Интервью Владимира Мединского. Онлайн

Распространенный вопрос — про билеты. В разных аспектах, от ценообразования до их доступности: «Это министерство заставляет театры зарабатывать деньги любыми путями, лишая их государственной поддержки, или это рвачество «бизнесменов» от культуры, которое вы никак не можете контролировать?»
«У нас в стране 650 театров, сотни филармоний и огромное количество концертных залов. Все они получают государственное дотирование, нет ни одного, который бы жил сам. При этом все, что они продают — площади в аренду, кафе, программки, билеты — это все собственные доходы, которые остаются у учреждений. Государство ничего не изымает — у нас не советские времена, когда все жили по смете — такой экономической свободы у театров, как сейчас, не было никогда. Государство по-прежнему дотирует культуру.
По поводу ценообразования — оно разное. В Московской филармонии, например, три категории билетов. В Концертном зале Чайковского на «Маяковской» билеты дороже, те же коллективы и оркестры в концертном зале Рахманинова на «Юго-Западной» — дешевле. Во-вторых, я всем рекомендую покупать абонементы, там в разы дешевле билет. Поэтому Московская филармония продает за сезон несколько сот тысяч абонементов — обычно они все выкупаются в первую ночь продаж в интернете. В-третьих, есть дешевые билеты. По 10 тысяч — это обычно штучные билеты в первые ряды. А средняя цена билета — 1000 рублей».
Ваше отношение к комиксам известно. А как вы относитесь к видеоиграм?
В ответ на этот вопрос министр рассказал историю, «которую еще никому не рассказывал».
«Я много лет занимался бизнесом, активно до начала нулевых. И году в 1992-м купил себе самый дорогой компьютер, который только был, большой красивый. Закали на него Doom, это самая модная игра тогда была. Я пришел вечером с работы, сел в него играть, молодой, холостой и обеспеченный. И только, когда солнце взошло и стало бить нестерпимо в глаза в районе 6 утра, а я уже вышел на финальный уровень этого Doom, я закончил. На следующий день я продолжил. Потом третий день поиграл. Потом я понял, что становлюсь игроманом, я стер Doom. И нечаянно стер все программное обеспечение». Программное обеспечение на компьютере будущего министра «мучительно восстанавливал» системный администратор на работе.
«С тех пор я никогда не играю в компьютерные игры. Я понимаю, что это засасывает. Для меня это не подходит. Если мои дети играю в компьютерные игры, не поощряю».
Мединский отметил, что киберспорт как дисциплину вводить в школьную программу нельзя. «Я считаю, что в школах нужно заниматься зарядкой, плаванием, футболом. А компьютерная грамотность, информатика — это нужно и важно».
По словам министра, когда его дети играю в FIFA, он старается вытащить их на футбольную площадку, а когда ругается с детьми, то прячет игровую приставку.
«Ваши пьесы ставят в подчиненных вам театрах, в том числе в специализирующемся на классике Малом театре (по книге «Стена»), а ваш отец создает памятники, устанавливаемые РВИО по всей стране. Если бы вы не были министром культуры, это было бы возможно?»
«Мой отец ветеран вооруженных сил, прошедший горячие точки от Чехословакии, Вьетнама, Монголии до Афганистана и Чернобыля. Он работает в Российском военно-историческом обществе и не создает никакие памятники. Он не скульптор. Он придумал и курирует программу по благоустройству и приведению в порядок и в достойный вид мест массовых воинских захоронений, в основном времен Великой Отечественной войны. Восстанавливают в основном силами местных властей и военно-исторического общества. Они ставят нормальные надгробия, типовые памятники, и людям есть куда прийти. В отличие от большого города, приезжаешь в эти города, где воинское захоронение, и там фамилии всех тех, кто живет рядом, в соседнем доме.
Я очень горжусь, что он делает эту работу, я ему за это благодарен. Сейчас ему больше 80-ти, а он каждый день в 9:30 час едет на работу. Я с ним сейчас из-за этого ругаюсь постоянно, требую, чтобы взял дополнительный выходной».
