда других положений законопроекта о маркетплейсах. Среди аргументов — возможный рост цен для потребителей

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет компании, формирующие 80% рынка интернет-торговли) и Ассоциация представителей электронной торговли Сибири (АПЭТ; основной партнер АКИТ за Уралом) попросили Совфед и Госдуму доработать законопроект о маркетплейсах. Об этом говорится в письмах этих организаций на имя председателя Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина (копии есть у РБК, их подлинность подтвердили в АКИТ).

Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму в начале марта главой комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым и главой комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым. Документ предлагает закрепить права и обязанности интернет-платформ, продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов. Предполагается, что законодательно будут введены как общие правила для всех интернет-площадок, так и специальные — для занимающих «значимое положение на рынке» — более 20% от всех сделок между продавцами и покупателями за предыдущий год. Последним, в частности, предлагается запретить брать с контрагентов более 10% за свои услуги, проводить акции без согласия партнеров, менять договор оферты без предупреждения менее чем за 30 дней (кроме особых случаев), создавать преимущества при продаже товаров собственных торговых марок и др.

В письмах эти ассоциации попросили исключить из законопроекта норму, запрещающую вводить плату за возврат товаров, отмечая, что такой запрет «может стать инструментом недобросовестной конкуренции». Как следует из объяснения, сложилась негативная практика, когда продавцы заказывают на площадках как потребители товары с доставкой в отдаленные регионы, «чтобы у реальных потребителей не было возможности заказать данный товар у конкурента». «При этом доставка каждой единицы товара имеет определенную стоимость, которая должна быть кем-то оплачена: продавцом, маркетплейсом или потребителем», — указано в письмах.

Также ассоциации попросили исключить положение об ограничении 10% стоимость услуг маркетплейсов, занимающих значимое положение. «Данное требование заведомо нереализуемо и противоречит базовым принципам гражданского законодательства о свободе договора и свободе предпринимательской деятельности», — пишут ассоциации. Стоимость услуг по хранению, сортировке, магистральным перевозкам и доставке конечному покупателю для маркетплейсов, как правило, составляет более 15%, а для регионов Сибири и Дальнего Востока превышает 50% от стоимости товаров. Решение, пользоваться ли услугами маркетплейса или организовывать продажу товара самостоятельно, продавцы принимают самостоятельно, указывают авторы писем, а тот факт, что с 2020 года число продавцов выросло в десять раз, показывает привлекательность условий работы с площадками для большинства из них.

В целом ассоциации выступили против отдельного регулирования для маркетплейсов, занимающих значимое положение, указав, что такого понятия нет в законе «О защите конкуренции», в нем описано доминирующее положение. Существующих норм достаточно для регулирования, считают в АКИТ и АПЭТ.

Что еще просят исключить

Нормы, запрещающие маркетплейсам, занимающим значимое положение, проводить скидочные акции без согласия продавцов: такой запрет «приведет к определенному росту цен на товары, т.к. сегодня маркетплейсы за свой счет периодически устанавливают скидки на определенные категории» для стимулирования спроса на них. При этом распространение запрета только на определенную категорию маркетплейсов «создаст неравные условия конкуренции между агрегаторами, часть из которых сможет применять скидки на товары, а часть — нет».

Положения, по которому на маркетплейсы, торгующие продовольственными товарами, распространят те же нормы, что и на торговые сети. В обосновании ассоциации приводят статистику, по которой сейчас на эту категорию на маркетплейсах приходится «мизерная» доля, например, Ozon и Wildberries занимают около 0,5% рынка продуктового ретейла России. При этом продажа продовольственных товаров через платформы решает проблему мелких отечественных производителей, фермеров, для которых вход в продуктовые сети «заведомо невозможен в силу недостаточности объема».

Требования к обеспечению антитеррористической защищенности инфраструктуры интернет-платформ и правил их коммуникации по этим вопросам с госорганами. «Реализация требований приведет к существенным затратам маркетплейсов и, как следствие, росту цен на их услуги для предпринимателей — и в конечном счете к росту цен на товары. Например, закупка и монтаж интроскопов на каждом из объектов инфраструктуры маркетплейсов (без учета пунктов выдачи заказов) потребует огромных затрат, исчисляемых миллиардами рублей. Досмотр каждого отправления многократно снизит скорость доставки заказов», — говорится в письмах. В них также подчеркивается, что за годы работы маркетплейсов не было ни одного случая теракта на их объектах. «По нашему мнению, такой риск существенно переоценен. Логистический процесс электронной коммерции исключает скопление большого количества людей на ограниченном пространстве в отличие от традиционных магазинов, крытых и открытых рынков, торговых центров. В пункте выдачи одномоментно в среднем находятся от одного до четырех человек, причем крайне непродолжительное время (минуты)», — отмечают ассоциации.

Президент АКИТ Артем Соколов говорит, что законопроект требует уточнения самого понятия «агрегатор», из регулирования необходимо исключить сервисы объявлений и доставки общепита. Также требуют уточнения определения продавца товаров и владельца пункта выдачи заказов. «Текущая редакция противоречит существующему законодательству, — уверен Соколов, — например, самозанятый не может выступать владельцем пункта выдачи заказов, так же как и обычное физическое лицо не может быть продавцом товаров на маркетплейсе».

Другим важным к уточнению в ассоциациях называют пункт о запрете торговли товарами, подлежащими подтверждению соответствия, — в АКИТ и АПЭТ предлагают заменить требование о проверке платформами соответствия товаров и маркировки на предоставление продавцам технической возможности подтверждать ее, аргументируя, что зачастую площадка может даже не взаимодействовать с товаром, например, когда продавец хранит и доставляет их своими силами. «Поскольку полную ответственность за товар несет продавец, необходимо, чтобы указание сведений о подтверждении соответствия стало его обязанностью, а маркетплейс обеспечил ему техническую возможность это делать — это нужно законодательно закрепить», — настаивает Артем Соколов.

РБК направил запрос в Совфед и Госдуму.