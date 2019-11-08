СМИ узнали о хозяевах готовящейся снести киноцентр «Соловей» компании

Компания «Киноцентр», которая планирует снести крупнейший в Москве кинотеатр «Соловей», может быть связана с бывшими акционерами банка «Хованский», сообщает газета «Ведомости». По данным издания, до того, как «Хованский» был продан чешскому J&T Bank, его крупнейшим акционером была зарегистрированная по одному адресу с АО «Киноцентр» компания «Лукомер», принадлежащая Эдуарду и Вадиму Меркиным.

Источник, близкий к руководству АО «Киноцентр», сообщил «Ведомостям», что банк «Хованский» был одним из финансовых консультантов по продаже проекта, в рамках которого на месте «Соловья» планируется построить жилой комплекс. Однако нынешних акционеров «Киноцентра» источник не назвал.

Представитель Промсвязьбанка сообщил «Ведомостям», что банк осуществляет финансовое сопровождение проекта. По оценке экспертов, строительство на месте «Соловья» может обойтись в 5–12 млрд руб. Однако партнер Colliers International Владимир Сергунин полагает, что от продажи апартаментов владельцы нового комплекса смогут выручить до 50 млрд руб.

РБК направил запрос в пресс-службу АО «Киноцентр».