Как пояснил министр, в Малом театре его попросили дать пьесу по книге — она хорошо ложилась в серию спектаклей театра. Сам спектакль министру понравился. По его словам, существенные доходы от спектакля направляются на восстановление Смоленской крепостной стены.
Должность министра скорее мешает, пошутил Мединский: «Раньше было больше свободного времени, я писал книги, которые выходили тиражами по 100 тыс. экземпляров. За последние семь с половиной лет я не написал ничего», — отметил министр.
Вопрос о возвращении архива адмирала Александра Колчака в Россию. «Будут ли предприниматься попытки привлечь частный капитал, чтобы выкупить архивы Колчака? Этот очень важные документы, которые просто обязаны быть в России и должны быть изучены российскими историками». Сегодня ночью архив был продан за 3 млн евро при стартовом ожидаемом диапазоне в 30-40 тыс. евро. Известно ли вам — есть ли в их числе российские покупатели?
«Там все российские покупатели, насколько я знаю. Таких архивов много поступает на продажу, и этот не полный: какие-то письма, относящиеся к Колчаку, там есть. Находятся меценаты, которые покупают и что-то с такими архивами делают. Здесь вроде покупатели действовали в интересах государственных архивов. Я интересовался тем, что в лотах. Думаю, это окажется у нас в России, у министерства. Само Минкультуры архивы не покупает, тем более на архив Колчака я бы не стал тратить бюджетные деньги. Колчак был неоднозначным политическим деятелем. Давайте оставим такие вещи убежденным белогвардейцам».
Архив руководителя Белого движения во время Гражданской войны Александра Колчака был обнаружен в марте 2019 года после смерти во Франции его внука. Правнуки адмирала решили продать архив на аукционе. Депутат Госдумы Василий Власов ранее обращался в Минкультуры с просьбой выделить средства для приобретения архива. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призывал российских олигархов собрать средства на его покупку.
В ноябре в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума Владимир Мединский заявил, что ведомство не станет выделять деньги на покупку архива, но приветствовало бы желание меценатов выкупить его и привезти в Россию. 22 ноября архив был продан за €3 млн неназванным покупателям.
Какова дальнейшая судьба киностудии «Ленфильм»? Достаточно ли будет обсуждающейся сейчас разовой субсидии, реструктуризации кредита ВТБ и продажи непрофильной недвижимости для того, чтобы студия начала нормально функционировать? Стоит ли вопрос о смене менеджмента «Ленфильма»?
«Вопрос менеджмента «Ленфильма» — прерогатива совета директоров. Там 10 человек, Минкультуры представлено двумя. Я думаю, произойдет ротация совета директоров, который проведет аудит и примет соответствующее решение. Посмотрим.
У «Ленфильма» есть определенные достижения за последние годы, есть и недостатки в работе. Мне кажется неэтичным с моей стороны как куратора отрасли в прямом эфире устраивать им вечер разбора полетов — поверьте, этих нагоняев и так получают достаточно в стенах министерства. Подчеркну, это вопрос прежде всего к совету директоров. Мы, со своей стороны, за этим следим, соответствующие инструкции нашим членам совета директоров будут даны».
Мединский подчеркнул, что знает, что вопрос «Ленфильма» вышел на уровень президента: «У нас любой культурный вопрос деятели культуры стараются сразу вынести на уровень президента. Это у нас национальная традиция — боюсь, что не только в культуре. Надо все-таки стараться все максимально решать на своем уровне, а не сразу бежать [к президенту]».
«Киностудия работает, просто не может выйти из долговой ямы. Она не может полноценно обслуживать кредит, который получила от ВТБ. Кредит, кстати, совсем не льготный, по сути, коммерческий. Почему не может обслуживать этот кредит — она его обслуживала пару лет, затем перестала — тема для отдельного разговора с руководством киностудии, здесь мы этот вопрос не решим. Но все, что зависит от министерства, для выведения киностудии из кризиса мы делали. Во-первых, занимались организацией этого кредита. Во-вторых, в течение нескольких лет мы поддерживали киностудию госзаказом на производство художественных фильмов. В-третьих, мы решили вопрос о возврате киностудии части доходов от коллекции — это была мечта киностудии многие годы. И мы оказывали поддержку в деле реализации непрофильных активов, которые в силу многих обстоятельств она реализовать пока не смогла. Наверное, наших усилий пока недостаточно, и есть вопросы к менеджменту, но давайте не будем решать их поспешно».
