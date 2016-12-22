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CМИ узнали о планах перестроить киноцентр «Соловей» в жилой комплекс
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CМИ узнали о планах перестроить киноцентр «Соловей» в жилой комплекс
Бизнес, 01:02
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CМИ узнали о планах перестроить киноцентр «Соловей» в жилой комплекс

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне в Москве разрешили перестроить в гостиницу с культурно-досуговым комлексом, сообщается на сайте информационной системы обеспечения градостроительной деятельности столицы. По данным «Ведомостей», на его месте может появиться 83 тыс. кв. м недвижимости.

Разрешение на строительство по адресу Дружинниковская ул., вл. 15, где расположен «Соловей» получило акционерное общество «Киноцентр». Три консультанта, работавшие с проектом и два девелопера, рассматривавших возможность его покупки, заявили газете «Ведомости», что на месте киноцентра планировалось создать апарт-комплекс, общая площадь которого должна составить 83 тыс. кв. м.

В Москомстройинвесте сообщили газете, что градостроительно-земельная комиссия города не рассматривала такой проект. При этом среди учредителей АО «Киноцентр», как сообщается в документах ЕГРЮЛа (*pdf), указан Союз кинематографистов России, председателем которого является режиссер Никита Михалков.

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При этом в Союзе кинематографистов сообщили «Ведомостям», что уже не принимают участия в уставном капитале АО «Киноцентр». В приемной «Киноцентра» заявили газете, что его гендиректор, Сергей Черкашин в отпуске.

Инвестиции, необходимые для строительства комплекса апартаментов на месте киноцентра могут составить 5-6 млрд руб., заявил «Ведомостям» директор по финансовым рынкам и инвестициям Игорь Роганович. Партнер Colliers International Владимир Сергунин оценил затраты на реализацию проекта в 10 млрд руб. При этом 1 кв.м. в здании киноцентра может стоить от 400-450 тыс. руб. на старте продаж до 550-660 тыс. руб. на поздних стадиях строительства отметил он. По его словам, выручка от проекта может составить 25-30 млрд руб.

Теги: Москва , киноцентр , Недвижимость
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