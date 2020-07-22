США обвинили Китай в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса
Министерство юстиции США предъявило обвинения двум китайским гражданам во взломе компьютерных систем сотен организаций, включая правительственные. Об этом говорится на сайте ведомства.
По данным американских властей, в некоторых случаях хакеры действовали, исходя из собственной выгоды, в других — по поручению китайских спецслужб или правительства. В Минюсте указывают, что они украли терабайт данных, которые представляют угрозу для США.
«Теперь Китай наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей занял свое место в этом постыдном клубе стран, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их готовность поработать в пользу государства», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон С. Демерс.
По его словам, среди данных, которые подверглись кибератаке, были и наработки по вакцине против коронавируса.