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Технологии и медиа ,  
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В Госдуме назвали условие ужесточения санкций против Telegram и WhatsApp

Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

После создания в России национального мессенджера власти могут ужесточить наказание для зарубежных платформ за несоблюдение законодательства, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, выступая на Международном Невском форуме в Санкт-Петербурге.

Боярский уточнил, что имеет в виду Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Так, например, Telegram не соблюдает законы о локализации персональных данных и удалении запрещенного контента, отметил депутат.

«Поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, нежели сейчас», — сказал Боярский. Трансляция его выступления велась на странице Невского форума во «ВКонтакте».

Минцифры сообщило о подготовке сервисов для нового нацмессенджера
Технологии и медиа
Фото:Олег Елков / Shutterstock

По словам парламентария, до сих пор власти не хотели строго наказывать мессенджеры, чтобы не создавать «неудобства» для их многочисленных пользователей в России.

«Мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки, такие как WhatsApp и Telegram, — это, по сути, доставлять определенные неудобства и риск потери возможности общаться у огромного количества людей», — объяснил депутат. При этом власти не собираются запрещать популярные у россиян мессенджеры и приглашают их руководство к сотрудничеству, добавил он.

24 июня 2025 года был опубликован подписанный президентом России закон об объединении функционала отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих — в едином приложении.

В Минцифры пояснили, что национальный сервис собираются развивать на базе мессенджера Max, разработанного компанией VK. Его бета-версию запустили в конце марта 2025 года.

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Теги
Денис Малышев
Минцифры Сергей Боярский Госдума VK мессенджер
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