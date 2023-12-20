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Показавший клип Баскова канал оштрафовали на ₽1 млн за пропаганду ЛГБТ

Суд оштрафовал показавший клип Баскова телеканал на ₽1 млн за пропаганду ЛГБТ
Клип Баскова вышел в дневной эфир с пометкой «16+» вместо «18+» и маркировки «запрещено для детей», заявил суд. Он нашел в видео «коммуникативные признаки романтического межличностного отношения» между двумя мужчинами
Николай Басков
Николай Басков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Таганский суд Москвы назначил телеканалу «Точка ТВ» штраф 1 млн руб. по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России) за показ клипа певца Николая Баскова «Странник», сообщили РБК в пресс-службе суда.

В постановлении суда говорится, что «совокупность сцен» этого клипа позволила установить, что отношения лирического героя — мужчины с другим лицом мужского пола «содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения». Как посчитал судья, это выражено во взглядах, «наличии реакции на поцелуй» лирического героя с женщиной. В то же время взаимодействие лирического героя с женским персонажей «носит преимущественно отстраненно созерцательный характер», отмечается в постановлении.

В клипе также есть сцена сражения между лирическим героем и другим мужчиной. Суд установил, что поэтический текст, который сопровождает эту сцену, «позволяет воспринимать акт сражения как форму ревности лирического героя не к лицу женского пола, а к лицу мужского пола, изменившему лирическому герою с лицом женского пола». Судья также отметила, что действие клипа происходит «на фоне атмосферы гедонизма и разврата», которая преимущественно создается за счет показа «неоднократных сцен невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского) в сексуальном контексте».

«Таким образом, музыкальный клип «Николай Басков «Странник» содержит информацию (визуальную), отвечающую признакам демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений», — сказано в постановлении.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Суд счел, что телеканал должен был показывать клип Баскова с пометкой «18+» и (или) маркировкой «запрещено для детей». В эфире, как показала проверка Роскомнадзора, этот клип вышел с пометкой «16+» в дневное время (14 июля, между 17:00 и 18:00).

Суд признал телеканал «Точка ТВ» виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних, совершенная с применением СМИ и (или) информационно-телекоммуникационных сетей) и назначил ему штраф 1 млн руб. (максимальное наказание по этой статье — штраф до 4 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток). Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток.

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РБК обратился за комментарием к представителю Баскова.

В начале декабре суд нашел пропаганду ЛГБТ у другого российского исполнителя — певца Сергея Лазарева. В его клипе, который вышел в 2017 году, показаны влюбленные пары, в том числе состоящие из двух девушек: на кадрах они обнимаются и почти целуются. Помимо них в видео есть множество пар, в том числе с детьми. В протоколе суда говорилось именно о кадрах с девушками. В день, когда суд вынес решение по делу, Лазарев скрыл этот клип из общего доступа на своем YouTube-канале, видео отсутствует и на сайте певца.

Закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» действует в России с 2013 года. В прошлом декабре президент Владимир Путин подписал указ о запрете такой пропаганды уже среди лиц любого возраста. А в минувшем ноябре Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

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Николай Басков пропаганда гомосексуализма штраф клип
Николай Басков фото

Николай Басков

эстрадный и оперный певец

15 октября 1976 года
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