Киностудия «Ленфильм» — старейшая в России. Она была основана в 1914 году. Выручка АО «Ленфильм» по РСБУ в 2018 году, согласно информации базы СПАРК, составила 231,6 млн руб., убыток от основной деятельности — 64,8 млн руб., чистый убыток — 150 млн руб. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2018 года — 61,4 млн руб.
Студия не получала госсубсидии на производство фильмов с 2017 года: для этого, согласно приказу Минкультуры, она должна подтвердить отсутствие у нее задолженностей по уплате налогов, сборов и пеней.
В октябре 2019 года несколько счетов киностудии были заблокированы по требованию ФНС, после того, как Петроградский районный отдел судебных приставов возбудил в отношении киностудии исполнительное производство о взыскании более 7 млн руб. налогов и прочих сборов. Ее кредитор — банк ВТБ — предупреждал, что без господдержки «Ленфильму» придется объявить дефолт. Киностудия должна ВТБ 1,5 млрд руб., взятых в 2013 году на модернизацию.
Вопросы из разных городов, касающиеся имущества. После получения городом статуса исторического поселения (в пример приводится Суздаль) люди ничего не могут сделать со своими домами, даже базовая перестройка ограничена: «Как переселиться из памятника? Вы держите в заложниках огромное количество жителей! Заберите памятники себе и дайте людям жилье».
«Мы никому не можем ничего вернуть или отдать. Министерство культуры не владеет собственностью. Существует собственность региональная, муниципальная и частная. Во всем мире задача министерства в том, чтобы дом-памятник не был снесен, чтобы на его месте не появился офис или торговый центр. Я бы не хотел, чтобы в Суздале появлялись бетонные коробки».
Именно в Суздале, по словам министра, с 1989 по 2000 год произошел самый высокий всплеск стоимости недвижимости. Хотя министр и отметил, что рост шел с низкой базы.
Что вы посоветуете нашим читателям — владельцам домов-памятников?
«Я бы посоветовал подходить к вопросу владения взвешенно: там можно продолжать жить, отреставрировать и открыть частную гостиницу или они могут продать недвижимость и переехать в современный дом. Но я против того, чтобы такие дома сносились и на их месте появлялись «Икеи», других участков под «Икеи» в стране достаточно».
Много вопросов поступило относительно мусорного полигона в районе Бородинского музея-заповедника. Примеры писем: «Как вы как министр культуры, допустили, что на одном из важнейших объектов истории и культуры нашей страны — на землях Бородино, в охранной зоне полей расположился огромный мусорный полигон?» Что вам известно об этой ситуации?
«Свалка находится километрах в 20 от музея-заповедника и никакого отношения к нему не имеет. Меня волнует экология и мусорные свалки, но к теме музея-заповедника эта свалка не относится.
Кстати, никогда за всю историю нашей страны с мусором не делалось ничего вообще. Отвозили подальше и присыпали, в лучшем случае».
ТКО «Храброво» на территории бывшего Замошинского сельского поселения был введен в эксплуатацию в 2007 году. В радиусе 645 кв. км. вокруг него находится охранная зона Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника. После закрытия полигона «Кучино» «Храброво» назывался среди полигонов, которые готовы принять перераспределяемые отходы. Позднее было объявлено о планах по его расширению. Новый полигон получит название «Можайск» и продолжит работу до 2032 года. Согласно проектной документации, вместо 30 тыс. т мусора в год новый полигон будет принимать 268 тыс. т отходов.
Назовите три самых важных дела, которые вы совершили за срок пребывания на посту министра?
