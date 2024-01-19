Опубликовано решение Верховного суда о ЛГБТ-движении

В нем утверждается, что движение создано в США «как часть политики ограничения рождаемости», пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака, а его участников объединяет в том числе «специфический язык»

Саратовское издание «Свободные новости» опубликовало копию текста решения Верховного суда России о признании экстремистской организацией «Международного общественного движения ЛГБТ». Документ на 19 страницах стал частью одного из дел об административном правонарушении и был предоставлен участникам процесса представителем правоохранительных органов, поясняет издание.

Как уточняет правозащитный проект «Первый отдел», на жительницу Саратовской области составили протокол о «‎демонстрации символики экстремистской организации» за фото с радужными флагами в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Юрист, сотрудничающий с проектом, также получил вместе с протоколом копию решения ВС о признании движения ЛГБТ экстремистским.

В нем со ссылкой на представленные Минюстом России документы и материалы дела говорится, что «Международное общественное движение ЛГБТ» появилось в США в 60-х годах прошлого века «как часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений», а в России оно существует с 1984 года. В тексте решения, вынесенного судьей ВС Олегом Нефедовым, также указывается, что движение в России не зарегистрировано, но получило распространение на территории 60 регионов страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

«Установлено 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ-идеологию и участвующее в деятельности движения», — говорится в нем.

В документе утверждается, что движение «фактически пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака» в том числе путем легализации однополых браков и возможности усыновления и воспитания детей однополыми парами, а также «стремится к закреплению в общественном сознании и на законодательном уровне пропагандируемой им идеологии в виде конкретных прав и свобод его участников».

Представителей ЛГБТ-сообщества объединяет «наличие определенных нравов, обычаев и традиций» — например, гей-парады, утверждается в тексте документа. Они ведут схожий образ жизни, включая выбор половых партнеров, у них есть общие интересы и потребности. Кроме того, представители движения используют «специфический язык» — феминитивы, «такие как руководительница, директорка, авторка, психологиня», говорится в нем.

ВС 30 ноября по иску Минюста признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его на территории страны. Ведомство усмотрело в деятельности ЛГБТ-сообщества «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». До этого, в декабре 2022 года, президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.

В ноябре прошлого года, в день, когда Минюст подал иск в Верховный суд, Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума назвал представителей ЛГБТ «частью общества», которая также имеет право выигрывать в конкурсах в сфере культуры. При этом он указал, что на разных культурных конкурсах в западных странах, чтобы выиграть, нужно либо рассказать, либо показать что-то из жизни сексуальных меньшинств, «трансгендеров и... каких-то еще трансформаторов — много всяких названий».