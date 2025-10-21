 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

В РКН опровергли отмену блокировки звонков через Telegram и WhatsApp

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Роскомнадзор не принимал решений об отмене ограничительных мер в отношении звонков через Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), сообщило ведомство, передает «РИА Новости».

«Решений об отмене ограничений не принималось», — заявили в ведомстве, комментируя сообщения о возобновлении работы звонков в мессенджерах у некоторых россиян.

Ранее «РИА Новости» сообщило, что некоторым россиянам вновь стали доступны аудио- и видеозвонки в Telegram и WhatsApp при соблюдении определенных условий.

Изменения в работе Telegram и WhatsApp связаны с плановыми работами в настройке технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), сообщил РБК источник в телекоммуникационной отрасли.

По его словам, «как только работы завершатся, все будет как прежде».

Мошенники в Telegram начали выдавать себя за силовиков
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Как сообщил РБК независимый эксперт в области информационной безопасности Алексей Учакин, в южных регионах России 21 октября некоторое время были полностью недоступны Telegram и WhatsApp. «Думаю, [власти] дорабатывают правила блокировки звонков, а может, тестируют возможность полной фильтрации», — предположил он.

По словам Учакина, процесс обновления правил блокировок «более-менее регулярный — новые сигнатуры тестируются на отдельных провайдерах или регионах».

«Сегодня, видимо, тестировали какое-то масштабное обновление блокировок, что и вызвало недоступность мессенджеров», — отметил Учакин.

Эксперт также сообщил о новой волне блокировок VPN-протоколов и жалобах на работу голосовых вызовов в FaceTime.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Минаева, Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова
Telegram Whatsapp блокировка
Материалы по теме
На юге России жители пожаловались на сбои в работе WhatsApp и Telegram
Технологии и медиа
У Amazon, Snapchat, Zoom и других сервисов произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
В работе ChatGPT произошел сбой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 17:55
Крупные держатели перевели биткоины на миллиарды долларов в акции ETF Крипто, 19:44
Кассация отклонила требования ВТБ к основателям «Трансаэро» Бизнес, 19:42
В Польше арестовали украинца по обвинению в шпионаже в пользу России Политика, 19:33
Как бизнесу сделать онлайн-оплату удобной и привлекательной для клиента Радио РБК, 19:30
Мельникова вышла в финал многоборья на первом ЧМ после отстранения Спорт, 19:29
Посмертную маску Высоцкого не смогли продать на аукционе в Монте-Карло Общество, 19:26
Bloomberg узнал о плане ЕС и Киева из 12 пунктов по прекращению конфликта Политика, 19:25
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Как меняется рынок труда в России: интерес к зумерам и эксперименты с ИИ Тренды, 19:21
АвтоВАЗ вернется к пятидневной рабочей неделе с нового года Экономика, 19:16
Силуанов рассказал о плане обеления секторов экономики Экономика, 19:07
Маша Белик — о кутюре в России и отказах селебрити-стилистам Стиль, 19:05
Президент Финляндии назвал условие, при котором с России снимут санкции Политика, 19:02
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00