США обвинили Китай в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса

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Министерство юстиции США предъявило обвинения двум китайским гражданам во взломе компьютерных систем сотен организаций, включая правительственные. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным американских властей, в некоторых случаях хакеры действовали, исходя из собственной выгоды, в других — по поручению китайских спецслужб или правительства. В Минюсте указывают, что они украли терабайт данных, которые представляют угрозу для США.

«Теперь Китай наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей занял свое место в этом постыдном клубе стран, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их готовность поработать в пользу государства», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон С. Демерс.

По его словам, среди данных, которые подверглись кибератаке, были и наработки по вакцине против коронавируса.