«У меня не три дела, а 133 дела, которыми я занимаюсь одновременно, как у любого из федеральных министров. Сказать, какое из них любимое и важное — «у вас 10 детей, назовите из них трех любимых».
Могу сказать об основных трендах: у нас есть стратегия внутри министерства, что мы должны обратиться лицом к регионам, чтобы нас не упрекали, как раньше Министерство культуры, за глаза называя министерством Большого и Мариинского театров. Мы Министерство культуры гигантской страны. Поэтому мы впервые стали запускать программы кинотеатров по всей стране, возрождать и реконструировать дома культуры на селе. С этого года — строительство и реконструкция библиотек и превращение их в современные информационно-культурные [центры]. Мы уходим от старого понятия книгохранилища, создали новые модельные библиотеки — посещаемость в них невероятная, в глубинке люди в эти библиотеки записываются семьями.
Мы стараемся сделать культуру максимально доступной и поэтому открываем виртуальные концертные залы. Это полноценные концертные залы, где можно в высочайшем качестве посмотреть хоть Metropolitan Opera, хоть концерт Мацуева в Московской филармонии в любое время, а не только в прямом эфире. Их открывается сотни по всей стране, и это любимые места досуга в крупных селах и в маленьких городах.
Далее — восстановление памятников. Мы за эти годы мы восстановили более 600 крупных культурных комплексов «под ключ». Прежде всего, это церковная архитектура — изюминка наших архитектурных памятников.
Огромные усилия предпринимаются по молодежному образованию. Строительство и реконструкция вузов. Движение музеев в регионы».
Не нашелся ли инвестор на Ялтинскую киностудию?
«Это собственность правительства Республики Крым. Мы эту тему обсуждаем с губернатором Аксеновым. Он человек неравнодушный, но это полностью вопрос Крыма».
Ялтинская киностудия была национализирована в 2015 году. Тем не менее между властями Республики Крым и ее бывшим владельцем с 2014 года не прекращаются судебные разбирательства: по заявлению ее владельца Сергея Аршинова Арбитражный суд Крыма признал незаконным решение Госсовета Крыма о принудительном выкупе киностудии, что фактически обязывало вернуть ее в собственность владельцу. Власти Крыма оспорили это решение. В декабре 2015 года киностудия была включена в санкционный список США. В октябре 2019 года сообщалось, что на базе киностудии планируется открыть анимационную студию.
Хотя телевидение Микульт не курирует, много вопросов про ТВ-контент, поскольку, по версии многих читателей, «смотреть там практически нечего, уровень культуры заметно упал». Вас как министра культуры устраивает текущий уровень качества российского телевидения?
«Не заставляйте меня комментировать работу моих коллег. Есть пульт с кнопочками, там в правом углу кнопочка красненькая. Вы можете воспользоваться и не смотреть. Я этой кнопочкой воспользовался много лет назад. Я совсем не смотрю телевизор.
Чтобы тратить время на просмотр ток-шоу — увольте. Я не смотрю канал «Культура», но его из-за отсутствия времени. Человек может выбрать свою жизнь и ее настроить. Выбрать контент из сотни каналов тоже можно. Выбирайте «Культуру».
Активно спрашивали про ваши карьерные планы: «Если вдруг так случится и вы не займете должность министра культуры в 2024 году, чем вы планируете заниматься?» «Если не министр, то кто? Кем вы себя видите?»
«Не знаю. На пенсию я точно не пойду, силы еще есть. Как сложится, посмотрим. Мне до 2024 года еще столько всего нужно сделать, я еще могу минут десять перечислять только количество строек музеем и театров».
На уточняющий вопрос, рассматривает ли министр переход в бизнес, где «потише и денег побольше», министр отметил, что «в тяжелые моменты хандры хочется, чтобы денег было побольше, а работа была поспокойнее». «Но у меня есть некие обязательства внутренние. И обязательства перед теми, кто брал меня на работу, доделать эту работу до конца. Сдохну, но до конца доведу».
