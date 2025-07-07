Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Пользователи как минимум в третий раз за три дня пожаловались на сбой в работе Telegram, что следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф».
Downdetector к 12:24 мск зафиксировал 1985 жалоб. Наибольший процент пришелся на проблемы с загрузкой — 27%. Пользователи также отметили проблемы с тем, как Telegram открывается — 21% из общего числа жалоб.
По данным сервиса, 22% жителей Москвы столкнулись со сбоем. В лидерах также оказались Тверская область, Санкт-Петербург и Московская область — 15%, 7% и 7% соответственно.
Ранее, 4 июля, и Downdetector, и «Сбой.рф» получили жалобы на работу Telegram. К 17:52 мск сервисы зафиксировали 4471 обращений. Вскоре сам мессенджер отреагировал на это, заявив РБК, что Telegram работает без ошибок, проблемы с подключением у пользователей в России не вызваны каким-либо сбоем в работе приложения.
Уже на следующий день, 5 июля, пользователи вновь пожаловались на сбой в работе Telegram.
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