В РКН опровергли отмену блокировки звонков через Telegram и WhatsApp

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Роскомнадзор не принимал решений об отмене ограничительных мер в отношении звонков через Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), сообщило ведомство, передает «РИА Новости».

«Решений об отмене ограничений не принималось», — заявили в ведомстве, комментируя сообщения о возобновлении работы звонков в мессенджерах у некоторых россиян.

Ранее «РИА Новости» сообщило, что некоторым россиянам вновь стали доступны аудио- и видеозвонки в Telegram и WhatsApp при соблюдении определенных условий.

Изменения в работе Telegram и WhatsApp связаны с плановыми работами в настройке технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), сообщил РБК источник в телекоммуникационной отрасли.

По его словам, «как только работы завершатся, все будет как прежде».

Как сообщил РБК независимый эксперт в области информационной безопасности Алексей Учакин, в южных регионах России 21 октября некоторое время были полностью недоступны Telegram и WhatsApp. «Думаю, [власти] дорабатывают правила блокировки звонков, а может, тестируют возможность полной фильтрации», — предположил он.

По словам Учакина, процесс обновления правил блокировок «более-менее регулярный — новые сигнатуры тестируются на отдельных провайдерах или регионах».

«Сегодня, видимо, тестировали какое-то масштабное обновление блокировок, что и вызвало недоступность мессенджеров», — отметил Учакин.

Эксперт также сообщил о новой волне блокировок VPN-протоколов и жалобах на работу голосовых вызовов в FaceTime.