Интервью Владимира Мединского. Онлайн

Распространенный вопрос — про билеты. В разных аспектах, от ценообразования до их доступности: «Это министерство заставляет театры зарабатывать деньги любыми путями, лишая их государственной поддержки, или это рвачество «бизнесменов» от культуры, которое вы никак не можете контролировать?»

«У нас в стране 650 театров, сотни филармоний и огромное количество концертных залов. Все они получают государственное дотирование, нет ни одного, который бы жил сам. При этом все, что они продают — площади в аренду, кафе, программки, билеты — это все собственные доходы, которые остаются у учреждений. Государство ничего не изымает — у нас не советские времена, когда все жили по смете — такой экономической свободы у театров, как сейчас, не было никогда. Государство по-прежнему дотирует культуру.

По поводу ценообразования — оно разное. В Московской филармонии, например, три категории билетов. В Концертном зале Чайковского на «Маяковской» билеты дороже, те же коллективы и оркестры в концертном зале Рахманинова на «Юго-Западной» — дешевле. Во-вторых, я всем рекомендую покупать абонементы, там в разы дешевле билет. Поэтому Московская филармония продает за сезон несколько сот тысяч абонементов — обычно они все выкупаются в первую ночь продаж в интернете. В-третьих, есть дешевые билеты. По 10 тысяч — это обычно штучные билеты в первые ряды. А средняя цена билета — 1000 рублей».