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Мединский ответил на вопрос об авторском кино после сноса «Соловья»
Частные собственники имеют все права на строительство на месте здания киноцентра «Соловей». Однако после сноса киноцентра у жителей столицы все же останется возможность увидеть авторское кино
Владимир Мединский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Власти рассматривают несколько вариантов сохранения показа авторского кино после реконструкции или сноса киноцентра «Соловей» на Красной Пресне в Москве, рассказал Владимир Мединский в интервью РБК.

Он отметил, что разрешительные документы на строительство на этом месте были получены еще до того, как Сергей Собянин стал мэром Москвы. «Там непростая ситуация: дело в том, что все разрешительные документы на инвестиционный проект на этом месте были согласованы задолго до Собянина и прошли все установленные законом процедуры. Поэтому частные собственники в своем праве. Другое дело, что правительство Москвы прислушивается к мнению москвичей, и, насколько я знаю, ведутся переговоры о том, чтобы система показа авторского кино в центре Москвы в том или ином виде сохранилась», — заявил Мединский.

Общество
Интервью Владимира Мединского. Онлайн

«Я не хочу анонсировать эти решения, но правительство Москвы этим занимается, я в курсе, что эта проблема будет решена: либо на месте этого нового инвестиционного проекта появятся кинозалы, либо где-то рядом», — добавил министр.

Мединский отметил, что не знает, сохранится ли киноцентр «Соловей» в нынешнем виде, и что он не может комментировать действия правительства Москвы в этом вопросе. Тем не менее он заверил, что в интересах москвичей будет сделано «максимум возможного».

Здание «Соловья» было построено в 1989 году для Всесоюзного творческо-производственного объединения «Киноцентр». Сейчас в нем работает 24 зала, это самый крупный киноцентр в Восточной Европе. Там проходят показы как новых фильмов, так и тех, чей широкий прокат уже завершился. О планах снести здание и построить на его месте жилой комплекс стало известно осенью 2018 года. Собственник здания, АО «Киноцентр», получил разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на месте киноцентра в октябре прошлого года. По информации «Ведомостей», заказчики проекта могут быть связаны с бывшими акционерами банка «Хованский».

Общество
Интервью Владимира Мединского. Полная версия

В защиту киноцентра высказывались общественные деятели. Владимир Мединский обещал направить запрос московскому мэру Сергею Собянину, заявив, что, по его мнению, для культуры и города «важнее кинотеатр, чем очередная безумная застройка».

19 ноября режиссер, глава Союза кинематографистов Никита Михалков написал в мэрию письмо с просьбой сохранить «Соловей».

При участии: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
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