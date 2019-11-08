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СМИ узнали о хозяевах готовящейся снести киноцентр «Соловей» компании

Компания «Киноцентр», которая планирует снести крупнейший в Москве кинотеатр «Соловей», может быть связана с бывшими акционерами банка «Хованский», сообщает газета «Ведомости». По данным издания, до того, как «Хованский» был продан чешскому J&T Bank, его крупнейшим акционером была зарегистрированная по одному адресу с АО «Киноцентр» компания «Лукомер», принадлежащая Эдуарду и Вадиму Меркиным.

Источник, близкий к руководству АО «Киноцентр», сообщил «Ведомостям», что банк «Хованский» был одним из финансовых консультантов по продаже проекта, в рамках которого на месте «Соловья» планируется построить жилой комплекс. Однако нынешних акционеров «Киноцентра» источник не назвал.

Представитель Промсвязьбанка сообщил «Ведомостям», что банк осуществляет финансовое сопровождение проекта. По оценке экспертов, строительство на месте «Соловья» может обойтись в 5–12 млрд руб. Однако партнер Colliers International Владимир Сергунин полагает, что от продажи апартаментов владельцы нового комплекса смогут выручить до 50 млрд руб.

РБК направил запрос в пресс-службу АО «Киноцентр».

Бизнес
CМИ узнали о планах перестроить киноцентр «Соловей» в жилой комплекс

О планах сноса «Соловья» «Ведомости» сообщили в ноябре 2018 года. Тогда же министр культуры России Владимир Мединский заявил, что, по его мнению, «для города важнее кинотеатр, чем очередная безумная застройка».

В декабре главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сказал, что все необходимые для реализации проекта документы подписаны, однако окончательного решения пока нет и обсуждается возможность сохранения функционирующего киноцентра.

Теги: кинотеатр, Москва
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