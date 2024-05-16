Wildberries упростил работу продавцов после предупреждения ФАС

Маркетплейс Wildberries упростил работу продавцов с платформой в соответствии с предупреждением, выданным в апреле Федеральной антимонопольной службой (ФАС), говорится в поступившем РБК сообщении пресс-службы площадки.

Так, Wildberries ввела фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику, снизила размер некоторых удержаний, и «четко описала ответственность продавцов за разные виды нарушений договора, исключив возможную неопределенность», сообщили в компании.

Кроме того, маркетплейс полностью пересмотрел подход к управлению стоимостью хранения и логистики.

«Теперь у продавцов есть возможность бессрочно зафиксировать тариф на хранение товаров: тариф, который действовал в момент планирования конкретной поставки, останется неизменным», — заявили в пресс-службе компании. Это позволит снизить расходы продавцов на хранение товаров на складе и сделает условия их работы «более предсказуемыми», считают в Wildberries.

Стоимость перевозки товаров от склада до пункта выдачи также можно будет зафиксировать на 60 или 90 дней в зависимости от категории товара.

В перечне удержаний больше нет пункта «За другие нарушения», все причины, по которым продавец может получить штраф, теперь прописаны в оферте. Туда же внесли правила полной или частичной блокировки личного кабинета, прописав порядок его восстановления и сроки рассмотрения обращений.

Процедура приемки и сортировки товара для продавцов, которые работают по моделям продаж со склада Wildberries и со своего собственного теперь также «детально описана» в оферте.

«В частности, время приемки товара по модели «Маркетплейс» определяется моментом считывания штрихкода коробки при приемке на воротах, а не моментом сканирования каждой единицы товара при сортировке, как это было раньше», — пояснили в Wildberries.

Ответственность за нарушения в ходе приемки теперь предусмотрена и для маркетплейса.

В оферте теперь сформулированы «исчерпывающие признаки недобросовестного поведения продавцов», по которым площадка может временно ограничить вывод их средств из личного кабинета. Там же компания прописала случаи когда она может отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

ФАС 9 апреля выдала Wildberries предупреждение за нарушение антимонопольных законов. Служба пришла к выводу, что компания навязывает продавцам невыгодные условия, меняет логистические тарифы и накладывает штрафы за взломы личных кабинетов продавцов, и потребовала устранить нарушения. В Wildberries тогда подчеркнули, что внимательно относятся к замечаниям регулятора.