Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи как минимум в третий раз за три дня пожаловались на сбой в работе Telegram, что следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф».

Downdetector к 12:24 мск зафиксировал 1985 жалоб. Наибольший процент пришелся на проблемы с загрузкой — 27%. Пользователи также отметили проблемы с тем, как Telegram открывается — 21% из общего числа жалоб.



По данным сервиса, 22% жителей Москвы столкнулись со сбоем. В лидерах также оказались Тверская область, Санкт-Петербург и Московская область — 15%, 7% и 7% соответственно.

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