По словам Мединского, и завтра, в «как бы выходной день», он поедет на стройку Музея космонавтики. «Потому что я должен довести эту стройку до конца и сделать хороший современный Музей космонавтики. Нужно придать импульс подрядчикам и решить много смежных вопросов, которые между собой решить все участники процесса не могут».
Есть ли те действия и решения на посту министра культуры, за которые вам стыдно? Вы жалеете о каких-то своих публичных высказываниях?
«Оценку моим действиям на посту министра культуры давать не мне. Либо потом я когда-нибудь в мемуарах. Либо пусть следующие министры это оценивают»
Мединский рассказал, что, став министром, открыл «небольшую картинную галерею» в переговорной и на пути к своему кабинету в министерстве. В галерее представлены портреты и фотографии министров, отвечавших за культуру от царского времени до наших дней. «Я уверен, каждый из них старался сделать так хорошо, как мог. Я считаю к их работе надо относиться с уважением».
На просьбу конкретизировать ответ на вопрос, министр ответил: «Мы же не на сеансе психоанализа».
«Что касается моих публичных выступлений и любви к их выборочному цитированию. Я могу сказать, что я человек прямой и честный. К сожалению, я очень часто, иногда даже слишком часто… но, к сожалению, мы можем много говорить о журналистских стандартах и этике… отдельные представители желтой прессы выдернут что-то из контекста, поменяют слова местами. В печати это вообще выглядит совсем иначе, чем в живой речи. И не в интересах правдивого информирования своих читателей, а хайпа и кликов ради что-то там надергивают. Вот об этом я сожалею. А о своих высказываниях я никогда не сожалею, потому что я честен».
Вопрос о неоднозначном и получившем широкий общественный резонанс сравнении — Олега Соколова и Джокера. Сейчас, с учетом такого общественного интереса, вы по-прежнему считаете это сравнение корректным?
«Это была публичная лекция для гостей Санкт-Петербургского культурного форума и лишь риторический вопрос, адресованный аудитории. И аудитория меня услышала, я хотел дать понять всем, что любой творческий образ, например, Джокера, любая идея, талантливо исполненная, имеет материальное выражение и последствия. Я напомню, что в 2012 году на одном из показов про Бэтмена разрисованный Джокером юноша убил и ранил несколько человек. Вот так он воспринял свой образ. Поэтому оправдывать психа-убийцу, даже вымышленного героя, нельзя. Что же касается трагедии в Санкт-Петербурге с сошедшим с ума человеком, это вопрос к следователям и психиатрам, а не к руководству университета, где он преподавал. Я показал лишь неуместность этой темы».
«Джокер» — фильм Тодда Филлипса, созданный по мотивам комиксов о Бэтмене, рассказывает историю основного антагониста. В картине он показан как человек с психическим заболеванием, который под влиянием социальных обстоятельств постепенно превращается в Джокера (во вселенной DC существуют и другие версии предыстории персонажа). Фильм был представлен на Венецианском кинофестивале, где взял «Золотого льва» — главную награду. В российский прокат он вышел в октябре и уже за первые два уикенда превысил сборы в 1 млрд руб.
Владимир Мединский заявил, что фильм ему не понравился, но он не увидел оснований для его запрета в прокате.
Олег Соколов — бывший доцент СПбГУ, которому предъявлено обвинение в убийстве аспирантки этого вуза. Его задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. После этого его уволили из университета. Соколов находится в СИЗО.
Как вы относитесь к творчеству режиссера Константина Богомолова?
«Я смотрел некоторые спектакли Богомолова, с Константином знаком. Творчество его я комментировать не буду, так как я стараюсь не комментировать творчество деятелей культуры, особенно российских. Потому что это, во-первых, не всегда этично с учетом административных полномочий Министерства культуры. А, с другой стороны, я бы не хотел, чтобы некоторые воспринимали это прямо как руководство к действию».
Вопрос про цензуру — нужна она или нет? Часть читателей спрашивала, почему нет цензуры на ТВ, «для различных рэп-исполнителей и видеоблогеров, которые отравляют своим «творчеством» мозги наших граждан», другая — про то, что «Минкультуры пора скоро переименовать в Министерство цензуры».
