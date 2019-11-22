Мединский ответил на вопрос об авторском кино после сноса «Соловья»

Частные собственники имеют все права на строительство на месте здания киноцентра «Соловей». Однако после сноса киноцентра у жителей столицы все же останется возможность увидеть авторское кино

Владимир Мединский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Власти рассматривают несколько вариантов сохранения показа авторского кино после реконструкции или сноса киноцентра «Соловей» на Красной Пресне в Москве, рассказал Владимир Мединский в интервью РБК.

Он отметил, что разрешительные документы на строительство на этом месте были получены еще до того, как Сергей Собянин стал мэром Москвы. «Там непростая ситуация: дело в том, что все разрешительные документы на инвестиционный проект на этом месте были согласованы задолго до Собянина и прошли все установленные законом процедуры. Поэтому частные собственники в своем праве. Другое дело, что правительство Москвы прислушивается к мнению москвичей, и, насколько я знаю, ведутся переговоры о том, чтобы система показа авторского кино в центре Москвы в том или ином виде сохранилась», — заявил Мединский.

«Я не хочу анонсировать эти решения, но правительство Москвы этим занимается, я в курсе, что эта проблема будет решена: либо на месте этого нового инвестиционного проекта появятся кинозалы, либо где-то рядом», — добавил министр.

Мединский отметил, что не знает, сохранится ли киноцентр «Соловей» в нынешнем виде, и что он не может комментировать действия правительства Москвы в этом вопросе. Тем не менее он заверил, что в интересах москвичей будет сделано «максимум возможного».