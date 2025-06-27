В Госдуме назвали условие ужесточения санкций против Telegram и WhatsApp

Фото: Олег Елков / ТАСС

После создания в России национального мессенджера власти могут ужесточить наказание для зарубежных платформ за несоблюдение законодательства, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, выступая на Международном Невском форуме в Санкт-Петербурге.

Боярский уточнил, что имеет в виду Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Так, например, Telegram не соблюдает законы о локализации персональных данных и удалении запрещенного контента, отметил депутат.

«Поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, нежели сейчас», — сказал Боярский. Трансляция его выступления велась на странице Невского форума во «ВКонтакте».

По словам парламентария, до сих пор власти не хотели строго наказывать мессенджеры, чтобы не создавать «неудобства» для их многочисленных пользователей в России.

«Мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки, такие как WhatsApp и Telegram, — это, по сути, доставлять определенные неудобства и риск потери возможности общаться у огромного количества людей», — объяснил депутат. При этом власти не собираются запрещать популярные у россиян мессенджеры и приглашают их руководство к сотрудничеству, добавил он.

24 июня 2025 года был опубликован подписанный президентом России закон об объединении функционала отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих — в едином приложении.

В Минцифры пояснили, что национальный сервис собираются развивать на базе мессенджера Max, разработанного компанией VK. Его бета-версию запустили в конце марта 2025 года.