«Давайте так: цензура — это когда чиновник разрешает, либо запрещает творческое действо до его преподнесения публике. Такого рода цензура у нас запрещена Конституцией. Цензура в стране запрещена, ее нет. У Минкультуры нет полномочий и возможностей, и даже если было тайное желание что-то осматривать, регламентировать и притормаживать, оно не может делать это по закону.
Отказать в выдаче прокатного удостоверения мы можем только на основании нескольких пунктов в законе. У нас самое мягкое и либеральное законодательство в мире в этом плане. Раздражает ли меня как зрителя то, что вы перечислили (раздевание на сцене театра и т.д.) — вне всякого сомнения».
В Москве помимо «Соловья» есть и другие спорные градостроительные проекты. Вот такой вопрос есть: «Почему министр культуры допустил вывести все здания бывшего Бадаевского завода из списка объектов архнаследия? Почему он позволил разрушать исторический памятник? Почему так вольготно и бездумно разрешают сносить исторические здания, тем самым изменяя историко-культурный облик Москвы, не считаясь с мнением москвичей?»
«Бадаевский завод давно как пивзавод не работает. Давно разрушен. Там недавно крыша сгорела. Это место клубов, ресторанов, но главным образом заброшенное. Проект по реновации Бадаевского завода и строительстве там большого кластера очень интересный с архитектурной точки зрения. Я обсуждал этот проект с главным архитектором Москвы, а он знающий парень, Сергей Кузнецов. Он сказал, что с архитектурной точки зрения это исключительно интересный проект. Он изюминкой Москвы может стать».
Министр отметил, что на территории завода есть три памятника регионального значения — два домика и один забор с воротами.
«Памятники останутся в идеальном виде, будут отреконструированы, отреставрированы и станут частью этого комплекса. Мне кажется, наоборот нужно радоваться, что такие территории в Москве развиваются».
Бадаевский пивоваренный завод — памятник промышленной архитектуры конца XIX — начала ХХ века. Его основные корпуса, в том числе солодовни и овины, были построены в 1875–1876 годах по проекту архитектора Августа Вебера, в 1904–1907 годах на территории заводского комплекса возвели водонапорную башню по проекту Романа Клейна (совместно с Георгием Евлановым) и в 1909-м — элеватор. Производство было остановлено в 2006 году. Сегодня в зданиях завода находятся рестораны, магазины, фитнес-клуб, танцевальная студия и др.
В 1991 году почти все заводские корпуса были включены в список выявленных объектов культурного наследия, но в 2014-м охранную зону сократили — охранный статус остался лишь у двух частей главного и солодовенного корпусов, а также исторических въездных ворот. В 2018 году стало известно о планах компании Capital Group построить на территории завода комплекс зданий на 35-метровых колоннах, а под ними разместить парк. Против проекта, который пока не утвержден властями, выступают местные жители и арендаторы. Первые опасаются уничтожения памятника, а также ухудшения жилищных условий в районе в связи с появлением многоэтажного дома. Вторые не согласны с принудительным расторжением договоров. В Capital Group обещают провести «фрагментарную реставрацию и приспособление объектов» завода.
Вторая по популярности тема — снос киноцентра «Соловей» на Красной Пресне в Москве: «Существует ли на возможность сохранить Киноцентр на Красной Пресне? Рассматривается ли возможность выкупа киноцентра государством?» Вы говорили, что вопрос «Соловья» — это вопрос мэрии Москвы. Но с учетом общественного резонанса и того, что против сноса выступили уже многие деятели культуры, не считаете ли вы этот вопрос уже уровнем министерства? Может быть, вы проводили консультации с мэрией?
«Я говорил с московскими властями на этот счет. Там непростая ситуация: дело в том, что все разрешительные документы на инвестиционный проект на этом месте были согласованы задолго до Собянина и прошли все установленные законом процедуры. Поэтому частные собственники в своем праве. Другое дело, что правительство Москвы прислушивается к мнению москвичей и, я знаю, они ведут переговоры с собственниками о том, чтобы система показа авторского кино, — а в киноцентре «Соловей» не только авторское кино показывают, он функционирует и как коммерческий кинотеатр, которых в Москве немало, — она в том или ином виде в центре Москвы сохранилась. Я не хочу анонсировать эти решения, но правительство Москвы этим занимается, я в курсе, что эта проблема будет решена — либо на месте этого нового инвестиционного проекта появятся кинозалы, либо где-то рядом».
Отвечая на вопрос, правильно ли, что киноцентр «Соловей» не сохранится в нынешнем виде, Мединский сказал: «Вы заставляете меня комментировать действия правительства Москвы. Я знаю, насколько внимательно мэр Москвы подходит к подобным проблемам, и какую колоссальную работу по преобразованию нашей столицы он делает, поэтому я глубоко убежден, что максимум возможного в интересах Москвы и москвичей будет сделано».
Здание киноцентра «Соловей» было построено в 1989 году для Всесоюзного творческо-производственного объединения «Киноцентр». Сейчас в нем работают 24 зала, это самый крупный киноцентр в Восточной Европе. Там проходят показы как новых фильмов, так и тех, чей широкий прокат уже завершился. О планах снести здание и построить на его месте жилой комплекс стало известно осенью 2018 года. По информации «Ведомостей», заказчики проекта могут быть связаны с бывшими акционерами банка «Хованский».
В защиту киноцентра высказывались общественные деятели. Владимир Мединский обещал направить запрос московскому мэру Сергею Собянину, заявив, что, по его мнению, для культуры и города «важнее кинотеатр, чем очередная безумная застройка».
19 ноября режиссер, глава Союза кинематографистов Никита Михалков написал в мэрию письмо с просьбой сохранить «Соловей».
Режим ручного управления сеансами — когда вы допускаете раздвижки под российские премьеры — насколько это рыночный механизм?
«Было там раздвижек на пальцах одной руки посчитать. Если несколько однотипных картин заявились на одну дату, мы всегда говорим, чтобы компании договаривались между собой. Если на одну дату заявлено три мультфильма, зритель сходит на один, а остальные останутся в проигрыше. Министерство было вынуждено вмешиваться».
Самая популярная тема вопросов читателей — кино, а точнее — его финансирование. Общая тональность писем такая: «Считаете ли вы, что однотипные и посредственные фильмы, создание которых финансируется Министерством культуры, имеют большую ценность?» или «Когда закончится вакханалия с бюджетными деньгами на создание контента и кино, которые заранее обречены на провал».
Вы довольны качеством кино, которое финансируется за счет госсредств?
«Я как зритель могу быть доволен фильмом, могу быть безразличен. Министерство финансирует кино без эмоций. Мы придумали систему полной открытости — ЕАИС — со временем мы хотим добавить в нее, как кинокомпании получали поддержку, какие были заявки, какие были сценарии, кто и как голосовал. Эта система очень тяжело рождалась, защитников открытости, кроме меня, не было. Успешные продюсеры стесняются своей славы, неуспешные боятся, что денег больше не дадут».
Фонд кино был основан в 1994 году для поддержки российского кинематографа и продвижения отечественных фильмов как в стране, так и за рубежом и «обеспечения условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам» (цитата по официальному сайту фонда). Среди задач фонда – аккумулирование финансов для развития российского кино, финансовая поддержка кинопроизводителей и прокатчиков и привлечение инвесторов в эту сферу.
Минкультуры и Фонд кино определяют проекты, которые получат деньги, каждый год. Заявки претендентов рассматривают экспертные советы от министерства и киносообщества, они же решают, кому выделить субсидии и на каких условиях (они могут быть возвратными и безвозвратными).
В октябре Счетная палата по результатам проверки деятельности Фонда кино с 2017 по 2019 годы посчитала систему распределения субсидий непрозрачной. По данным аудиторов, в экспертные советы в этот период входили представители мира кино, которые в то же время могли сами претендовать на господдержку.
В ноябре Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российских фильмов за границей.
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